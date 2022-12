Zeynep Bastık

Kalbim senin ritminle atıyor hep Kolaysa durdur söndür beni yönet Ben sen, sen ben olmuşuz görüyorum Her gece seninle eve dönüyorum *** Of çok ama çok istiyorum Of derdine bayılıyorum *** Sana bayılıyorum Yoldan çıkıyorum Sana bayılıyorum Bela arıyorum *** Of çok ama çok istiyorum Of derdine bayılıyorum *** Sana takılınca çıkıyorum yolumdan Aklıma düştüğünde sapıyorum konumdan Arıyorum hala bulamıyorum Nereye gidersem duramıyorum Bir sana bir havana bayılıyorum Sanki fırtınada çiçek gibi dağılıyorum Yoksan eğer yaraları saramıyorum Derdine bayılıyorum *** Senden başka bir bela aramıyorum Sana bayılıyorum Bir sana bir havana bayılıyorum Yoldan çıkıyorum Yoksan eğer yaraları saramıyorum Sana bayılıyorum Fırtınada çiçek gibi dağılıyorum Bela arıyorum *** Senden başka bir bela aramıyorum Sana bayılıyorum Bir sana bir havana bayılıyorum Yoldan çıkıyorum Yoksan eğer yaraları saramıyorum Sana bayılıyorum Fırtına da çiçek gibi dağılıyorum Bela arıyorum