Zeynep Bastık

Senden çok uzakta bir yerlerdeyim Bazen sevinç kederlerdeyim İnan tatlım kandım senin aşkına *** Senden çok uzakta bir yerlerdeyim Bazen sevinç kederlerdeyim İnan tatlım kandım senin aşkına *** Her yağmur yağdığında Gözlerin hep aklımda Adını ne zaman ansam Yağmur yağar buralara *** Her yağmur yağdığında Gözlerin hep aklımda Adını ne zaman ansam Yağmur yağar buralara *** Kısacık bir aşktı bu yaşadığımız Tatlı bir oyundu oynadığımız Kısacık bir aşktı bu yaşadığımız Tatlı bir oyundu oynadığımız *** Sence başka ne olabilir bu Bence üzerimize Yağan bir yaz yağmuru Bence üzerimize Yağan bir yaz yağmuru