Uslanmıyor Bu Şarkı Sözleri
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Zeynep Bastık
Uslanmıyor Bu
-
Senden çok uzakta bir yerlerdeyim
Bazen sevinç kederlerdeyim
İnan tatlım kandım senin aşkına
***
Senden çok uzakta bir yerlerdeyim
Bazen sevinç kederlerdeyim
İnan tatlım kandım senin aşkına
***
Her yağmur yağdığında
Gözlerin hep aklımda
Adını ne zaman ansam
Yağmur yağar buralara
***
Her yağmur yağdığında
Gözlerin hep aklımda
Adını ne zaman ansam
Yağmur yağar buralara
***
Kısacık bir aşktı bu yaşadığımız
Tatlı bir oyundu oynadığımız
Kısacık bir aşktı bu yaşadığımız
Tatlı bir oyundu oynadığımız
***
Sence başka ne olabilir bu
Bence üzerimize
Yağan bir yaz yağmuru
Bence üzerimize
Yağan bir yaz yağmuru
-
Ay ay ay ay yanıyorum
Ay ay ay ay çok fena
Ay ay ay ay yağ yağmur
Mum misali eriyorum
***
Eyvah yürüyorum bak
Ateşe doğru
Bir şey yap
Bu aşk bu
Allah'tan korkmaz
Kuldan utanmaz
Heyhat
***
Ama sen onu gel anlat kalbe
Yürüyor önümde büyük harbe
Darbe üstüne darbe
Uslanmıyor bu
***
Ama sen onu gel anlat kalbe
Yürüyor önümde büyük harbe
Darbe üstüne darbe
Uslanmıyor bu