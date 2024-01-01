Yalan, yalan, yalan Yalan, yalan, yalan Yalan, yalan, yalan Yalan, yalan, yalan *** [Bölüm 1: Zeynep Bastık] Durumu özetleyen bi' bakış attın da Yanımdasın bu nasıl kaçış? Bi' yanıp bi' sönen ateşi yaktın da Bunların hepsi palavra, palavra Yine de sensiz dolamaz saraylar Çiçeklerim açamaz baharda Bize yok bizden başka fayda *** [Köprü: Zeynep Bastık & Reynmen] Sende kaldı aklım Ama bunla hep savaştım Bu kadar büyük mü aşkın? Yalan, yalan, yalan Teslim oldum artık Beni durdurur mu sandın? Ne kelepçeler, ne mantık Yalan, yalan, yalan *** [Nakarat: Zeynep Bastık & Reynmen] Yalan, yalan, yalan Yalan, yalan, yalan Yalan, yalan, yalan Yalan, yalan, yalan *** [Bölüm 2: Reynmen] Of, benim derdim Sana "benim" derdim Nasıl da emin kendinden, yalanlarından Yüzüme bakarken aynı anda nasıl attın bana palavra? Sana yaşamak varken oldum kadavra *** [Köprü: Reynmen & Zeynep Bastık] Sende kaldı aklım Ama bunla hep savaştım Bu kadar büyük mü aşkın? Yalan, yalan, yalan Teslim oldum artık Beni durdurur mu sandın? Ne kelepçеler, ne mantık Yalan, yalan, yalan *** [Nakarat: Zeynep Bastık & Reynmen] Yalan, yalan, yalan Yalan, yalan, yalan Yalan, yalan, yalan Yalan, yalan, yalan