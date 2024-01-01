Yalan, yalan, yalan
Yalan, yalan, yalan
Yalan, yalan, yalan
Yalan, yalan, yalan
***
[Bölüm 1: Zeynep Bastık]
Durumu özetleyen bi' bakış attın da
Yanımdasın bu nasıl kaçış?
Bi' yanıp bi' sönen ateşi yaktın da
Bunların hepsi palavra, palavra
Yine de sensiz dolamaz saraylar
Çiçeklerim açamaz baharda
Bize yok bizden başka fayda
***
[Köprü: Zeynep Bastık & Reynmen]
Sende kaldı aklım
Ama bunla hep savaştım
Bu kadar büyük mü aşkın?
Yalan, yalan, yalan
Teslim oldum artık
Beni durdurur mu sandın?
Ne kelepçeler, ne mantık
Yalan, yalan, yalan
***
[Nakarat: Zeynep Bastık & Reynmen]
Yalan, yalan, yalan
Yalan, yalan, yalan
Yalan, yalan, yalan
Yalan, yalan, yalan
***
[Bölüm 2: Reynmen]
Of, benim derdim
Sana "benim" derdim
Nasıl da emin kendinden, yalanlarından
Yüzüme bakarken aynı anda nasıl attın bana palavra?
Sana yaşamak varken oldum kadavra
***
[Köprü: Reynmen & Zeynep Bastık]
Sende kaldı aklım
Ama bunla hep savaştım
Bu kadar büyük mü aşkın?
Yalan, yalan, yalan
Teslim oldum artık
Beni durdurur mu sandın?
Ne kelepçеler, ne mantık
Yalan, yalan, yalan
***
[Nakarat: Zeynep Bastık & Reynmen]
Yalan, yalan, yalan
Yalan, yalan, yalan
Yalan, yalan, yalan
Yalan, yalan, yalan