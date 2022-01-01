Zeynep Bastık

Bariz telaşım, saydam yaralarımla Senden saklanmadım, yol arkadaşım Şimdi yollar daralır çıkmaz sokaklarında Tutma bırak içinde kalmayayım… *** Geçiyor bir ömür, düşüne düşüne Kalmıyor hiçbir şey benden, yetmiyor birine Biz hep sustuk, yol almadık ve… Öyle güzel kalmadık *** Tutmayın yol verin gidene gidene Cevap da vermem artık gücüme gidene Yoktur tavsiyem bile beni kaybedene Doldu sığmaz içime *** Tutmayın yol verin gidene gidene Cevap da vermem artık gücüme gidene Hiç mi soru sormadın yüzüne gülene Doldu sığmaz içime *** Alıştığım eziyetin felaket olsa nihayetinde Elbet aşkla yıkanır kalp kendine ihanetinde *** Tutmayın yol verin gidene gidene Cevap da vermem artık gücüme gidene Yoktur tavsiyem bile beni kaybedene Doldu sığmaz içime *** Tutmayın yol verin gidene gidene Cevap da vermem artık gücüme gidene Hiç mi soru sormadın yüzüne gülene Doldu sığmaz içime Yoldur bitmez gidene…