Zeynep Casalini

Birgün Beni Özlersen Eğer Bir gün beni özlersen eğer Olur olmaz bir zaman öyle Koynuna bir hüzün giriverir Bir gün beni özlersen eğer Bir gün beni özlersen eğer Hani günlerden bir gün öyle Olur ya bir anda giriverir Belki özlemeye küsersin Bir gün beni anlarsan eğer Bir zaman çok sevildim dersin Onca gün yüzün çevirdiğin Çiçeklerine gülümsersin Yağmurlu bir akşam soluğu Hafifletir üşütür seni Sevmenin yükünden vazgeçer Sevildiğini anımsarsın Bir gün sana gelirsem eğer Bil ki borçlarım tükenmiştir Omuzlarımdan yüküm düşmüş Sevme vakti bana gelmiştir Bir gün sana gelirsem eğer Bil ki borçlarım tükenmiştir Omuzlarımdan yüküm düşmüş Sevilmemin vakti gelmiştir Bir gün beni anlarsan eğer Bir zaman çok sevildim dersin Onca gün yüzün çevirdiğin Çiçeklerine gülümsersin Yağmurlu bir akşam soluğu Hafifletir üşütür seni Sevmenin yükünden vazgeçer Sevildiğini anımsarsın Bir gün sana gelirsem eğer Bil ki borçlarım tükenmiştir Omuzlarımdan yüküm düşmüş Sevme vakti bana gelmiştir Bir gün sana gelirsem eğer Bil ki borçlarım tükenmiştir Omuzlarımdan yüküm düşmüş Sevilmemin vakti gelmiştir

Emanet Sen benim içimdeki büyük yangınların adı Ben senin gecendeki mavi ya da günündeki sarı Sen benim şehrimdeki bütün sokakların adı Ben senin yüzündeki çizgi ya da dünündeki anı *** Hadi kalk gel, bul bir bahane Birazcık heves, biraz cesaret İlk günkü gibi duruyor hala Kalbin ömürlük bende emanet *** Hadi kalk gel, bul bir bahane Birazcık heves, biraz cesaret İlk günkü gibi duruyor hala Kalbin ömürlük bende emanet *** Sen benim içimdeki büyük yangınların adı Ben senin gecendeki mavi ya da günündeki sarı Sen benim şehrimdeki bütün sokakların adı Ben senin yüzündeki çizgi, ya da dünündeki anı *** Hadi kalk gel bul bir bahane Birazcık heves biraz cesaret İlk günkü gibi duruyor hala Kalbin ömürlük bende emanet *** Hadi kalk gel bul bir bahane Birazcık heves biraz cesaret İlk günkü gibi duruyor hala Kalbin ömürlük bende emanet *** Hadi kalk gel bul bir bahane Birazcık heves biraz cesaret İlk günkü gibi duruyor hala Kalbin ömürlük bende emanet *** Kalbin ömürlük bende emanet Kalbin ömürlük bende emanet

Yapma | Canım Ailem Her gün adını saklayıp anıları gizledim Belki de gelirsin diye pencerede bekledim İçtiğin son sigaranın küllerini sakladım Yapma yapma bunu bana yapma Yapma yapma bunu bana yapma Dudağımda son öpüşünün tadını hep sakladım Saçının her teline de ben ömrümü bıraktım Kalbimin her paresine ismini tek tek kazıdım Yapma yapma bunu bana yapma Yapma yapma bunu bana yapma Kalbimi kırma, karşımda durma, gidenim olma Bunu bana yapma Kalbimi kırma, gözyaşım olma, gidenim olma Bunu bana yapma

Üflediler Söndüm Üflediler söndüm karanlikta gönlüm hic bilmezdim ama derindeymiş pek derdim bak içime gör beni tut elimden yak beni istemezsen bu aşkı otur baştan yaz beni aklım nasıl şaşkın sevdam deli taşkın sen görmezsin amma narındayim ben askin bak icime gor beni tut elimden yak beni istemezsen bu aski otur bastan yaz beni

Sevme Zorlama şartları zorlama sevdiğim Bak elimden geleni yaptım senin için Hayal etmek güzel fakat gerçekler zor Bbırak her şey gibi bu da böle bitsin Şimdi ben giderken ardından bakma Yanan yüreğime birde sen ateş atma Sevme bir daha beni sevme Asla yüzümü görme Bunu benden isteme Hani sana birgün bazı şeyler söylemiştim Sen sadece aşkı düşün deyip kesmiştin Her şey çok güzel biraz fazla güzel Ben çok ama çok korkuyorum demiştin

Siyah Gece Yüzünü kaçırıp ürkek dursan da Aramızda derin diyarlar açsan da Her şeyinle bana karşı koysan da Gözlerin saklamaz bu sevdamızı Yüzünü kaçırıp ürkek dursan da Aramızda derin diyarlar açsan da Her şeyinle bana karşı koysan da Gözlerin saklamaz bu sevdamızı Korkularımla senden kaçsam da O simsiyah gecede kalsam da Biz hayatta ayakta durdukça Yaşarız tende buluşmayı, kavuşmayı Korkularımla senden kaçsam da O simsiyah gecede kalsam da Biz hayatta ayakta durdukça Yaşarız bu aşkı sevdayı Ardıma bakmadan kaçıp dursam da Ellerim boşlukta yalnız kalsam da Yüreğimden seni kovalasam da Gözlerim saklamaz bu sevdamızı Ardıma bakmadan kaçıp dursam da Ellerim boşlukta yalnız kalsam da Yüreğimden seni kovalasam da Gözlerim saklamaz bu sevdamızı Korkularımla senden kaçsam da O simsiyah gecede kalsam da Biz hayatta ayakta durdukça Yaşarız tende buluşmayı, kavuşmayı Korkularımla senden kaçsam da O simsiyah gecede kalsam da Biz hayatta ayakta durdukça Yaşarız bu aşkı sevdayı

Gidemezsin Söz kesildi tattım cehennemi Söz kesildi tanıdım kaderimi Ah sen ağlayan sen değilsin Ah sen yinede sen bilirsin Ah sen inleyen sen değilsin Ah sen yinede sen bilirsin Sen kopardın bu fırtınayı Sen kararttın aşkımızı Ellerim titresede Düştüğüm yalanlardan Gidemezsin bana sormadan

Avutma Beni Bir rüzgarla gelen güzelim düşler Bir yağmur yağar unutulur gider Avutma beni ben biliyorum Avutma beni anlıyorum Bir varsın bir yoksun hayal gibi Sanki kaybolmuş çocuklar gibi O kadar güzelsin ki gitme kal Hiç söylemediğim sözcükler gibi Avutma beni ben biliyorum Avutma beni anlıyorum Hep yalnızdım yalnız kalacağım Boş yastıklara sarılacağım Seni hep bir rüya sayacağım Böyle kendimi kandıracağım Avutma beni ben biliyorum Avutma beni anlıyorum

Babanın Şarkısı Doğarken savruldum ben den bir can koptu bu bedenden kirpiğinin gölgesinden tanıdım ya seni oğlum Kirpiğinin gölgesinden tanıdım ya seni oğlum Aç gözünü bana uyan bundan sonra bana dayan dünya geçse karşına bil ki senden yanayım oğlum oğlum Sen daha yokken vardın benim içimde bir andın söyle nerelerde saklandın seni bulmaya geldim oğlum söyle nerelerde saklandın seni bulmaya geldim oğlum Aç gözünü bana uyan bundan sonra bana dayan dünya geçse karşına bil ki senden yanayım oğlum oğlum

Nenni Bebek Alma attım yuvarlandı oğul oğul oğul oğul oy Gitti beşiğe dayandı Bebek uykudan uyandı Nenni oğul oğul Nenni yavrum yavrum Nenni balam balam Nenni yavrum yavrum nenni *** Sana bebek diyemedim Ak sütümden veremedim Nenni oğul oğul Nenni yavrum yavrum Nenni balam balam nenni *** Gelin kızlar çaydan geçek oğul oğul oğul oğul oy Çay bulanık nerden içek Bebek öldü kefen biçek Nenni oğul oğul Nenni balam balam Nenni yavrum yavrum Nenni balam balam nenni *** Sana bebek diyemedim Ak sütümden veremedim Nenni oğul oğul Nenni balam balam Nenni kuzum kuzum nenni

Yapma Her gün adını saklayıp anıları gizledim Belki de gelirsin diye pencerede bekledim İçtiğin son sigaranın küllerini sakladım Yapma yapma bunu bana yapma Yapma yapma bunu bana yapma Dudağımda son öpüşünün tadını hep sakladım Saçının her teline de ben ömrümü bıraktım Kalbimin her paresine ismini tek tek kazıdım Yapma yapma bunu bana yapma Yapma yapma bunu bana yapma Kalbimi kırma, karşımda durma, gidenim olma Bunu bana yapma Kalbimi kırma, gözyaşım olma, gidenim olma Bunu bana yapma