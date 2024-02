Zeynep Casalini

Buralardaysa (Remix) Artık senden dilemek zorundayım Derdime çare yalnız sende Ama aşk buysa Bizde varsa Yarım kaldık Son anda Allahım ne olur bana Onu gönder Gelir kalır belki Uzun sürer Yüreğim taştan beter Dayanmaz buna Çıksın gelsin artık Buralardaysa

Yaralı Sormuyor hatırımı, çalmıyor hiç kapımı Hanidir bekliyorum bir haber yok Kalbimde gizli yara, kalmadı aklım Güç bela kendimi dışarı attım *** Bendeki bu durumu, yakmışım gururunu Buldum da sorununu, yakışmadı çözümü Kendimden vazgeçerim, her rüzgârdan geçerim Bir tek onun meltemi, bulmuştu şu özümü *** Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı, yaralı Ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı Ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım *** Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı, yaralı Ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı Ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım Ben kimseye böyle yakışmamıştım

Feveran Buraya kadarmış diye yollar Sona ermez bir yalan bu Yüreğine dönmez çalınanlar Dile gelmez feveran bu *** Gözlere damlalar, hasreti damgalar Yanılıp da yaş dinecek sanan Bir ömür boyu acıda yanan *** Bir boş bakış, yarım gülüş Ya gözlerin yaşardı mı? İçimde hep susan acı Yolun sonuna vardı mı? *** Yürek deyip yenilmedin Kadir kıymet ne bilmedin Sana bırakmam ahımı Kader yazsın günahını Yüreğine dönmez çalınanlar Dile gelmez feveran bu *** Gözlere damlalar, hasreti damgalar Yanılıp da yaş dinecek sanan Bir ömür boyu acıda yanan Şarkı Sözleri Bir boş bakış, yarım gülüş İçimde hep *** Bir boş bakış, yarım gülüş Ya gözlerin yaşardı mı? İçimde hep susan acı Yolun sonuna vardı mı? *** Yürek deyip yenilmedin Kadir kıymet ne bilmedin Sana bırakmam ahımı Kader yazsın günahını *** Yürek deyip yenilmedin Kadir kıymet ne bilmedin Sana bırakmam ahımı Kader yazsın günahını

Sahici Doğdu içime ayrılacağın Selamını aldım yalnızlığın Bak da gözüme, söyle yüzüme Yakıştı mı bu haksızlığın *** Kırsam döksem ne işe yarıyor Almış bak başını yine gidiyor Ben aşkı kurtarayım derken Kalbim elden gidiyor *** Yıkılır her gece üzerime dünya Ben sandım sahici, meğerse bir rüya Gönlünü gönlüme, ömrünü ömrüme Yazmıştım sildiler zorla *** Yıkılır her gece üzerime dünya Ben sandım sahici, meğerse bir rüya Gönlünü gönlüme, ömrünü ömrüme Yazmıştım sildiler zorla

Saygımdan Eğdirmem başımı kimselere ama sana yerle bir oldum. Giderim uzaklaşırım her zaman, ilk kez dönüp durdum. Ağladım içime attım her şeyi biriktirdim. Gecikmeli coştum taştım bu yüzden de duruldum. *** Korkumdan bir kere bile seni aramadıysam. Yönsüzüm sensiz, sebebi bir yere konamadıysam. Unutmadım nedeni hiç bir aşka sığamadıysam. Saygımdan biraz da seni unutmaya kıyamadıysam. *** Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların. Hep başımı alıp gittiğimden ziyan sevdalarım. Söylemem ben acılarımı hep içime içime anlatırım. En acısı ölmüyor da insan ben bunu da atlatırım. *** Ağladım içime attım her şeyi biriktirdim. Gecikmeli coştum taştım bu yüzden de duruldum. *** Korkumdan bir kere bile seni aramadıysam. Yönsüzüm sensiz, sebebi bir yere konamadıysam. Unutmadım nedeni hiç bir aşka sığamadıysam. Saygımdan biraz da seni unutmaya kıyamadıysam. *** Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların. Hep başımı alıp gittiğimden ziyan sevdalarım. Söylemem ben acılarımı hep içime içime anlatırım. En acısı ölmüyor da insan ben bunu da atlatırım. *** Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların. Hep başımı alıp gittiğimden ziyan sevdalarım. Söylemem ben acılarımı hep içime içime anlatırım. En acısı ölmüyor da insan ben bunu da atlatırım.

Ege Acıları da anıları da koydum içine valizin Baktım kalkmıyor yerinden bıraktım Bilirim ben, unutuyorum da Geçer mi bu yara izin? Günlerimi hep boşu boşuna kararttın Sıkı sıkı sarılmalı şimdi kalan sağlarıma Takılır elbet yeniden umut Yeniden aşk ağlarıma Bi' yanım hâlâ keder Yazmadı ya bizi şu hain kader Günümü söker, gecemi döker Başkası olsa çeker de gider Ama yine bitmez ümidim Yüreğimde benim akıl ne gezer Açarım ufak, dostum olur Ege Bi' çoban salata yanına hasret ne gider Acıları da anıları da koydum içine valizin Baktım kalkmıyor yerinden bıraktım Bilirim ben, unutuyorum da Geçer mi bu yara izin? Günlerimi hep boşu boşuna kararttın Sıkı sıkı sarılmalı şimdi kalan sağlarıma Takılır elbet yeniden umut Yeniden aşk ağlarıma Bi' yanım hâlâ keder Yazmadı ya bizi şu hain kader Günümü söker, gecemi döker Başkası olsa çeker de gider Ama yine bitmez ümidim Yüreğimde benim akıl ne gezer Açarım ufak, dostum olur Ege Bi' çoban salata yanına hasret ne gider Bi' yanım hâlâ keder Yazmadı ya bizi şu hain kader Günümü söker, gecemi döker Başkası olsa çeker de gider Ama yine bitmez ümidim Yüreğimde benim akıl ne gezer Açarım ufak, dostum olur Ege Bi' çoban salata yanına hasret ne gider

Hilal Ben hesapsız yürürken seninle Sen tartıp durdun her şeyi Aşkı çarptın, böldün, çıkardın Toplayamadın bi' senle beni Hiç daha önce bu kadar sevilmişliğim yok Annemden beri Farkına vardığım anda tükendim Bıraktım her şeyi olduğu gibi Aşk kimine kolay, kimilerine zor Sen onu gidenlere değil kalanlara sor Eyvah geldi işte o vakit O veda bakışları bizi kahrediyor Eyvah sönüyo' yaktığımız ateş Göz göre göre kapıdan aşk çıkıyor Eyvah geldi işte ayrılık Bizi bile bile nasıl da hapsediyor Eyvah sönüyo' yaktığımız ateş Göz göre göre kapıdan aşk çıkıyor, eyvah (eyvah) Ben hesapsız yürürken seninle Sen tartıp durdun her şeyi Aşkı çarptın, böldün, çıkardın Toplayamadın bi' senle beni Hiç daha önce bu kadar sevilmişliğim yok Annemden beri Farkına vardığım anda tükendim Bıraktım her şeyi olduğu gibi Aşk kimine kolay, kimilerine zor Sen onu gidenlere değil kalanlara sor Eyvah geldi işte o vakit O veda bakışları bizi kahrediyor Eyvah sönüyo' yaktığımız ateş Göz göre göre kapıdan aşk çıkıyor Eyvah geldi işte ayrılık Bizi bile bile nasıl da hapsediyor Eyvah sönüyo' yaktığımız ateş Göz göre göre kapıdan aşk çıkıyor Eyvah sesizleştik çok Nereye kayboldu cümlelerimiz? Eyvah dolunayı bile göremedik Biz yine hilâl kaldık

İkinci Hal (Barış Özesener) Bir masalın sonuydu bazen gün Ya da yepyeni bir masaldı Gerçek canımı acıttı çoğu zaman Ama en büyük yangın yalandı *** Ben yine de ikinci bir halden Hiç korkmadan tek cephede savaşıyorum İnsanım ben de nihayetinde Kaybım kendim olsa da alışıyorum *** Ne kadar büyüsem de Birazım çocuk hala Kışın ortası dünya Yüreğim sıcak hala *** Taşıyor ruhum hiç korkmadan Tanımıyor engel Sırf bu yüzden Kapılarım aşka açık hala *** Ne kadar büyüsem de Birazım çocuk hala Kışın ortası dünya Yüreğim sıcak hala *** Taşıyor ruhum hiç korkmadan Tanımıyor engel Sırf bu yüzden Kapılarım aşka açık hala

Kadar Ft Emre Aydın Duruldu dalgalarım, Vurmuyorum eskisi gibi şiddetle kıyılara Sineye çektim sözlerimi Ne unuttum, ne de uğrattım müruruzamana *** İçinden çıkılabilir gibi değil bizimkisi Erken budanmış ağaç gibi Yorgun, kırık dökük, çırılçıplak Aşka meydan okur gibi *** Gücümün yettiği yere kadar, Su yolunu bulana kadar, Son gün, son ana kadar Gözlerimi (gönlümü) sana kapattım. *** Kalp har vurup harman savuramıyor eskisi gibi Tetikte yerli yersiz çarpmıyor İnsan kendinden çok şey veriyor deli gibi Ne kadar da haklıydın, değmiyor.

Kapıda Yalnızlık Dinleme, duyma, sen onlara uyma Bu ikimizin hikâyesi Kaçırma gözünü, yutma şu sözünü Akıt gitsin zehrini Ağlaya ağlaya öldük Ne uçurumlardan döndük Hatırla n'olur unuttuysan Biz ne yokuşlar gördük Açma, kapıda yalnızlık Böylesi haksızlık Biz istemezsek ayrılık Evimizi bulamaz Açma, kapıda yalnızlık Böylesi haksızlık Biz istemezsek ayrılık Yerimizi bulamaz Neye alındın, neye kırıldın? Anlat ne olur derdini Yargısız infaz bu yaptığın Sevme bu kadar kendini Ağlaya ağlaya öldük Ne uçurumlardan döndük Hatırla n'olur unuttuysan Biz ne yokuşlar gördük Açma, kapıda yalnızlık Böylesi haksızlık Biz istemezsek ayrılık Evimizi bulamaz Açma, kapıda yalnızlık Böylesi haksızlık Biz istemezsek ayrılık Yerimizi bulamaz Açma, kapıda yalnızlık Böylesi haksızlık Biz istemezsek ayrılık Yerimizi bulamaz Açma, kapıda yalnızlık Böylesi haksızlık Biz istemezsek ayrılık Evimizi bulamaz