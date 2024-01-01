Zeynep Casalini

-
Artık senden dilemek zorundayım
Derdime çare yalnız sende
Ama aşk buysa
Bizde varsa
Yarım kaldık
Son anda
Allahım ne olur bana
Onu gönder
Gelir kalır belki
Uzun sürer
Yüreğim taştan beter
Dayanmaz buna
Çıksın gelsin artık
Buralardaysa
-
Eksik bir şey mi var? hayatımda
Gözlerim neden sık sık dalıyor?
Eksik bir şey mi var? hayatımda
Gökyüzü bazen, ciğerime doluyor
***
Öyle bir şey ki bu, kolay anlatamam
Atsan atılmaz, satsan satamam
Eksik bir şey mi var? anlayamam
Bak çayım sigaram, her şeyim tamam
Eksik bir şey mi var? anlayamam
Bak çayım sigaram, her şeyim tamam
***
Kalksam duraktan, dolmuş gibi
Arka koltukta, unutulmuş gibi
Terliklerimle, gelsem sana
Sonunda aşkı, bulmuş gibi
Terliklerimle, gelsem sana
Sonunda aşkı, bulmuş gibi
***
Eksik bir şey mi var? hayatımda
Gözlerim neden sık sık dalıyor?
Eksik bir şey mi var? hayatımda
Gökyüzü bazen, ciğerime doluyor
***
Kalksam duraktan, dolmuş gibi
Arka koltukta, unutulmuş gibi
Terliklerimle, gelsem sana
Sonunda aşkı, bulmuş gibi
Terliklerimle, gelsem sana
Sonunda aşkı, bulmuş gibi
Sonunda aşkı, bulmuş gibi
Sonunda aşkı, bulmuş gibi
-
Yüreğinde isyan varsa gel yanıma
Yanıma, yanı başıma
Gizli bir rüyan varsa gel yanıma
Yanıma, yanı başıma
***
Kendinle kavgan varsa gel yanıma
Yanıma, yanı başıma
İmkânsız bir sevdan varsa gel yanıma
Yanıma, yanı başıma
***
Ateşe baca lazım
Kitaba hoca lazım
Bana bi' koca lazım
O da bu gece lazım
***
Ateşe baca lazım (ter-din-ni)
Kitaba hoca lazım (te-ne-nen-ni)
Bana bi' koca lazım (ter-din-ni)
O da bu gece lazım
***
Anlatsın da roman olsun
Hediyesi zaman olsun
Yalnız beni sevdiğini
Söylesin de yalan olsun
***
Ah
Yanaklarım kiraz çilek
Düşlerim pembe bulutlar
Açıyorum çiçek miçek
Eteklerim mor salkımlar
***
Ah
Aşkın zamanı mı var?
Ah
Aşkın zamanı mı var?
***
Ateşe baca lazım
Kitaba hoca lazım
Bana bi' koca lazım
O da bu gece lazım
***
Ateşe baca lazım (ter-din-ni)
Kitaba hoca lazım (te-ne-nen-ni)
Bana bi' koca lazım (ter-din-ni)
O da bu gece lazım
***
Ah
Yanaklarım kiraz çilek
Düşlerim pembe bulutlar
Açıyorum çiçek miçek
Eteklerim mor salkımlar
***
Ah
Aşkın zamanı mı var?
Ah
Aşkın zamanı mı var?
***
Ateşe baca lazım
Kitaba hoca lazım
Bana bi' koca lazım
O da bu gece lazım
***
Ateşe baca lazım (ter-din-ni)
Kitaba hoca lazım (te-ne-nen-ni)
Bana bi' koca lazım (ter-din-ni)
O da bu gece lazım
***
Ateşe baca lazım (ter-din-ni)
Kitaba hoca lazım (te-ne-nen-ni)
Bana bi' koca lazım (ter-din-ni)
O da bu gece lazım
***
O da bu gece lazım
O da bu gece lazım
-
Beyoğlu'na çıktık yine, Allah (Allah)
Sivilleri çektik yine, Allah (Allah)
Biraz çapkın baktık, aynaları yaktık
Düştük yine dalgalara, Allah
Düştük yine dalgalara, Allah
***
Beyoğlu'na çıktık yine, Allah (Allah)
Şişelerden aktık yine, Allah (Allah)
Gözlere baktık, göğüslere daldık
Düştük yine dalgalara, Allah
Düştük yine dalgalara, Allah
***
Yol göründü askere
Başvurduk mekteplere
Her duvarda vizite
Düştük yine dalgalara, Allah
Düştük yine dalgalara, Allah
***
Kandil yanar, lamba söner
Tütün, kâğıt, filler çeker
Kedi, keman, şarap, kılçık
Aşk da biter, bitmez günler
***
Kandil yanar, lamba söner
Vişne oje, topuklar mermer
Ay, yıldız, ruj, parfüm
Son tertip kalır asker
***
Beyoğlu'nun orta yeri sinema
Âşık oldum, duyurmayın anama
Ah, bu dünyada hasretlik düştü payıma
Ah, bu dünyada yalnızlık düştü payıma
***
Daldık yine dalgalara, Allah
Daldık yine dalgalara, Allah
Düştük yine dalgalara, Allah
Düştük yine dalgalara, Allah
-
Bu sabah uyanırken tam
Karşıma çıktın
Bu sabah uyanırken tam
Bu sabah uyanırken tam
Karşıma çıktın
Bu sabah uyanırken tam
***
Kara karaydı gözlerinin akları
Kara karaydı gözlerin
***
Dargın mıyız, dargın mıyız
Dargın mıyız yoksa, dargın mıyız
Dargın mıyız, dargın mıyız
Dargın mıyız yoksa, dargın mıyız
Bu sabah uyanırken tam
***
Sana üryani eriği hoşafı yaptım
Yanına domatesli pilav yemedin
***
Dargın mıyız, dargın mıyız
Dargın mıyız yoksa, dargın mıyız
Dargın mıyız, dargın mıyız
Dargın mıyız yoksa, dargın mıyız
Bu sabah uyanırken tam
***
Durdun öyle karşımda mahzun
Bana çok uzaklardan baktın
Her bahar erguvanlar içinde yaşardık
Bu bahar erguvan görmedim desem yeri
***
Durdun öyle karşımda mahzun
Bana çok uzaklardan baktın
Her bahar erguvanlar içinde
Bu bahar erguvan görmedim
***
Dargın mıyız, dargın mıyız
Dargın mıyız yoksa, dargın mıyız
Dargın mıyız, dargın mıyız
Dargın mıyız yoksa, dargın mıyız
***
Bu sabah uyanırken tam
Karşıma çıktın
Bu sabah uyanırken tam
-
Anladım, bu hayat bize artık hiç gülmeyecek
Anladım, bu hayat bize artık hiç gülmeyecek
Biraz acı, biraz rakı, böyle geçip gidecek
Biraz hüzün, biraz üzüm, böyle sona erecek
***
Anılardır eski günlerin yeri
Ne yapsan yap dönmez geri
Ayrılığın treni durmaz artık
Döndü müydü tekerleri
Ayrılığın treni durmaz artık
Döndü müydü tekerleri
***
İşte sevda buymuş, her değen tutuşmuş
Bu ne tatlı bir belaymış, bırakmadı yakamı
Ama olsun, acılar adam eder adamı
***
Anladım, bu hayat bize artık hiç gülmeyecek
Anladım, bu hayat bize artık hiç gülmeyecek
Biraz acı, biraz rakı, böyle geçip gidecek
Biraz hüzün, biraz üzüm, böyle sona erecek
***
İşte sevda buymuş, her değen tutuşmuş
Bu ne tatlı bir belaymış, bırakmadı yakamı
Ama olsun, acılar adam eder adamı
***
İşte sevda buymuş, her değen tutuşmuş
Bu ne tatlı bir belaymış, bırakmadı yakamı
Ama olsun, acılar adam eder adamı
***
Ama olsun, acılar adam eder adamı
-
Sen böyle değildin, bunda bir iş var
Sebepsiz ağlıyorsun, demek ki aşk var
İçinde yaz geceleri, yıldızlar
Başında kavak yelleri, hülyalar
***
Bu gece bendensin
Söyle o da gelsin
Sığınalım yıllara, zaman sensin
***
Yanarsam aldırma
Düşerim, kaldırma
Buna kibir derler, beni anla
***
Sen böyle değildin yâr
Ah, demek ayrılık var
***
Yıkılsın bu gönül sarayı
Toprağa, daşlara uzan
Azat et kalbini mavilere
Uçup gitsin yuvadan
***
Sen böyle değildin yâr
Ah, demek ayrılık var
***
Bu gece bendensin
Söyle o da gelsin
Sığınalım yıllara, zaman sensin
***
Yanarsam aldırma
Düşerim, kaldırma
Buna kibir derler, beni anla
***
Sen böyle değildin yâr
Ah, demek ayrılık var
***
Sen böyle değildin, bunda bir iş var
Sebepsiz ağlıyorsun, demek ki aşk var
İçinde yaz geceleri, yıldızlar
Başında kavak yelleri, hülyalar
-
Gözlerim doluyor aman, sen neredesin?
Gözlerim doluyor aman, sen neredesin?
Ellerim donuyor aman, sen neredesin?
Ellerim donuyor aman, sen neredesin?
***
Yan kalbim yan, külden adam olur san
Yan kalbim yan, külden adam olur san
Yan kalbim yan, kaçamazsın sevdadan
***
Seni diye tuttum kedimi, dizlerime yatırdım
Seve seve tüylerini, uykulara götürdüm
Çekmecemde resmin vardı, baka baka bitirdim
Gözlerimde sana güller, papatyalar getirdim
***
Yan kalbim yan, külden adam olur san
Yan kalbim yan, külden adam olur san
Yan kalbim yan, kaçamazsın sevdadan
***
Gözlerim dalıyor aman, sen neredesin?
Gözlerim dalıyor aman, sen neredesin?
Herkes geliyor aman, sen neredesin?
Herkes geliyor aman, sen neredesin?
***
Seni diye tuttum kedimi, dizlerime yatırdım
Seve seve tüylerini, uykulara götürdüm
Çekmecemde resmin vardı, baka baka bitirdim
Gözlerimde sana güller, papatyalar getirdim
***
Yan kalbim yan, külden adam olur san
Yan kalbim yan, külden adam olur san
Yan kalbim yan, kaçamazsın sevdadan
Yan kalbim yan, kaçamazsın sevdadan
-
-
Avcı vurdu, yaralıyım
Giyindim, kuşandım, karalıyım
Sen de çek git, sen çek git istersen
Ben doğuştan buralıyım
Sen de çek git, sen çek git istersen
Ben doğuştan buralıyım
***
Karıştı aklım, gittin diye sen
Ah, çözmek gerek yeniden
Silindi yüzün, ne gelir elden?
Ah, çizmek gerek yeniden
***
Eskitir adamı yıllar birden
Formatlamak gerek yeniden
"Bu hayat beni yordu" dersen
Aşkla yıkan o zaman, yenilen
***
Aşk olsun da düş olsun
İster sonunda yaş olsun
Günler, gecelerde yaşananları
Kim unuttuysa taş olsun
Günler, gecelerde yaşananları
Kim unuttuysa taş olsun
***
Aşk olsun güzelim, aşk olsun
***
Eskitir adamı yıllar birden
Formatlamak gerek yeniden
"Bu hayat beni yordu" dersen
Aşkla yıkan o zaman, yenilen
***
Aşk olsun da düş olsun
İster sonunda yaş olsun
Günler, gecelerde yaşananları
Kim unuttuysa taş olsun
Günler, gecelerde yaşananları
Kim unuttuysa taş olsun
Kim unuttuysa taş olsun
Kim unuttuysa taş olsun
***
Aşk olsun güzelim, aşk olsun
-
Gel otur yanıbaşıma, anlat İstanbul
Sokakların dili yok mu kendince
Uzan denize karşı, çek sabah dumanını
Sarayların sahibi kim kaldı
***
Gemiler gibi dünya, gemiler gibi hayat
Gemiler gibi sevda, geçip gidiyor, geçip gidiyor
***
Gözlerin gibi bir rüya
Gördüğüm yetmiyor ki
Kalbim açıkta bir gemi
Yolculuk bitmiyor
***
Gemiler gibi dünya, gemiler gibi hayat
Gemiler gibi yıllar, geçip gidiyor, geçip gidiyor
***
İçim Galata Kulesi, taş taş üstünde
Sabahı et gönlünce eteğimde
Gel otur yanıbaşıma, anlat hallerini
Susuşların dili var kendince
***
Gemiler gibi dünya, gemiler gibi hayat
Gemiler gibi sevda, geçip gidiyor, geçip gidiyor
***
Gözlerin gibi bir rüya
Gördüğüm yetmiyor ki
Kalbim açıkta bir gemi
Yolculuk bitmiyor
***
Gemiler gibi dünya, gemiler gibi hayat
Gemiler gibi yıllar, geçip gidiyor, geçip gidiyor
***
Gemiler gibi dünya, gemiler gibi hayat
Gemiler gibi yıllar, geçip gidiyor, geçip gidiyor
-
Dün gece senden, geçmişten söz ettik
Kalplerimize dokunup geçtin
Bazı şarkılar sensiz söylenmiyor
Gülsek ağlasak olmuyor, bitti
***
Çok yakınında bi' gül var
Çok büyük çok kırmızı
Çok yakınında bi' gül var
Çok sıcak çok alımlı, alev gibi
***
Bazen rüzgârlar bile dinleyip susar
Bazen yağmurlar duyar, gül kokusu konuşur
Bazen yıldızlar bakar kayıp gidene
Bazen şarkılar bile güle benzer, tutuşur
***
Bazen yıldızlar bakar kayıp gidene
Bazen şarkılar bile güle benzer, tutuşur
***
Çok yakınında bi' gül var
Çok büyük çok kırmızı
Çok yakınında bi' gül var
Çok sıcak çok alımlı, alev gibi
***
Dün gece senden, geçmişten söz ettik
Kalplerimize dokunup geçtin
Bazı şarkılar sensiz söylenmiyor
Gülsek ağlasak olmuyor, bitti
-
Ağladığın gecelerde
Şarkılar söyle kurtulursun
Elleri var karanlığın
Dokununca korkma sakın
***
Hangi düş yaralanır gerçekle?
Hangi dal incinir yeşilinden?
Hangimiz oyuncaklar kırmadık?
Bir sigara ver bana
***
Yağmur olur geçen yıllar
Şemsiyen var mı?
İçinde kalabalıklar, sırılsıklam
Ölüm dediğin aslında yalnızlıkmış
Bir sabah bir bakıyorsun herkes gitmiş
***
Hangi düş yaralanır gerçekle?
Hangi dal incinir yeşilinden?
Gel, duman gizlesin yüzümüzü
Bir sigara ver bana
***
Bir gün habersiz çık gel
Bıraktığın plakları almaya
Sevginin de elleri var
Dokununca başlar rüya
***
Yağmur olur geçen yıllar
Şemsiyen var mı?
İçinde kalabalıklar, sırılsıklam
Ölüm dediğin aslında yalnızlıkmış
Bir sabah bir bakıyorsun herkes gitmiş
***
Hangi düş yaralanır gerçekle?
Hangi dal incinir yeşilinden?
Gel, duman gizlesin yüzümüzü
Bir sigara ver bana
***
Hangi düş yaralanır gerçekle?
Hangi dal incinir yeşilinden?
Gel, duman gizlesin yüzümüzü
Bir sigara ver bana