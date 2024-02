Zeynep Casalini

Zamanın eli değdi bize Çoktan değişti her şey Aynı değiliz ikimiz de Zaaflarına bir gece Hatalarına bir nilüfer Sevgisizliğine bir kalp verdim Artık geri ver, geri veremezsin aldıklarını Artık geri ver, geri verilmez hiçbir yanılgı Yokluğuma emanet et sende benden kalanları Her şeyi al, bana beni geri ver Bir şansım olsun Başka yer, başka zaman Sensiz ömrüm olsun Her şeyi al Bir şansım olsun Başka yer, başka zaman Sensiz ömrüm olsun Zamanın eli değdi bize Çoktan değişti her şey Aynı değiliz ikimiz de Zaaflarına bir gece Hatalarına bir nilüfer Sevgisizliğine bir kalp verdim Artık geri ver, geri veremezsin aldıklarını Artık geri ver, geri verilmez hiçbir yanılgı Yokluğuma emanet et sende benden kalanları Her şeyi al, bana beni geri ver Bir şansım olsun Başka yer, başka zaman Sensiz ömrüm olsun Her şeyi al Bir şansım olsun Başka yer, başka zaman Sensiz ömrüm olsun Başka yer, başka zaman Sensiz ömrüm olsun Başka yer, başka zaman Sensiz ömrüm olsun Başka yer, başka zaman Sensiz ömrüm olsun