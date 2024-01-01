Dokunma Bana Şarkı Sözleri
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Zeynep Casalini
Dokunma Bana
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Sen varken gücüm olurdu
Zaman akmadan dururdu
Hatırlasana
Hani aşk seni yormuştu
Yolun sonuna koymuştu
Dokunma bana
Şimdi eskiye döner mi
Dönse de buna değer mi
Cevaplasana
İnsan aynı durur mu
Ayrılık kolay oyun mu
Dokunma bana
Artık ben vazgeçtim
Yalnızlığı seçtim
Her şey bitti anlasana
Dokunma bana, dokunma bana
Artık ben vazgeçtim
Yalnızlığı seçtim
Her şey bitti anlasana
Dokunma bana
Dokunma bana
Sen varken gücüm olurdu
Zaman akmadan dururdu
Hatırlasana
Hani aşk seni yormuştu
Yolun sonuna koymuştu
Dokunma bana
Şimdi eskiye döner mi
Dönse de buna değer mi
Cevaplasana
İnsan aynı durur mu
Ayrılık kolay oyun mu
Dokunma bana
Artık ben vazgeçtim
Yalnızlığı seçtim
Her şey bitti anlasana
Dokunma bana, dokunma bana
Artık ben vazgeçtim
Yalnızlığı seçtim
Her şey bitti anlasana
Dokunma bana
Dokunma bana
Artık ben vazgeçtim
Yalnızlığı seçtim
Her şey bitti anlasana
Dokunma bana, dokunma bana
Artık ben vazgeçtim
Yalnızlığı seçtim
Her şey bitti anlasana
Dokunma bana
Dokunma bana