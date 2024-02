Zeynep Casalini

Sen varken gücüm olurdu Zaman akmadan dururdu Hatırlasana Hani aşk seni yormuştu Yolun sonuna koymuştu Dokunma bana Şimdi eskiye döner mi Dönse de buna değer mi Cevaplasana İnsan aynı durur mu Ayrılık kolay oyun mu Dokunma bana Artık ben vazgeçtim Yalnızlığı seçtim Her şey bitti anlasana Dokunma bana, dokunma bana Artık ben vazgeçtim Yalnızlığı seçtim Her şey bitti anlasana Dokunma bana Dokunma bana Sen varken gücüm olurdu Zaman akmadan dururdu Hatırlasana Hani aşk seni yormuştu Yolun sonuna koymuştu Dokunma bana Şimdi eskiye döner mi Dönse de buna değer mi Cevaplasana İnsan aynı durur mu Ayrılık kolay oyun mu Dokunma bana Artık ben vazgeçtim Yalnızlığı seçtim Her şey bitti anlasana Dokunma bana, dokunma bana Artık ben vazgeçtim Yalnızlığı seçtim Her şey bitti anlasana Dokunma bana Dokunma bana Artık ben vazgeçtim Yalnızlığı seçtim Her şey bitti anlasana Dokunma bana, dokunma bana Artık ben vazgeçtim Yalnızlığı seçtim Her şey bitti anlasana Dokunma bana Dokunma bana