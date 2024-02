Zeynep Casalini

Duvar Seninle bi' daha aynı yolda yürümem Seninle yürüyene yolda tuzakların var Bir daha asla dokunmam tenine Senin teninden önce duvarların var Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum Ağlaya ağlaya yosun tuttum Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum Ağlaya ağlaya yosun tuttum Derin bi' nefes alır gibi batıyoruz, yükümüz ağır Yeni bi' söz söylemek için ölmek mi gerekir? Hadi bi' cesaret sen de taşın altına koy elini İnadına inadına sevişmeli bağır çağır Derin bi' nefes alır gibi batıyoruz, yükümüz ağır Yeni bi' söz söylemek için ölmek mi gerekir? Hadi bi' cesaret sen de taşın altına koy elini İnadına inadına sevişmeli bağır çağır Seninle bi' daha aynı yolda yürümem Seninle yürüyene yolda tuzakların var Bir daha asla dokunmam tenine Senin teninden önce duvarların var Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum Ağlaya ağlaya yosun tuttum Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum Ağlaya ağlaya yosun tuttum Derin bi' nefes alır gibi batıyoruz, yükümüz ağır Yeni bi' söz söylemek için ölmek mi gerekir? Hadi bi' cesaret sen de taşın altına koy elini İnadına inadına sevişmeli bağır çağır Derin bi' nefes alır gibi batıyoruz, yükümüz ağır Yeni bi' söz söylemek için ölmek mi gerekir? Hadi bi' cesaret sen de taşın altına koy elini İnadına inadına sevişmeli bağır çağır Derin bi' nefes alır gibi batıyoruz, yükümüz ağır Yeni bi' söz söylemek için ölmek mi gerekir? Hadi bi' cesaret sen de taşın altına koy elini İnadına inadına sevişmeli bağır çağır

Değiştiremiyorum Sevdin mi sevmedin mi beni canım Yüzünden anlamıyorum Düşünüp düşünüp Üzülmek yerine Geriye geriye dönmüyorum Kim beni sevmiş sevmemiş Gün yüzü göstermemiş Umrumda mı sorsana Değiştiriyorum kendimi Değiştiriyorum Şu anda Değiştiriyorum kendimi Değiştiriyorum

Ne Yapsam Karalar bağladım Dönüyorum yeniden evime Acılar sakladım yüreğimin her bir köşesine Unutup gitmeyi çok isterdim, yapamadım nafile Acılar geçse de izi kalırmış en derinde Dünya döndükçe aşk peşinde hiç şansım yok Kurtulmak mümkün değil Direnmenin sonu yok Ne yapsam aşktan kaçamıyorum Eninde sonunda yakalanıyorum Kararlıyım, bu defa bitti Ben artık küstüm, oynamıyorum Ne yapsam aşktan kaçamıyorum Eninde sonunda yakalanıyorum Kararlıyım, bu defa bitti Ben artık küstüm, oynamıyorum Dünya döndükçe aşk peşinde hiç şansım yok Kurtulmak mümkün değil Direnmenin sonu yok Ne yapsam aşktan kaçamıyorum Eninde sonunda yakalanıyorum Kararlıyım, bu defa bitti Ben artık küstüm, oynamıyorum Ne yapsam aşktan kaçamıyorum Eninde sonunda yakalanıyorum Kararlıyım, bu defa bitti Ben artık küstüm, oynamıyorum Dünya döndükçe aşk peşinde hiç şansım yok Kurtulmak mümkün değil Direnmenin... Ne yapsam aşktan kaçamıyorum Eninde sonunda yakalanıyorum Kararlıyım, bu defa bitti Ben artık küstüm, oynamıyorum Ne yapsam aşktan kaçamıyorum Eninde sonunda yakalanıyorum Kararlıyım, bu defa bitti Ben artık küstüm, oynamıyorum

Buralardaysa Artık senden dilemek zorundayım Derdime çare yalnız sende Ama aşk buysa Bizde varsa Yarım kaldık Son anda Allahım ne olur bana Onu gönder Gelir kalır belki Uzun sürer Yüreğim taştan beter Dayanmaz buna Çıksın gelsin artık Buralardaysa

Amacım Yok Gün güzel doğuyorsa Hüzün çekip gidiyorsa Sonun şimdiden gülüyorsa Zorla ağlama Amacım yok yaşamak buysa Elimi tut, uçarım yoksa Yüzüme bak Ve sus benle son defa, son defa Amacım yok yaşamak buysa Elimi tut, uçarım yoksa Yüzüme bak Ve sus benle son defa, son defa Gün güzel doğuyorsa Hüzün çekip gidiyorsa Sonun şimdiden gülüyorsa Zorla ağlama Amacım yok yaşamak buysa Elimi tut, uçarım yoksa Yüzüme bak Ve sus benle son defa, son defa Amacım yok yaşamak buysa Elimi tut, uçarım yoksa Yüzüme bak Ve sus benle son defa, son defa Amacım yok yaşamak buysa Elimi tut, uçarım yoksa Yüzüme bak Ve sus benle son defa, son defa

Refakatçi Güneş geceleri doğsa da Yağmur göğe doğru yağsa da Bülbül sonsuza dek sussa da Günler bir çuvala dolsa da Melekler bile Kötülük yapsa da Onlara uyma Her daim yalnız Sevdiğim olma Sevgilim ol Ziyaretçim olma Refakatçim ol Sevdiğim olma Sevgilim ol Ziyaretçim olma Refakatçim ol Yıldız tarlalarda açsa da Çöllerde serin sular aksa da Kedim kanatlanıp uçsa da Balık da kavağa çıksa da Yürekler de Hiç yanmasa hayatta Sen aldırma Her daim yalnız Sevdiğim olma Sevgilim ol Ziyaretçim olma Sevdiğim olma Sevgilim ol Ziyaretçim olma Refakatçim ol Sevdiğim olma Sevgilim ol Ziyaretçim olma Refakatçim ol Sevdiğim olma Sevgilim ol Ziyaretçim olma Refakatçim ol

Boşa Bakıyor Boşa bakıyor Hayat bana gülümseyerek Boşa bakıyor Hayat bana gülümseyerek Bilmiyor hala, yanlışı burda Yaşam bende görünmeyecek Bilmiyor hala, yanlışı burda Yaşam bende görünmeyecek Boşa bakıyor Hayat bana gülümseyerek Boşa bakıyor Hayat bana gülümseyerek Bilmiyor hala, yanlışı burda Yaşam bende görünmeyecek Bilmiyor hala, yanlışı burda Yaşam bende görünmeyecek

Tarif Günlük güneşlik değil hayat Arada bir kızar ve kapar Ne dedim ben anlamak için Sağa sola bak, anlatır biraz Günlük güneşlik değil hayat Arada bir kızar ve kapar Ne dedim ben anlamak için Sağa sola bak, anlatır biraz Merak ediyorum "Galiba", diyorum içimden "Biz sonuncu, sen birinci" Diyen birileri var Tarifin mümkün mü sözle? Sanki dünya öncelikle Senin için dönüyor gibi ya Ne kadar kalır can kafeste? Tarifin mümkün mü sözle? Sanki dünya öncelikle Senin için dönüyor gibi ya Ne kadar kalır can kafeste? Günlük güneşlik değil hayat Arada bir kızar ve kapar Ne dedim ben anlamak için Sağa sola bak, anlatır biraz Merak ediyorum "Galiba", diyorum içimden "Biz sonuncu, sen birinci" Diyen birileri var Tarifin mümkün mü sözle? Sanki dünya öncelikle Senin için dönüyor gibi ya Ne kadar kalır can kafeste? Tarifin mümkün mü sözle? Sanki dünya öncelikle Senin için dönüyor gibi ya Ne kadar kalır can kafeste?

Delilik Delilik, kısa sürer çok Pişmanlık uzun Kararın doğru gibidir Sonrası hüzün Birde bakarsın arkanı dönüp Kalmamış huzur Soru sormaz, akıl almaz Tükenir gücün Sevgilim bitmiş Aşkımız bizim çoktan bitmiş Gördüm ben yazık ki senin Gözlerin gitmiş Her bitiş gibi Bu da yeniden başlamak demek Şimdi artık Bana başka şarkılar gerek Bir bitene çare yok Birde yitip gidene Asla inanmamalı Ben hep varım diyene Korktum böyle olacağından Ama hep bildim Şimdi bu neyin tasası Korkunun da ecele, yok ki faydası Korkunun da ecele, yok ki faydası Delilik, kısa sürer çok Pişmanlık uzun Kararın doğru gibidir Sonrası hüzün Birde bakarsın arkanı dönüp Kalmamış huzur Soru sormaz, akıl almaz Tükenir gücün Bir bitene çare yok Birde yitip gidene Asla inanmamalı Ben hep varım diyene Korktum böyle olacağından Ama hep bildim Şimdi bu neyin tasası Korkunun da ecele, yok ki faydası Korkunun da ecele, yok ki faydası Korkunun da ecele, yok ki faydası Korkunun da ecele, yok ki faydası Korkunun da ecele, yok ki faydası Korkunun da ecele, yok ki faydası

Nihayet Bugün her saatimi Yürüdüğüm her santimi Sana adadım canım Sana denk gelişimi Kalabalık etmeyişimi Sana adadım canım Sana birşeyler olmuş Bana birşeyler olmuş Sana birşeyler olmuş Bana birşeyler olmuş Nihayet (nihayet) nihayet (nihayet) Gelince anladım yanına Eskiye çok uzak vaziyet Nihayet (nihayet) nihayet (nihayet) Gelince anladım yanına Eskiye çok uzak vaziyet Bugün her saatimi Yürüdüğüm her santimi Sana adadım canım Sana denk gelişimi Kalabalık etmeyişimi Sana adadım canım Sana birşeyler olmuş Bana birşeyler olmuş Sana birşeyler olmuş Bana birşeyler olmuş Nihayet (nihayet) nihayet (nihayet) Gelince anladım yanına Eskiye çok uzak vaziyet Nihayet (nihayet) nihayet (nihayet) Gelince anladım yanına Eskiye çok uzak vaziyet

Üşüyorum Mavi gözde hapsettiğim o yıllar Billur tende edepsizce anılar Sarı yazda beter soğuk akşamlar Üşüyorum, kifayetsiz yorganlar Islah olmaz bu deli ruh İflah olmaz bu beden Hep acıklı şarkılar Sence neden? Islah olmaz bu deli ruh İflah olmaz bu beden Hep acıklı şarkılar Sence neden? Bu soğuk hep var, mevsim bahane Sensiz her daim yağacak kar Güneşi görmem, adımı bilmem Delice sevmem neye yarar? Neye yarar? Mavi gözde hapsettiğim o yıllar Billur tende edepsizce anılar Sarı yazda beter soğuk akşamlar Üşüyorum, kifayetsiz yorganlar Islah olmaz bu deli ruh İflah olmaz bu beden Hep acıklı şarkılar Sence neden? Islah olmaz bu deli ruh İflah olmaz bu beden Hep acıklı şarkılar Sence neden? Bu soğuk hep var, mevsim bahane Sensiz her daim yağacak kar Güneşi görmem, adımı bilmem Delice sevmem neye yarar? Bu soğuk hep var, mevsim bahane Sensiz her daim yağacak kar Güneşi görmem, adımı bilmem Delice sevmem