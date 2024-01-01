Hayat Kendisi Seçsin Şarkı Sözleri
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Zeynep Casalini
Hayat Kendisi Seçsin
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Kapıyı çarptım odadan çıktım
Bavullarımla yola yola koyuldum
Hiç sızlanmadım
Düşüp kırıldığında
Yapıştırma demedim mi kalbimi?
Hiç sevmedin mi?
Terk etmedin mi?
Biri olurda, biri biri olurda
Kalbinden vurulursa
Yere düşüp kırılırsa, ruhu incinirse
Bırak zaman geçsin(Bırak zaman geçsin)
Bırak zaman geçsin(Bırak zaman geçsin)
Zaman geçsin
Hayat kendisi seçsin(kendisi seçsin)
Bitti artık ne olursan ol
İster katil, ister aşk kılıcı ol
Ne fark eder
Düşüp kırıldığında
Yapıştırma demedim mi kalbimi?
Hiç sevmedin mi?
Terk etmedin mi?
Biri olurda, biri biri olurda
Kalbinden vurulursa
Yere düşüp kırılırsa, ruhu incinirse
Bırak zaman geçsin(Bırak zaman geçsin)
Bırak zaman geçsin(Bırak zaman geçsin)
Zaman geçsin
Hayat kendisi seçsin(Kendisi seçsin)
Bırak zaman geçsin
Bırak zaman geçsin
Zaman geçsin
Hayat kendisi seçsin