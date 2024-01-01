Zeynep Casalini

Kim Galip Çıkar Kalabalık içinde kendini bir anda Yalnız başına buluverirsin Yine de göz göre göre Bir küçük umut Bir çocuk da olsa içinde Ne yazar bu savaştan Kim galip çıkar Kim galip çıkar(Kim galip çıkar) Çözümsüz bildiğimiz Bu öğretilen aşk değil Üzgünüm mutlu bakamıyorum Dağılır gibi geriye dönüyorum Yine de göz göre göre Bir küçük umut Bir çocuk da olsa içinde Ne yazar bu savaştan Kim galip çıkar Kim (kim)galip çıkar(galip çıkar) Çözümsüz bildiğimiz Bu öğretilen aşk değil Kim kim Kim kim Bu savaştan Kim galip çıkar Kim (kim)galip çıkar(galip çıkar) Bu savaştan Kim galip çıkar Kim (kim)galip çıkar(galip çıkar) Bu savaştan Kim galip çıkar Kim (kim)galip çıkar(galip çıkar) Bu savaştan Kim galip çıkar Kim (kim)galip çıkar(galip çıkar) Bu savaştan Kim galip çıkar Kim galip çıkar

Nilüfer Zamanın eli değdi bize Çoktan değişti her şey Aynı değiliz ikimiz de Zaaflarına bir gece Hatalarına bir nilüfer Sevgisizliğine bir kalp verdim Artık geri ver, geri veremezsin aldıklarını Artık geri ver, geri verilmez hiçbir yanılgı Yokluğuma emanet et sende benden kalanları Her şeyi al, bana beni geri ver Bir şansım olsun Başka yer, başka zaman Sensiz ömrüm olsun Her şeyi al Bir şansım olsun Başka yer, başka zaman Sensiz ömrüm olsun Zamanın eli değdi bize Çoktan değişti her şey Aynı değiliz ikimiz de Zaaflarına bir gece Hatalarına bir nilüfer Sevgisizliğine bir kalp verdim Artık geri ver, geri veremezsin aldıklarını Artık geri ver, geri verilmez hiçbir yanılgı Yokluğuma emanet et sende benden kalanları Her şeyi al, bana beni geri ver Bir şansım olsun Başka yer, başka zaman Sensiz ömrüm olsun Her şeyi al Bir şansım olsun Başka yer, başka zaman Sensiz ömrüm olsun Başka yer, başka zaman Sensiz ömrüm olsun Başka yer, başka zaman Sensiz ömrüm olsun Başka yer, başka zaman Sensiz ömrüm olsun

Derin Mevzu Hayatına temiz bir sayfa, açmadın mı? Ne var ne yok eskiden kalma, yakmadın mı? Kendine uzak durmaktan bıkmadın mı? Kalbindeki derin mevzuya bakmadın mı? Dünya dönsün cebinde Gerçekler kalbin içinde Kalpten kalbe gizli yollar var Aşk içinde binbir sırlar var Sevmeyene görünmez asla Çok derin mevzular anla Kimse kaybedilmez aşk varsa Kalpten kalbe gizli yollar var Aşk içinde binbir sırlar var Sevmeyene görünmez asla Çok derin mevzular anla Kimse kaybedilmez aşk varsa Kendine bir söz vermiştin tutmadın mı? Herkese parçalanmakdan bıkmadın mı? Güneş yine doğdu sen hala yatmadın mı? Kalbindeki derin mevzuya bakmadın mı? Dünya dönsün cebinde Gerçekler kalbin içinde Kalpten kalbe gizli yollar var Aşk içinde binbir sırlar var Sevmeyene görünmez asla Çok derin mevzular anla Kimse kaybedilmez aşk varsa Kalpten kalbe gizli yollar var Aşk içinde binbir sırlar var Sevmeyene görünmez asla Çok derin mevzular anla Kimse kaybedilmez aşk varsa

İmkansız Diyemem Sevdiklerim yok oldu Bu ev artık bomboştu Gel gör ki kış son buldu Günler daha uzundur Her son belki umut Hergün bir soru Hayat zor bir sınavdır Kafam karışıktır Yaşadıkça öğrendiğim şeyler oldu Senden önce, senden sonra Acımıyor artık canım Dörtbir yanım imkansız aşklar, tuhaf insanalar Aşk yeniden, aşk yeniden İmkansız diyemem Ama çok zor, çok zor Aşk yeniden, aşk yeniden İmkansız diyemem Ama çok zor, çok zor Sevdiklerim yok oldu Bu ev artık bomboştu Gel gör ki kış son buldu Günler daha uzundur Her son belki umut Hergün bir soru Hayat zor bir sınavdır Kafam karışıktır Yaşadıkça öğrendiğim şeyler oldu Senden önce, senden sonra Acımıyor artık canım Dörtbir yanım imkansız aşklar, tuhaf insan Aşk yeniden, aşk yeniden İmkansız diyemem Ama çok zor, çok zor Aşk yeniden, aşk yeniden İmkansız diyemem Ama çok zor, çok zor Aşk yeniden, aşk yeniden İmkansız diyemem Ama çok zor, çok zor Aşk yeniden, aşk yeniden İmkansız diyemem Ama çok zor, çok zor

Hayat Kendisi Seçsin Kapıyı çarptım odadan çıktım Bavullarımla yola yola koyuldum Hiç sızlanmadım Düşüp kırıldığında Yapıştırma demedim mi kalbimi? Hiç sevmedin mi? Terk etmedin mi? Biri olurda, biri biri olurda Kalbinden vurulursa Yere düşüp kırılırsa, ruhu incinirse Bırak zaman geçsin(Bırak zaman geçsin) Bırak zaman geçsin(Bırak zaman geçsin) Zaman geçsin Hayat kendisi seçsin(kendisi seçsin) Bitti artık ne olursan ol İster katil, ister aşk kılıcı ol Ne fark eder Düşüp kırıldığında Yapıştırma demedim mi kalbimi? Hiç sevmedin mi? Terk etmedin mi? Biri olurda, biri biri olurda Kalbinden vurulursa Yere düşüp kırılırsa, ruhu incinirse Bırak zaman geçsin(Bırak zaman geçsin) Bırak zaman geçsin(Bırak zaman geçsin) Zaman geçsin Hayat kendisi seçsin(Kendisi seçsin) Bırak zaman geçsin Bırak zaman geçsin Zaman geçsin Hayat kendisi seçsin

Firkat Beni savaşırken bırak yenilmek istiyorum Geçici zaferlerden mutlu deyilim, deyilim Beni çöllerde bırak gezmek istiyorum Zincirime bağlanmış aşka ait değilim Ruhum özgür sadece rüzgarlı havalarda Issız yollarda bir kuş kadar hafif Saklanıp dolabıma dünle bu gün arasında Gözlerim dalıyorsa batmadan yüzüyorsa Beni savaşırken bırak yenilmek istiyorum Geçici zaferlerden mutlu deyilim Beni çöllerde bırak gezmek istiyorum Zincirime bağlanmış aşka ait değilim Ruhum özgür sadece rüzgarlı havalarda Issız yollarda bir kuş kadar hafif Saklanım dolabıma dünle bu gün arasında Gözlerim doluyorsayorsa batmadan yüzüyorsa Ardından gözlerim doluyorsa Ardından batmadan yüzüyorsa Ardından

Sancı Doğum günün bugün senin ayrıldıgımız gün Cevapsızdı, sorulmazdı yaşananlar o gün Doğum günün bugün senin ayrıldıgımız gün Cevapsızdı, sorulmazdı yaşananlar o gün Saklı gizli kalmalıydı, bahçesinde olmalıydı Mumlarını yakmalıydı, rüzgarlara karışıp gitsin Peşinden gitsin sözünden dönsün Her aşkda ödenen bir bedel, bir giden olur Yarısı seninse yarısı ömür Her aşkda ödenen bir bedel, bir giden olur Yarısı seninse yarısı ömür Saklı gizli kalmalıydı, bahçesinde olmalıydı Mumlarını yakmalıydı, rüzgarlara karışıp gitsin Peşinden gitsin sözünden dönsün Saklı gizli kalmalıydı, bahçesinde olmalıydı Mumlarını yakmalıydı, rüzgarlara karışıp gitsin Peşinden gitsin sözünden dönsün

Hep Aynı Masal Hep aynı masal, hep aynı final Sen hep böyle kal Bana anlatma sanki bilmediğim şey Her zaman ki gibi Herkesin sorunu Aynı seymi hiç anlamadım Bu kez dinle beni ama Aklımda hep o aptal melodi Bir şeyler yap Dursun gitmesin Bir şeyler söyle de Kapıdan çıkmasın Çok geç olmadan Hep aynı masal, hep aynı final Sen hep böyle kal Bana anlatma sanki bilmediğim şey Her zaman ki gibi Herkesin sorunu Aynı seymi hiç anlamadım Bu kez dinle beni ama Aklımda hep o aptal melodi Bir şeyler yap Dursun gitmesin Bir şeyler söyle de Kapıdan çıkmasın Çok geç olmadan

Saf Aşk Yollar yolculuklar içinde Kalan bir parça hayat bu Saf aşk Ellerin ellerimde Seyrettiğim filmlerde Aldatan, aldatılan Bir kereliğine çıksa kafesinden Vurur aşk diye bilediği bıçakla Sadakatin kalbinden Bir kereliğine çıksa kafesinden Vurur aşk diye bilediği bıçakla Sadakatin kalbinden Vurur, vurur Saf aşk budur Arar durur Saf aşk budur Vurur, vurur Saf aşk budur Arar durur Saf aşk budur Yollar yolculuklar içinde Kalan bir parça hayat bu Saf aşk Ellerin ellerimde Seyrettiğim filmlerde Aldatan, aldatılan Bir kereliğine çıksa kafesinden Vurur aşk diye bilediği bıçakla Sadakatin kalbinden Bir kereliğine çıksa kafesinden Vurur aşk diye bilediği bıçakla Sadakatin kalbinden Vurur, vurur Saf aşk budur Arar durur Saf aşk budur Vurur, vurur Saf aşk budur Arar durur Saf aşk budur