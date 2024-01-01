Zeynep Casalini

Valizimi hazırlarken yerine koyacak bir şey bulamadım Düşlerimi suya düşerken kurtaracak tek söz duyamadım Daha kapıdan çıkarken biliyordum, görüyordum Özleyecek kalbim seni, gölgenle beslenen çiçekleri Bilmek engellemez ancak erteler gidişleri Köprüler yıkılınca aşk kapatır geçişleri Bilmek engellemez ancak erteler gidişleri Köprüler yıkılınca aşk kapatır geçişleri Ah, nereye kadar? Ah, sonuna kadar Aşk nereye kadar? Ah, aşk ölene kadar Valizimi hazırlarken yerine koyacak bir şey bulamadım Düşlerimi suya düşerken kurtaracak tek söz duyamadım Daha kapıdan çıkarken biliyordum, görüyordum Özleyecek kalbim seni, gölgenle beslenen çiçekleri Bilmek engellemez ancak erteler gidişleri Köprüler yıkılınca aşk kapatır geçişleri Bilmek engellemez ancak erteler gidişleri Köprüler yıkılınca aşk kapatır geçişleri Ah, nereye kadar? Ah, sonuna kadar Aşk nereye kadar? Ah, aşk ölene kadar Bilmek engellemez ancak erteler gidişleri Köprüler yıkılınca (yıkılınca), ah Ah, nereye kadar? Ah, sonuna kadar Aşk nereye kadar? Ah, aşk ölene kadar