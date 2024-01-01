Köprüler Şarkı Sözleri
Zeynep Casalini Köprüler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Casalini Köprüler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Köprüler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Valizimi hazırlarken yerine koyacak bir şey bulamadım
Düşlerimi suya düşerken kurtaracak tek söz duyamadım
Daha kapıdan çıkarken biliyordum, görüyordum
Özleyecek kalbim seni, gölgenle beslenen çiçekleri
Bilmek engellemez ancak erteler gidişleri
Köprüler yıkılınca aşk kapatır geçişleri
Bilmek engellemez ancak erteler gidişleri
Köprüler yıkılınca aşk kapatır geçişleri
Ah, nereye kadar?
Ah, sonuna kadar
Aşk nereye kadar?
Ah, aşk ölene kadar
Valizimi hazırlarken yerine koyacak bir şey bulamadım
Düşlerimi suya düşerken kurtaracak tek söz duyamadım
Daha kapıdan çıkarken biliyordum, görüyordum
Özleyecek kalbim seni, gölgenle beslenen çiçekleri
Bilmek engellemez ancak erteler gidişleri
Köprüler yıkılınca aşk kapatır geçişleri
Bilmek engellemez ancak erteler gidişleri
Köprüler yıkılınca aşk kapatır geçişleri
Ah, nereye kadar?
Ah, sonuna kadar
Aşk nereye kadar?
Ah, aşk ölene kadar
Bilmek engellemez ancak erteler gidişleri
Köprüler yıkılınca (yıkılınca), ah
Ah, nereye kadar?
Ah, sonuna kadar
Aşk nereye kadar?
Ah, aşk ölene kadar