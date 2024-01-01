Zeynep Casalini

-
Güneş geceleri doğsa da
Yağmur göğe doğru yağsa da
Bülbül sonsuza dek sussa da
Günler bir çuvala dolsa da
Melekler bile
Kötülük yapsa da
Onlara uyma
Her daim yalnız
Sevdiğim olma
Sevgilim ol
Ziyaretçim olma
Refakatçim ol
Sevdiğim olma
Sevgilim ol
Ziyaretçim olma
Refakatçim ol
Yıldız tarlalarda açsa da
Çöllerde serin sular aksa da
Kedim kanatlanıp uçsa da
Balık da kavağa çıksa da
Yürekler de
Hiç yanmasa hayatta
Sen aldırma
Her daim yalnız
Sevdiğim olma
Sevgilim ol
Ziyaretçim olma
Sevdiğim olma
Sevgilim ol
Ziyaretçim olma
Refakatçim ol
Sevdiğim olma
Sevgilim ol
Ziyaretçim olma
Refakatçim ol
Sevdiğim olma
Sevgilim ol
Ziyaretçim olma
Refakatçim ol
-
Sevdin mi sevmedin mi beni canım
Yüzünden anlamıyorum
Düşünüp düşünüp
Üzülmek yerine
Geriye geriye dönmüyorum
Kim beni sevmiş sevmemiş
Gün yüzü göstermemiş
Umrumda mı sorsana
Değiştiriyorum kendimi
Değiştiriyorum
Şu anda
Değiştiriyorum kendimi
Değiştiriyorum
-
Seninle bi' daha aynı yolda yürümem
Seninle yürüyene yolda tuzakların var
Bir daha asla dokunmam tenine
Senin teninden önce duvarların var
Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum
Ağlaya ağlaya yosun tuttum
Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum
Ağlaya ağlaya yosun tuttum
Derin bi' nefes alır gibi batıyoruz, yükümüz ağır
Yeni bi' söz söylemek için ölmek mi gerekir?
Hadi bi' cesaret sen de taşın altına koy elini
İnadına inadına sevişmeli bağır çağır
Derin bi' nefes alır gibi batıyoruz, yükümüz ağır
Yeni bi' söz söylemek için ölmek mi gerekir?
Hadi bi' cesaret sen de taşın altına koy elini
İnadına inadına sevişmeli bağır çağır
Seninle bi' daha aynı yolda yürümem
Seninle yürüyene yolda tuzakların var
Bir daha asla dokunmam tenine
Senin teninden önce duvarların var
Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum
Ağlaya ağlaya yosun tuttum
Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum
Ağlaya ağlaya yosun tuttum
Derin bi' nefes alır gibi batıyoruz, yükümüz ağır
Yeni bi' söz söylemek için ölmek mi gerekir?
Hadi bi' cesaret sen de taşın altına koy elini
İnadına inadına sevişmeli bağır çağır
Derin bi' nefes alır gibi batıyoruz, yükümüz ağır
Yeni bi' söz söylemek için ölmek mi gerekir?
Hadi bi' cesaret sen de taşın altına koy elini
İnadına inadına sevişmeli bağır çağır
Derin bi' nefes alır gibi batıyoruz, yükümüz ağır
Yeni bi' söz söylemek için ölmek mi gerekir?
Hadi bi' cesaret sen de taşın altına koy elini
İnadına inadına sevişmeli bağır çağır
-
Karalar bağladım
Dönüyorum yeniden evime
Acılar sakladım yüreğimin her bir köşesine
Unutup gitmeyi çok isterdim, yapamadım nafile
Acılar geçse de izi kalırmış en derinde
Dünya döndükçe aşk peşinde hiç şansım yok
Kurtulmak mümkün değil
Direnmenin sonu yok
Ne yapsam aşktan kaçamıyorum
Eninde sonunda yakalanıyorum
Kararlıyım, bu defa bitti
Ben artık küstüm, oynamıyorum
Ne yapsam aşktan kaçamıyorum
Eninde sonunda yakalanıyorum
Kararlıyım, bu defa bitti
Ben artık küstüm, oynamıyorum
Dünya döndükçe aşk peşinde hiç şansım yok
Kurtulmak mümkün değil
Direnmenin sonu yok
Ne yapsam aşktan kaçamıyorum
Eninde sonunda yakalanıyorum
Kararlıyım, bu defa bitti
Ben artık küstüm, oynamıyorum
Ne yapsam aşktan kaçamıyorum
Eninde sonunda yakalanıyorum
Kararlıyım, bu defa bitti
Ben artık küstüm, oynamıyorum
Dünya döndükçe aşk peşinde hiç şansım yok
Kurtulmak mümkün değil
Direnmenin...
Ne yapsam aşktan kaçamıyorum
Eninde sonunda yakalanıyorum
Kararlıyım, bu defa bitti
Ben artık küstüm, oynamıyorum
Ne yapsam aşktan kaçamıyorum
Eninde sonunda yakalanıyorum
Kararlıyım, bu defa bitti
Ben artık küstüm, oynamıyorum
-
Artık senden dilemek zorundayım
Derdime çare yalnız sende
Ama aşk buysa
Bizde varsa
Yarım kaldık
Son anda
Allahım ne olur bana
Onu gönder
Gelir kalır belki
Uzun sürer
Yüreğim taştan beter
Dayanmaz buna
Çıksın gelsin artık
Buralardaysa
-
Gün güzel doğuyorsa
Hüzün çekip gidiyorsa
Sonun şimdiden gülüyorsa
Zorla ağlama
Amacım yok yaşamak buysa
Elimi tut, uçarım yoksa
Yüzüme bak
Ve sus benle son defa, son defa
Amacım yok yaşamak buysa
Elimi tut, uçarım yoksa
Yüzüme bak
Ve sus benle son defa, son defa
Gün güzel doğuyorsa
Hüzün çekip gidiyorsa
Sonun şimdiden gülüyorsa
Zorla ağlama
Amacım yok yaşamak buysa
Elimi tut, uçarım yoksa
Yüzüme bak
Ve sus benle son defa, son defa
Amacım yok yaşamak buysa
Elimi tut, uçarım yoksa
Yüzüme bak
Ve sus benle son defa, son defa
Amacım yok yaşamak buysa
Elimi tut, uçarım yoksa
Yüzüme bak
Ve sus benle son defa, son defa
-
Boşa bakıyor
Hayat bana gülümseyerek
Boşa bakıyor
Hayat bana gülümseyerek
Bilmiyor hala, yanlışı burda
Yaşam bende görünmeyecek
Bilmiyor hala, yanlışı burda
Yaşam bende görünmeyecek
Boşa bakıyor
Hayat bana gülümseyerek
Boşa bakıyor
Hayat bana gülümseyerek
Bilmiyor hala, yanlışı burda
Yaşam bende görünmeyecek
Bilmiyor hala, yanlışı burda
Yaşam bende görünmeyecek
-
Günlük güneşlik değil hayat
Arada bir kızar ve kapar
Ne dedim ben anlamak için
Sağa sola bak, anlatır biraz
Günlük güneşlik değil hayat
Arada bir kızar ve kapar
Ne dedim ben anlamak için
Sağa sola bak, anlatır biraz
Merak ediyorum
"Galiba", diyorum içimden
"Biz sonuncu, sen birinci"
Diyen birileri var
Tarifin mümkün mü sözle?
Sanki dünya öncelikle
Senin için dönüyor gibi ya
Ne kadar kalır can kafeste?
Tarifin mümkün mü sözle?
Sanki dünya öncelikle
Senin için dönüyor gibi ya
Ne kadar kalır can kafeste?
Günlük güneşlik değil hayat
Arada bir kızar ve kapar
Ne dedim ben anlamak için
Sağa sola bak, anlatır biraz
Merak ediyorum
"Galiba", diyorum içimden
"Biz sonuncu, sen birinci"
Diyen birileri var
Tarifin mümkün mü sözle?
Sanki dünya öncelikle
Senin için dönüyor gibi ya
Ne kadar kalır can kafeste?
Tarifin mümkün mü sözle?
Sanki dünya öncelikle
Senin için dönüyor gibi ya
Ne kadar kalır can kafeste?
-
Delilik, kısa sürer çok
Pişmanlık uzun
Kararın doğru gibidir
Sonrası hüzün
Birde bakarsın arkanı dönüp
Kalmamış huzur
Soru sormaz, akıl almaz
Tükenir gücün
Sevgilim bitmiş
Aşkımız bizim çoktan bitmiş
Gördüm ben yazık ki senin
Gözlerin gitmiş
Her bitiş gibi
Bu da yeniden başlamak demek
Şimdi artık
Bana başka şarkılar gerek
Bir bitene çare yok
Birde yitip gidene
Asla inanmamalı
Ben hep varım diyene
Korktum böyle olacağından
Ama hep bildim
Şimdi bu neyin tasası
Korkunun da ecele, yok ki faydası
Korkunun da ecele, yok ki faydası
Delilik, kısa sürer çok
Pişmanlık uzun
Kararın doğru gibidir
Sonrası hüzün
Birde bakarsın arkanı dönüp
Kalmamış huzur
Soru sormaz, akıl almaz
Tükenir gücün
Bir bitene çare yok
Birde yitip gidene
Asla inanmamalı
Ben hep varım diyene
Korktum böyle olacağından
Ama hep bildim
Şimdi bu neyin tasası
Korkunun da ecele, yok ki faydası
Korkunun da ecele, yok ki faydası
Korkunun da ecele, yok ki faydası
Korkunun da ecele, yok ki faydası
Korkunun da ecele, yok ki faydası
Korkunun da ecele, yok ki faydası
-
Bugün her saatimi
Yürüdüğüm her santimi
Sana adadım canım
Sana denk gelişimi
Kalabalık etmeyişimi
Sana adadım canım
Sana birşeyler olmuş
Bana birşeyler olmuş
Sana birşeyler olmuş
Bana birşeyler olmuş
Nihayet (nihayet) nihayet (nihayet)
Gelince anladım yanına
Eskiye çok uzak vaziyet
Nihayet (nihayet) nihayet (nihayet)
Gelince anladım yanına
Eskiye çok uzak vaziyet
Bugün her saatimi
Yürüdüğüm her santimi
Sana adadım canım
Sana denk gelişimi
Kalabalık etmeyişimi
Sana adadım canım
Sana birşeyler olmuş
Bana birşeyler olmuş
Sana birşeyler olmuş
Bana birşeyler olmuş
Nihayet (nihayet) nihayet (nihayet)
Gelince anladım yanına
Eskiye çok uzak vaziyet
Nihayet (nihayet) nihayet (nihayet)
Gelince anladım yanına
Eskiye çok uzak vaziyet
-
Mavi gözde hapsettiğim o yıllar
Billur tende edepsizce anılar
Sarı yazda beter soğuk akşamlar
Üşüyorum, kifayetsiz yorganlar
Islah olmaz bu deli ruh
İflah olmaz bu beden
Hep acıklı şarkılar
Sence neden?
Islah olmaz bu deli ruh
İflah olmaz bu beden
Hep acıklı şarkılar
Sence neden?
Bu soğuk hep var, mevsim bahane
Sensiz her daim yağacak kar
Güneşi görmem, adımı bilmem
Delice sevmem neye yarar?
Neye yarar?
Mavi gözde hapsettiğim o yıllar
Billur tende edepsizce anılar
Sarı yazda beter soğuk akşamlar
Üşüyorum, kifayetsiz yorganlar
Islah olmaz bu deli ruh
İflah olmaz bu beden
Hep acıklı şarkılar
Sence neden?
Islah olmaz bu deli ruh
İflah olmaz bu beden
Hep acıklı şarkılar
Sence neden?
Bu soğuk hep var, mevsim bahane
Sensiz her daim yağacak kar
Güneşi görmem, adımı bilmem
Delice sevmem neye yarar?
Bu soğuk hep var, mevsim bahane
Sensiz her daim yağacak kar
Güneşi görmem, adımı bilmem
Delice sevmem
-
Artık senden dilemek zorundayım
Derdime çare yalnız sende
Ama aşk buysa
Bizde varsa
Yarım kaldık
Son anda
Allahım ne olur bana
Onu gönder
Gelir kalır belki
Uzun sürer
Yüreğim taştan beter
Dayanmaz buna
Çıksın gelsin artık
Buralardaysa