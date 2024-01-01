Zeynep Casalini

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Doğum günün bugün senin ayrıldıgımız gün
Cevapsızdı, sorulmazdı yaşananlar o gün
Doğum günün bugün senin ayrıldıgımız gün
Cevapsızdı, sorulmazdı yaşananlar o gün
Saklı gizli kalmalıydı, bahçesinde olmalıydı
Mumlarını yakmalıydı, rüzgarlara karışıp gitsin
Peşinden gitsin sözünden dönsün
Her aşkda ödenen bir bedel, bir giden olur
Yarısı seninse yarısı ömür
Her aşkda ödenen bir bedel, bir giden olur
Yarısı seninse yarısı ömür
Saklı gizli kalmalıydı, bahçesinde olmalıydı
Mumlarını yakmalıydı, rüzgarlara karışıp gitsin
Peşinden gitsin sözünden dönsün
Saklı gizli kalmalıydı, bahçesinde olmalıydı
Mumlarını yakmalıydı, rüzgarlara karışıp gitsin
Peşinden gitsin sözünden dönsün
-
Zamanın eli değdi bize
Çoktan değişti her şey
Aynı değiliz ikimiz de
Zaaflarına bir gece
Hatalarına bir nilüfer
Sevgisizliğine bir kalp verdim
Artık geri ver, geri veremezsin aldıklarını
Artık geri ver, geri verilmez hiçbir yanılgı
Yokluğuma emanet et sende benden kalanları
Her şeyi al, bana beni geri ver
Bir şansım olsun
Başka yer, başka zaman
Sensiz ömrüm olsun
Her şeyi al
Bir şansım olsun
Başka yer, başka zaman
Sensiz ömrüm olsun
Zamanın eli değdi bize
Çoktan değişti her şey
Aynı değiliz ikimiz de
Zaaflarına bir gece
Hatalarına bir nilüfer
Sevgisizliğine bir kalp verdim
Artık geri ver, geri veremezsin aldıklarını
Artık geri ver, geri verilmez hiçbir yanılgı
Yokluğuma emanet et sende benden kalanları
Her şeyi al, bana beni geri ver
Bir şansım olsun
Başka yer, başka zaman
Sensiz ömrüm olsun
Her şeyi al
Bir şansım olsun
Başka yer, başka zaman
Sensiz ömrüm olsun
Başka yer, başka zaman
Sensiz ömrüm olsun
Başka yer, başka zaman
Sensiz ömrüm olsun
Başka yer, başka zaman
Sensiz ömrüm olsun
-
Hayatına temiz bir sayfa, açmadın mı?
Ne var ne yok eskiden kalma, yakmadın mı?
Kendine uzak durmaktan bıkmadın mı?
Kalbindeki derin mevzuya bakmadın mı?
Dünya dönsün cebinde
Gerçekler kalbin içinde
Kalpten kalbe gizli yollar var
Aşk içinde binbir sırlar var
Sevmeyene görünmez asla
Çok derin mevzular anla
Kimse kaybedilmez aşk varsa
Kalpten kalbe gizli yollar var
Aşk içinde binbir sırlar var
Sevmeyene görünmez asla
Çok derin mevzular anla
Kimse kaybedilmez aşk varsa
Kendine bir söz vermiştin tutmadın mı?
Herkese parçalanmakdan bıkmadın mı?
Güneş yine doğdu sen hala yatmadın mı?
Kalbindeki derin mevzuya bakmadın mı?
Dünya dönsün cebinde
Gerçekler kalbin içinde
Kalpten kalbe gizli yollar var
Aşk içinde binbir sırlar var
Sevmeyene görünmez asla
Çok derin mevzular anla
Kimse kaybedilmez aşk varsa
Kalpten kalbe gizli yollar var
Aşk içinde binbir sırlar var
Sevmeyene görünmez asla
Çok derin mevzular anla
Kimse kaybedilmez aşk varsa
-
Sevdiklerim yok oldu
Bu ev artık bomboştu
Gel gör ki kış son buldu
Günler daha uzundur
Her son belki umut
Hergün bir soru
Hayat zor bir sınavdır
Kafam karışıktır
Yaşadıkça öğrendiğim şeyler oldu
Senden önce, senden sonra
Acımıyor artık canım
Dörtbir yanım imkansız aşklar, tuhaf insanalar
Aşk yeniden, aşk yeniden
İmkansız diyemem
Ama çok zor, çok zor
Aşk yeniden, aşk yeniden
İmkansız diyemem
Ama çok zor, çok zor
Sevdiklerim yok oldu
Bu ev artık bomboştu
Gel gör ki kış son buldu
Günler daha uzundur
Her son belki umut
Hergün bir soru
Hayat zor bir sınavdır
Kafam karışıktır
Yaşadıkça öğrendiğim şeyler oldu
Senden önce, senden sonra
Acımıyor artık canım
Dörtbir yanım imkansız aşklar, tuhaf insan
Aşk yeniden, aşk yeniden
İmkansız diyemem
Ama çok zor, çok zor
Aşk yeniden, aşk yeniden
İmkansız diyemem
Ama çok zor, çok zor
Aşk yeniden, aşk yeniden
İmkansız diyemem
Ama çok zor, çok zor
Aşk yeniden, aşk yeniden
İmkansız diyemem
Ama çok zor, çok zor
-
Kapıyı çarptım odadan çıktım
Bavullarımla yola yola koyuldum
Hiç sızlanmadım
Düşüp kırıldığında
Yapıştırma demedim mi kalbimi?
Hiç sevmedin mi?
Terk etmedin mi?
Biri olurda, biri biri olurda
Kalbinden vurulursa
Yere düşüp kırılırsa, ruhu incinirse
Bırak zaman geçsin(Bırak zaman geçsin)
Bırak zaman geçsin(Bırak zaman geçsin)
Zaman geçsin
Hayat kendisi seçsin(kendisi seçsin)
Bitti artık ne olursan ol
İster katil, ister aşk kılıcı ol
Ne fark eder
Düşüp kırıldığında
Yapıştırma demedim mi kalbimi?
Hiç sevmedin mi?
Terk etmedin mi?
Biri olurda, biri biri olurda
Kalbinden vurulursa
Yere düşüp kırılırsa, ruhu incinirse
Bırak zaman geçsin(Bırak zaman geçsin)
Bırak zaman geçsin(Bırak zaman geçsin)
Zaman geçsin
Hayat kendisi seçsin(Kendisi seçsin)
Bırak zaman geçsin
Bırak zaman geçsin
Zaman geçsin
Hayat kendisi seçsin
-
Beni savaşırken bırak yenilmek istiyorum
Geçici zaferlerden mutlu deyilim, deyilim
Beni çöllerde bırak gezmek istiyorum
Zincirime bağlanmış aşka ait değilim
Ruhum özgür sadece rüzgarlı havalarda
Issız yollarda bir kuş kadar hafif
Saklanıp dolabıma dünle bu gün arasında
Gözlerim dalıyorsa batmadan yüzüyorsa
Beni savaşırken bırak yenilmek istiyorum
Geçici zaferlerden mutlu deyilim
Beni çöllerde bırak gezmek istiyorum
Zincirime bağlanmış aşka ait değilim
Ruhum özgür sadece rüzgarlı havalarda
Issız yollarda bir kuş kadar hafif
Saklanım dolabıma dünle bu gün arasında
Gözlerim doluyorsayorsa batmadan yüzüyorsa
Ardından gözlerim doluyorsa
Ardından batmadan yüzüyorsa
Ardından
-
Hep aynı masal, hep aynı final
Sen hep böyle kal
Bana anlatma sanki bilmediğim şey
Her zaman ki gibi
Herkesin sorunu
Aynı seymi hiç anlamadım
Bu kez dinle beni ama
Aklımda hep o aptal melodi
Bir şeyler yap
Dursun gitmesin
Bir şeyler söyle de
Kapıdan çıkmasın
Çok geç olmadan
Hep aynı masal, hep aynı final
Sen hep böyle kal
Bana anlatma sanki bilmediğim şey
Her zaman ki gibi
Herkesin sorunu
Aynı seymi hiç anlamadım
Bu kez dinle beni ama
Aklımda hep o aptal melodi
Bir şeyler yap
Dursun gitmesin
Bir şeyler söyle de
Kapıdan çıkmasın
Çok geç olmadan
-
Kalabalık içinde kendini bir anda
Yalnız başına buluverirsin
Yine de göz göre göre
Bir küçük umut
Bir çocuk da olsa içinde
Ne yazar bu savaştan
Kim galip çıkar
Kim galip çıkar(Kim galip çıkar)
Çözümsüz bildiğimiz
Bu öğretilen aşk değil
Üzgünüm mutlu bakamıyorum
Dağılır gibi geriye dönüyorum
Yine de göz göre göre
Bir küçük umut
Bir çocuk da olsa içinde
Ne yazar bu savaştan
Kim galip çıkar
Kim (kim)galip çıkar(galip çıkar)
Çözümsüz bildiğimiz
Bu öğretilen aşk değil
Kim kim
Kim kim
Bu savaştan
Kim galip çıkar
Kim (kim)galip çıkar(galip çıkar)
Bu savaştan
Kim galip çıkar
Kim (kim)galip çıkar(galip çıkar)
Bu savaştan
Kim galip çıkar
Kim (kim)galip çıkar(galip çıkar)
Bu savaştan
Kim galip çıkar
Kim (kim)galip çıkar(galip çıkar)
Bu savaştan
Kim galip çıkar
Kim galip çıkar
-
Yollar yolculuklar içinde
Kalan bir parça hayat bu
Saf aşk
Ellerin ellerimde
Seyrettiğim filmlerde
Aldatan, aldatılan
Bir kereliğine çıksa kafesinden
Vurur aşk diye bilediği bıçakla
Sadakatin kalbinden
Bir kereliğine çıksa kafesinden
Vurur aşk diye bilediği bıçakla
Sadakatin kalbinden
Vurur, vurur
Saf aşk budur
Arar durur
Saf aşk budur
Vurur, vurur
Saf aşk budur
Arar durur
Saf aşk budur
Yollar yolculuklar içinde
Kalan bir parça hayat bu
Saf aşk
Ellerin ellerimde
Seyrettiğim filmlerde
Aldatan, aldatılan
Bir kereliğine çıksa kafesinden
Vurur aşk diye bilediği bıçakla
Sadakatin kalbinden
Bir kereliğine çıksa kafesinden
Vurur aşk diye bilediği bıçakla
Sadakatin kalbinden
Vurur, vurur
Saf aşk budur
Arar durur
Saf aşk budur
Vurur, vurur
Saf aşk budur
Arar durur
Saf aşk budur
-
Bir gun gelirsen
Soru sormadan, beni teslim alırsan
Kelepçe takmadan, hiç karşı koymadan
Hesap yapmadan yürürüm arkama bakmadan
Hiç karşı koymadan kendime aldırmadan
Yanarım ateşe kanmadan
Aşkımı ester sen, zor kolalmadan
Aklımı alırsan, soyunuk yatmadan
Hiç karşı koymadan hesap yapmadan
Yürürüm arkama bakmadan
Hiç karşı koymadan kendime aldırmadan
Yanarım ateşe kanmadan
Aşk bana gurbet olmuş, ben dervişim gemez olmuş
Adamım ziyan olmuş.
Bul beni, kurtar beni
Karanlıktan çek çıkar beni
Aşk bana gurbet olmuş, ben dervişim gemez olmuş
Adamım ziyan olmuş
Bul beni, kurtar beni
Aşk bana gurbet olmuş, ben dervişim gemez olmuş
Adamım ziyan olmuş
Bul beni (kurtar beni) kurtar beni
Karanlıktan çek çıkar beni