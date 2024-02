Zeynep Casalini

Bir rüyaydı, uyandık en tatlı en mutlu yerinde Bir emir gibi geldi ayrılık günün birinde En tutkulu sevgiler, en ağrılı hasretler azalır Aşınır kayalar gibi kalpler zamanın önünde Unutursun, unutursun Karışır ya gözyaşları denizlere Unutursun, unutursun Alışır ya her insan bu gidişlere Bir rüyaydı, uyandık en tatlı en mutlu yerinde Bir emir gibi geldi ayrılık günün birinde En tutkulu sevgiler, en ağrılı hasretler azalır Aşınır kayalar gibi kalpler zamanın önünde Unutursun, unutursun Karışır ya gözyaşları denizlere Unutursun, unutursun Alışır ya her insan bu gidişlere Kırılsam da küssem de hayat bu Ben affettim sen de affet, olur mu? Kırılsam da küssem de Alışır her insan bu gidişlere Unutursun, unutursun Karışır ya gözyaşları denizlere Unutursun, unutursun Alışır ya her insan bu gidişlere Unutursun, unutursun Karışır ya gözyaşları denizlere Unutursun, unutursun Alışır ya her insan bu gidişlere