Zeynep Casalini

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Bir rüyaydı, uyandık en tatlı en mutlu yerinde
Bir emir gibi geldi ayrılık günün birinde
En tutkulu sevgiler, en ağrılı hasretler azalır
Aşınır kayalar gibi kalpler zamanın önünde
Unutursun, unutursun
Karışır ya gözyaşları denizlere
Unutursun, unutursun
Alışır ya her insan bu gidişlere
Bir rüyaydı, uyandık en tatlı en mutlu yerinde
Bir emir gibi geldi ayrılık günün birinde
En tutkulu sevgiler, en ağrılı hasretler azalır
Aşınır kayalar gibi kalpler zamanın önünde
Unutursun, unutursun
Karışır ya gözyaşları denizlere
Unutursun, unutursun
Alışır ya her insan bu gidişlere
Kırılsam da küssem de hayat bu
Ben affettim sen de affet, olur mu?
Kırılsam da küssem de
Alışır her insan bu gidişlere
Unutursun, unutursun
Karışır ya gözyaşları denizlere
Unutursun, unutursun
Alışır ya her insan bu gidişlere
Unutursun, unutursun
Karışır ya gözyaşları denizlere
Unutursun, unutursun
Alışır ya her insan bu gidişlere
-
Ah benim örselenmiş incinmiş karanfilim
Bir sessiz çığlık gibi kırmızı masum narin
Bu ürkek bu al duruş söyle neden bu vazgeçiş
Ne oldu ümitlerine bu ne keder bu ne iç çekiş
***
Sen ki özgürlük kadar güzelsin, sevgi kadar özgür
O güzel başını uzat göklere, gül güneşlere gül
***
Kırılma, küsme sen yine bir şiir yaz
Çok değil inan az kaldı az
Bu kadar erken susma biraz bekle
Ağlama, ağlama gül biraz
***
Ah benim örselenmiş incinmiş karanfilim
Bir sessiz çığlık gibi kırmızı masum narin
Sen ki özgürlük kadar güzelsin, sevgi kadar özgür
O güzel başını uzat göklere, gül güneşlere gül
***
Kırılma, küsme sen yine bir şiir yaz
Çok değil inan az kaldı az
Bu kadar erken susma biraz bekle
Ağlama, ağlama gül biraz
-
-
Ne ceza bu ne reva bu, kor yara
Ne hazin son, ne garip bir elveda
Bu ihanet kıyametim, ya bu hançer felaketim
Bu son, en son hatam, en zor vedam
Biçareyim, derdinden harabeyim
Gel gör ki
Biçareyim, aşkından harabeyim
Gel gör ki
Ne ceza bu ne reva bu, kor yara
Ne hazin son, ne garip bir elveda
Bu ihanet kıyametim, ya bu hançer felaketim
Bu son, en son hatam, en zor vedam
Biçareyim, derdinden harabeyim
Gel gör ki
Biçareyim, aşkından harabeyim
Gel gör ki
Biçareyim
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Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm, ah, pul oldum
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm, ah, pul oldum
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
Elleri, kolları kınalı bebek
Yüreği doğuştan yaralı bebek
Elleri, kolları kınalı bebek
Büyüdün ah artık, uyan a bebek
Uyan
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm, ah, pul oldum
Kul oldum, yol oldum
Gözden düştüm, ah, pul oldum
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
Avuttunuz yalanlarla
Ninnilerle, masallarla
Şu vefasız insanların
Günahları boynuna
Elleri, kolları kınalı bebek
Yüreği doğuştan yaralı bebek
Elleri, kolları kınalı bebek
Büyüdün ah artık, uyan a bebek
Elleri, kolları kınalı bebek
Yüreği doğuştan yaralı bebek
Elleri, kolları kınalı bebek
Büyüdün ah artık, uyan a bebek
Uyan
-
-
Karanlığın içinde yandı göz bebeklerim
İlk önce gözlerini gördüm
Ilık rüzgârlar misali sesin değdi tenime
Belki bin defa yanıp yanıp söndü
Bir yanda sen
Bir yanda tövbeler
Bir yanım karşı koyar
Bir yanım ister
Serserim benim, deli dolu sevgilim
Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin
Gelme uzak dur, korkuyorum çok
Çılgınlık bu, hâlim yok
Serserim benim, deli dolu sevgilim
Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin
Gelme uzak dur, korkuyorum çok
Çılgınlık bu, hâlim yok
Karanlığın içinde yandı göz bebeklerim
İlk önce gözlerini gördüm
Ilık rüzgârlar misali sesin değdi tenime
Belki bin defa yanıp yanıp söndü
Bir yanda sen
Bir yanda tövbeler
Bir yanım karşı koyar
Bir yanım ister
Serserim benim, deli dolu sevgilim
Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin
Gelme uzak dur, korkuyorum çok
Çılgınlık bu, hâlim yok
Serserim benim, deli dolu sevgilim
Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin
Gelme uzak dur, korkuyorum çok
Çılgınlık bu, hâlim yok
Serserim benim, deli dolu sevgilim
Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin
-
Zannettim ki en fazla birkaç yıl sürer
En büyük ayrılığın acısı
Bir aşkın bittiği yerde biri başlar
Elbet onun da diner sancısı
Zannettim ki gün gelir avunur insan
Her kederin vardır tesellisi
En büyük acıları dindirir zaman
Bulunur her şeyin bir çaresi
*****
Ah hayir yalan hala seninim
Hep senin deli sevgilinim
Ah yalan yalan yalnız seninim
Hep senin senin