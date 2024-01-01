Üşüyorum Şarkı Sözleri
Zeynep Casalini Üşüyorum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Casalini Üşüyorum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Üşüyorum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Mavi gözde hapsettiğim o yıllar
Billur tende edepsizce anılar
Sarı yazda beter soğuk akşamlar
Üşüyorum, kifayetsiz yorganlar
Islah olmaz bu deli ruh
İflah olmaz bu beden
Hep acıklı şarkılar
Sence neden?
Islah olmaz bu deli ruh
İflah olmaz bu beden
Hep acıklı şarkılar
Sence neden?
Bu soğuk hep var, mevsim bahane
Sensiz her daim yağacak kar
Güneşi görmem, adımı bilmem
Delice sevmem neye yarar?
Neye yarar?
Mavi gözde hapsettiğim o yıllar
Billur tende edepsizce anılar
Sarı yazda beter soğuk akşamlar
Üşüyorum, kifayetsiz yorganlar
Islah olmaz bu deli ruh
İflah olmaz bu beden
Hep acıklı şarkılar
Sence neden?
Islah olmaz bu deli ruh
İflah olmaz bu beden
Hep acıklı şarkılar
Sence neden?
Bu soğuk hep var, mevsim bahane
Sensiz her daim yağacak kar
Güneşi görmem, adımı bilmem
Delice sevmem neye yarar?
Bu soğuk hep var, mevsim bahane
Sensiz her daim yağacak kar
Güneşi görmem, adımı bilmem
Delice sevmem