Zeynep Casalini

Mavi gözde hapsettiğim o yıllar Billur tende edepsizce anılar Sarı yazda beter soğuk akşamlar Üşüyorum, kifayetsiz yorganlar Islah olmaz bu deli ruh İflah olmaz bu beden Hep acıklı şarkılar Sence neden? Islah olmaz bu deli ruh İflah olmaz bu beden Hep acıklı şarkılar Sence neden? Bu soğuk hep var, mevsim bahane Sensiz her daim yağacak kar Güneşi görmem, adımı bilmem Delice sevmem neye yarar? Neye yarar? Mavi gözde hapsettiğim o yıllar Billur tende edepsizce anılar Sarı yazda beter soğuk akşamlar Üşüyorum, kifayetsiz yorganlar Islah olmaz bu deli ruh İflah olmaz bu beden Hep acıklı şarkılar Sence neden? Islah olmaz bu deli ruh İflah olmaz bu beden Hep acıklı şarkılar Sence neden? Bu soğuk hep var, mevsim bahane Sensiz her daim yağacak kar Güneşi görmem, adımı bilmem Delice sevmem neye yarar? Bu soğuk hep var, mevsim bahane Sensiz her daim yağacak kar Güneşi görmem, adımı bilmem Delice sevmem