Zeynep Casalini

Bir ihtimaldi kayboldu Yitirdim aklımı hepten Yine de gözümde tüten Senden başkası değil İçin rahat nasıl olsa Soru sormaz kimse sana Şimdi bizden ne kaldıysa Hapsoldu kutulara Sarsın zaman haykırmadan İçimde sessizce, ağlayan Öfkenden bana geriye kalan, açık yaram Uyanmam lazım bu yas uykusundan Bir ihtimaldi kayboldu Yitirdim aklımı hepten Yine de gözümde tüten Senden başkası değil İçin rahat nasıl olsa Soru sormaz kimse sana Şimdi bizden ne kaldıysa Hapsoldu kutulara Sarsın zaman haykırmadan İçimde sessizce, ağlayan Öfkenden bana geriye kalan, açık yaram Uyanmam lazım bu yas uykusundan Sarsın zaman haykırmadan İçimde sessizce, ağlayan Öfkenden bana geriye kalan, açık yaram Uyanmam lazım bu yas uykusundan Sarsın zaman haykırmadan İçimde sessizce, ağlayan Öfkenden bana geriye kalan, açık yaram Uyanmam lazım bu yas uykusundan Uyanmam lazım bu yas uykusundan Uyanmam lazım bu yas uykusundan