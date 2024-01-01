Yas Uykusu Şarkı Sözleri
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Zeynep Casalini
Yas Uykusu
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Bir ihtimaldi kayboldu
Yitirdim aklımı hepten
Yine de gözümde tüten
Senden başkası değil
İçin rahat nasıl olsa
Soru sormaz kimse sana
Şimdi bizden ne kaldıysa
Hapsoldu kutulara
Sarsın zaman haykırmadan
İçimde sessizce, ağlayan
Öfkenden bana geriye kalan, açık yaram
Uyanmam lazım bu yas uykusundan
Bir ihtimaldi kayboldu
Yitirdim aklımı hepten
Yine de gözümde tüten
Senden başkası değil
İçin rahat nasıl olsa
Soru sormaz kimse sana
Şimdi bizden ne kaldıysa
Hapsoldu kutulara
Sarsın zaman haykırmadan
İçimde sessizce, ağlayan
Öfkenden bana geriye kalan, açık yaram
Uyanmam lazım bu yas uykusundan
Sarsın zaman haykırmadan
İçimde sessizce, ağlayan
Öfkenden bana geriye kalan, açık yaram
Uyanmam lazım bu yas uykusundan
Sarsın zaman haykırmadan
İçimde sessizce, ağlayan
Öfkenden bana geriye kalan, açık yaram
Uyanmam lazım bu yas uykusundan
Uyanmam lazım bu yas uykusundan
Uyanmam lazım bu yas uykusundan