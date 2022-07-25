Zeynep Dizdar

Bin kere söyledim, "Kendine gel" diye Sonumuz geldi, kapıda Yüz kere dinledim aynı yalanları En başa dönmem bir daha *** Bin kere söyledim, "Kendine gel" diye Sonumuz geldi, kapıda Yüz kere dinledim aynı yalanları En başa dönmem bir daha *** Bakıyorum yüzündeki masken düşmüş, her şey apaçık ortada Sınırları çizdim ve bundan sonra karşına çıkmam bir daha *** Affedecek değilim bunca yalan karşısında, konuşma üzülmeyelim Söylemek istediğim son bir şey var aslında, ben artık senin değilim Affedecek değilim bunca yalan karşısında, konuşma üzülmeyelim Söylemek istediğim son bir şey var sana aslında, ben artık senin değilim *** Bin kere söyledim, "Kendine gel" diye Sonumuz geldi, kapıda Yüz kere dinledim aynı yalanları En başa dönmem bir daha *** Bakıyorum yüzündeki masken düşmüş, her şey apaçık ortada Sınırları çizdim ve bundan sonra karşına çıkmam bir daha *** Affedecek değilim bunca yalan karşısında, konuşma üzülmeyelim Söylemek istediğim son bir şey var aslında, ben artık senin değilim Affedecek değilim bunca yalan karşısında, konuşma üzülmeyelim Söylemek istediğim son bir şey var sana aslında, ben artık senin değilim *** Affedecek değilim bunca yalan karşısında, konuşma üzülmeyelim Söylemek istediğim son bir şey var aslında, ben artık senin değilim Affedecek değilim bunca yalan karşısında, konuşma üzülmeyelim Söylemek istediğim son bir şey var sana aslında, ben artık senin değilim