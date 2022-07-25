Zeynep Dizdar

Maske Şarkı Sözleri
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Bin kere söyledim, "Kendine gel" diye
Sonumuz geldi, kapıda
Yüz kere dinledim aynı yalanları
En başa dönmem bir daha
***
Bin kere söyledim, "Kendine gel" diye
Sonumuz geldi, kapıda
Yüz kere dinledim aynı yalanları
En başa dönmem bir daha
***
Bakıyorum yüzündeki masken düşmüş, her şey apaçık ortada
Sınırları çizdim ve bundan sonra karşına çıkmam bir daha
***
Affedecek değilim bunca yalan karşısında, konuşma üzülmeyelim
Söylemek istediğim son bir şey var aslında, ben artık senin değilim
Affedecek değilim bunca yalan karşısında, konuşma üzülmeyelim
Söylemek istediğim son bir şey var sana aslında, ben artık senin değilim
***
Bin kere söyledim, "Kendine gel" diye
Sonumuz geldi, kapıda
Yüz kere dinledim aynı yalanları
En başa dönmem bir daha
***
Bakıyorum yüzündeki masken düşmüş, her şey apaçık ortada
Sınırları çizdim ve bundan sonra karşına çıkmam bir daha
***
Affedecek değilim bunca yalan karşısında, konuşma üzülmeyelim
Söylemek istediğim son bir şey var aslında, ben artık senin değilim
Affedecek değilim bunca yalan karşısında, konuşma üzülmeyelim
Söylemek istediğim son bir şey var sana aslında, ben artık senin değilim
***
Affedecek değilim bunca yalan karşısında, konuşma üzülmeyelim
Söylemek istediğim son bir şey var aslında, ben artık senin değilim
Affedecek değilim bunca yalan karşısında, konuşma üzülmeyelim
Söylemek istediğim son bir şey var sana aslında, ben artık senin değilim