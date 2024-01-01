Zeynep Dizdar

Acımasızsın Acımazsın, vurdun geçtin Ezdin gittin senelerce Vefasızım bir kere olsun sor hâlimi Düşmanın mıyım? Bir ben miyim seni özleyen, yolunu bekleyen? Meğer bir benmişim sesini duymak için ölüp de biten Topladım ağır ağır, yükümü vurdum yalnızlığa Düşündüm uzun uzun geçen zamanları, ağladım aşkımıza Ne çıkar canım şimdi "Sana geri döndüm", desen Çok geç artık "Seni deliler gibi seviyorum", desen Acımazsın, vurdun geçtin Ezdin gittin senelerce Vefasızım bir kere olsun sor hâlimi Düşmanın mıyım? Bir ben miyim seni özleyen, yolunu bekleyen? Meğer bir benmişim sesini duymak için ölüp de biten Topladım ağır ağır, yükümü vurdum yalnızlığa Düşündüm uzun uzun geçen zamanları, ağladım aşkımıza Ne çıkar canım şimdi "Sana geri döndüm", desen Çok geç artık "Seni deliler gibi seviyorum", desen Ne çıkar canım şimdi "Sana geri döndüm", desen Çok geç artık "Seni deliler gibi seviyorum", desen Acımazsın

Zehir Gibi Gecelerim öyle zor zor geçiyor Zehir gibi yüreğim çok acıyor Ah bu aşk belası üzerimde Gönül ferman dinlemiyor *** Ayrılık çok yeni Daha bir hafta oldu biteli Benim içim delik deşik O yanımdan gitti gideli *** Ayrılık çok yeni Daha bir hafta oldu biteli Benim içim delik deşik O yanımdan gitti gideli *** Ooooooo gitti gideli Ooooooo yanımdan gitti gideli *** Gecelerim öyle zor zor geçiyor Zehir gibi yüreğim çok acıyor Ah bu aşk belası üzerimde Gönül ferman dinlemiyor *** Gecelerim öyle zor zor geçiyor Zehir gibi yüreğim çok acıyor Ah bu aşk belası üzerimde Ne dersen de dinlemiyor *** Ayrılık çok yeni Daha bir hafta oldu biteli Benim içim delik deşik O yanımdan gitti gideli *** Ooooooo gitti gideli Ooooooo yanımdan gitti gideli *** Gecelerim öyle zor zor geçiyor Zehir gibi yüreğim çok acıyor Ah bu aşk belası üzerimde Gönül ferman dinlemiyor *** Gecelerim öyle zor zor geçiyor Zehir gibi yüreğim çok acıyor Ah bu aşk belası üzerimde Ne dersen de dinlemiyor *** Gecelerim öyle zor zor geçiyor Zehir gibi yüreğim çok acıyor Ah bu aşk belası üzerimde Gönül ferman dinlemiyor *** Gecelerim öyle zor zor geçiyor Zehir gibi yüreğim çok acıyor Ah bu aşk belası üzerimde Ne dersen de dinlemiyor.

Yok Yok Öyle birdenbire gitmek olur mu? Acısıyla tatlısı aşk oyunu bu Ben ağlarken sen gülersen olur mu? Hani tek çiçeğindim, şimdi soldum mu? Yok, yok Yok yok, sen bensiz duramazsın Yok yok, bensiz yapamazsın Ben seni ne kadar çok seviyorsam Sen de bana o kadar aşıksın Yok yok, sen bensiz duramazsın Yok yok, bensiz yapamazsın Koşar gelirsin iki gün sonra Affet canım diye kapımda ağlarsın Affetmem (Affetmem) Affetmem aslında seni O kalbin (O kalbin) Çocuk kalbin olmasa Öyle birdenbire gitmek olur mu? Acısıyla tatlısı aşk oyunu bu Ben ağlarken sen gülersen olur mu? Hani tek çiçeğindim, şimdi soldum mu? Yok, yok Yok yok, sen bensiz duramazsın Yok yok, bensiz yapamazsın Ben seni ne kadar çok seviyorsam Sen de bana o kadar aşıksın Yok yok, sen bensiz duramazsın Yok yok, bensiz yapamazsın Koşar gelirsin iki gün sonra Affet canım diye kapımda ağlarsın Affetmem (Affetmem) Affetmem aslında seni O kalbin (O kalbin) Çocuk kalbin olmasa Yok yok, sen bensiz duramazsın Yok yok, bensiz yapamazsın Ben seni ne kadar çok seviyorsam Sen de bana o kadar aşıksın Yok yok, sen bensiz duramazsın Yok yok, bensiz yapamazsın Koşar gelirsin iki gün sonra Affet canım diye kapımda ağlarsın

Yüreğimdeki Yağmurlar Şimdi gittin mi? Dudaklarını son bir defa öpmeden Şimdi bittin mi? Gölgesi yok mu artık güneşimin? Sen benim vazgeçilmezim Sensiz nefes alamaz içim Yüreğimdeki yağmurlar, durun biraz Acılarımı vurmayın yüzüme Yüreğimdeki yağmurlar, dökülmeyin Gönlümdeki acı dinmedi daha Şimdi gittin mi? Dudaklarını son bir defa öpmeden Şimdi bittin mi? Gölgesi yok mu artık güneşimin? Sen benim vazgeçilmezim Sensiz nefes alamaz içim Yüreğimdeki yağmurlar, durun biraz Acılarımı vurmayın yüzüme Yüreğimdeki yağmurlar, dökülmeyin Gönlümdeki acı dinmedi daha Yüreğimdeki yağmurlar, dökülmeyin Gönlümdeki acı dinmedi daha

Sen Oralarda Aşk, oralarda hava nasıl? Tozpembe mi? Bende işler yolunda değil Gönülde yağmur taneleri Bazen bırakmak gerekir her şeyi oluruna Çünkü her şey girer zamanla yoluna Bu gönül şahit olmadı mı hiç yalnızlığa? İnsan kendini bulur bazen uzaklaşınca Uçsam da döneceğim bir gün kollarına Sen oralarda düşünüyor musun beni? Dalıyor mu gözlerin arada bir uzaklara? Sen oralarda özlüyor musun beni? Arıyor mu ellerin beni yatağında geceleri? Aşk, oralarda hava nasıl? Tozpembe mi? Bende işler yolunda değil Gönülde yağmur taneleri Bazen bırakmak gеrekir her şeyi oluruna Çünkü hеr şey girer zamanla yoluna Bu gönül şahit olmadı mı hiç yalnızlığa? İnsan kendini bulur bazen uzaklaşınca Uçsam da döneceğim bir gün kollarına Sen oralarda düşünüyor musun beni? Dalıyor mu gözlerin arada bir uzaklara? Sen oralarda özlüyor musun beni? Arıyor mu ellerin beni yatağında geceleri? Sen oralarda (ben buralarda) Yanıyorum geceleri yatağımda Ah, sen oralarda

Vazgeç Gönül (Remix) Neyleyim doğan günü? neyleyim sensiz günü? Geceler çoğalırken, aydınlık kar getirmez ki *** Sevda bahçesinde, kurutulmuş bir gül idim Beni sakla bir ömür sev, diye diye ölendim aah Sevda bahçesinde, kurutulmuş bir gül idim Beni sakla bir ömür sev, diye diye ölendim *** Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali Bir yanıp, bir söndün *** Vazgeç gönül, vazgeç seni anlayan yok Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali Bir yanıp, bir söndün *** Neyleyim doğan günü? neyleyim sensiz günü? Geceler çoğalırken, aydınlık kar getirmez ki Sevda bahçesinde, kurutulmuş bir gül idim Beni sakla bir ömür sev, diye diye ölendim *** Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali Bir yanıp, bir söndün *** Vazgeç gönül, vazgeç seni anlayan yok Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali Bir yanıp, bir söndün *** Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali Bir yanıp, bir söndün

İlle de Sen Şimdi bir ateş böceği gibi Yanıyorum arzularınla Bak titriyor bedenim Alışkın değilim sensiz uykulara Gece olsa sana koşsam Yıldızlar gibi parlak Alev olsam öyle yaksam ki Beni hiç unutmasan İlle de sen, sen, sen İlle de sen Senden başka hiç kimseyi Sevemem ki ben, ben, ben İlle de sen, sen, sen İlle de sen Senden başka hiç kimseyi İstemem ki ben, ben, ben Şimdi bir ateş böceği gibi Yanıyorum arzularınla Bak titriyor bedenim Alışkın değilim sensiz uykulara Gece olsa sana koşsam Yıldızlar gibi parlak Alev olsam öyle yaksam ki Beni hiç unutmasan İlle de sen, sen, sen İlle de sen Senden başka hiç kimseyi Sevemem ki ben, ben, ben İlle de sen, sen, sen İlle de sen Senden başka hiç kimseyi İstemem ki ben, ben, ben İlle de sen, sen, sen İlle de sen Senden başka hiç kimseyi Sevemem ki ben, ben, ben İlle de sen, sen, sen İlle de sen Senden başka hiç kimseyi İstemem ki ben, ben, ben

Bırak Yok desem de, git desem de Gönlüm, onu kov, desem de Anlamıyor, dinlemiyor Gönlüm, onu unut, sevme Yak ne varsa, kalmasın bir hatıra Yoruldu kalbim, dayanmıyor ki Bırak beni, beni bana bırak Bırak Zaman yok ki, ölüm yok ki Bir yangındı, söndü gitti Anlamıyor, dinlemiyor Gönlüm seni nasıl sevdi? Yak ne varsa, kalmasın bir hatıra Yoruldu kalbim, dayanmıyor ki Bırak beni, beni bana bırak Bırak Bırak bende kalsın Biraz nefes alsın kalbim Bırak bende kalsın Biraz alev alsın kalbim Bırak Bırak Bırak Bırak Bırak bende kalsın Biraz nefes alsın kalbim Bırak bende kalsın Biraz alev alsın kalbim, kalbim

Zehir Gibi (Gurcell Version) Gecelerim öyle zor, zor geçiyor Zehir gibi yüreğim, çok acıyor Ah, bu aşk belası üzerimde Gönül ferman dinlemiyor Ayrılık çok yeni Daha bir hafta oldu biteli Benim içim delik deşik O yanımdan gitti gideli Ayrılık çok yeni Daha bir hafta oldu biteli Benim içim delik deşik O yanımdan gitti gideli O gitti gideli O yanımdan gitti gideli Gecelerim öyle zor, zor geçiyor Zehir gibi yüreğim, çok acıyor Ah, bu aşk belası üzerimde Gönül ferman dinlemiyor Gecelerim öyle zor, zor geçiyor Zehir gibi yüreğim, çok acıyor Ah, bu aşk belası üzerimde Ne dersen de dinlemiyor Ayrılık çok yeni Daha bir hafta oldu biteli Benim içim delik deşik O yanımdan gitti gideli O gitti gideli O yanımdan gitti gideli Gecelerim öyle zor, zor geçiyor Zehir gibi yüreğim, çok acıyor Ah, bu aşk belası üzerimde Gönül ferman dinlemiyor Gecelerim öyle zor, zor geçiyor Zehir gibi yüreğim, çok acıyor Ah, bu aşk belası üzerimde Ne dersen de dinlemiyor Gecelerim öyle zor, zor geçiyor Zehir gibi yüreğim, çok acıyor Ah, bu aşk belası üzerimde Gönül ferman dinlemiyor Gecelerim öyle zor, zor geçiyor Zehir gibi yüreğim, çok acıyor Ah, bu aşk belası üzerimde Ne dersen de dinlemiyor