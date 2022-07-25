Zeynep Dizdar

Yıldızlar kadar uzak sanıyordum
Düşlenmekten yorulmuş hayallerimi
Haykırsam duymazsın sanıyordum
Seni her şeyden daha çok sevdiğimi
***
Kaybetmişken ümidimi
Kapılar açıldı hayallerimdeki gibi
Serin bir rüzgârla
Hoş geldin, sevgilim, kalbime
Hoş geldin, merhaba
***
Affet, affet
Affet, sevgilim, bu kadar çok sevdiğim için
Hapset, hapset
Hapset, sevgilim, beni kalbinde hatırım için
***
Yıldızlar kadar uzak sanıyordum
Düşlenmekten yorulmuş hayallerimi
Haykırsam duymazsın sanıyordum
Seni her şeyden daha çok sevdiğimi
***
Kaybetmişken ümidimi
Kapılar açıldı hayallerimdeki gibi
Serin bir rüzgârla
Hoş geldin, sevgilim, kalbime
Hoş geldin, merhaba
***
Affet, affet
Affet, sevgilim, bu kadar çok sevdiğim için
Hapset, hapset
Hapset, sevgilim, beni kalbinde hatırım için
***
Affet, affet
(Affet, sevgilim, bu kadar çok sevdiğim için)
Hapset, hapset
(Hapset, sevgilim, beni kalbinde hatırım için)
***
Affet, affet
Affet, sevgilim, bu kadar çok sevdiğim için
Hapset, hapset
Hapset, sevgilim, beni kalbinde hatırım için