Zeynep Dizdar

Affet Yıldızlar kadar uzak sanıyordum Düşlenmekten yorulmuş hayallerimi Haykırsam duymazsın sanıyordum Seni her şeyden daha çok sevdiğimi *** Kaybetmişken ümidimi Kapılar açıldı hayallerimdeki gibi Serin bir rüzgârla Hoş geldin, sevgilim, kalbime Hoş geldin, merhaba *** Affet, affet Affet, sevgilim, bu kadar çok sevdiğim için Hapset, hapset Hapset, sevgilim, beni kalbinde hatırım için *** Yıldızlar kadar uzak sanıyordum Düşlenmekten yorulmuş hayallerimi Haykırsam duymazsın sanıyordum Seni her şeyden daha çok sevdiğimi *** Kaybetmişken ümidimi Kapılar açıldı hayallerimdeki gibi Serin bir rüzgârla Hoş geldin, sevgilim, kalbime Hoş geldin, merhaba *** Affet, affet Affet, sevgilim, bu kadar çok sevdiğim için Hapset, hapset Hapset, sevgilim, beni kalbinde hatırım için *** Affet, affet (Affet, sevgilim, bu kadar çok sevdiğim için) Hapset, hapset (Hapset, sevgilim, beni kalbinde hatırım için) *** Affet, affet Affet, sevgilim, bu kadar çok sevdiğim için Hapset, hapset Hapset, sevgilim, beni kalbinde hatırım için

Aşkım Coştuk ancak tutmamız gerekirse Aşk bize güvenirse Mahcubuz konuşmayız Söz gümüşse, sükût altın Neyse susmamız gerekirse, gereğini yaparız *** Herkes kendi derdinde Mutsuz sevgi filminde Senle ben haricinde Sonunda benden biri var *** Aşkım... Bence sen bile şaştın Çok güzel konu açtın Ne özelsin onu sor *** Hakikaten mi aşkım... Tarihi bile aştın Bence yüzyılı aşkın Böyle bir aşk gelmez zor Hakikaten canım aşkım... *** Zordu seni bulmak Aşka ait sorular sormak Zordu ama oldu Bugün herkes buna şahit burada Aşkım da