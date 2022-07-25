Zeynep Dizdar

"Aşk dediğin laftır" derler, sakın kanma onlara Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra "Aşk dediğin laftır" diyen, güler karşında *** Güzelliğin, gençliğin henüz bitmeden Etrafını saranların hepsi gitmeden Sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana Haydi, ne duruyorsun? Koşsana aşka *** "Aşk dediğin laftır" derler, sakın kanma onlara Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra "Aşk dediğin laftır" diyen, güler karşında *** Güzelliğin, gençliğin henüz bitmeden Etrafını saranların hepsi gitmeden Sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana Haydi, ne duruyorsun? Koşsana aşka *** "Aşk dediğin laftır" derler, sakın kanma onlara Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra "Aşk dediğin laftır" diyen, güler karşında *** Güzelliğin, gençliğin henüz bitmeden Etrafını saranların hepsi gitmeden Sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana Haydi, ne duruyorsun? Koşsana aşka *** "Aşk dediğin laftır" derler, sakın kanma onlara Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra "Aşk dediğin laftır" diyen, güler karşında *** "Aşk dediğin laftır" derler, sakın kanma onlara Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra "Aşk dediğin laftır" diyen, güler karşında *** "Aşk dediğin laftır" derler, sakın kanma onlara Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra "Aşk dediğin laftır" diyen, güler karşında