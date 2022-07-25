Aşk Dediğin Laftır Şarkı Sözleri
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Zeynep Dizdar
Aşk Dediğin Laftır
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"Aşk dediğin laftır" derler, sakın kanma onlara
Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara
Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra
"Aşk dediğin laftır" diyen, güler karşında
***
Güzelliğin, gençliğin henüz bitmeden
Etrafını saranların hepsi gitmeden
Sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana
Haydi, ne duruyorsun? Koşsana aşka
***
"Aşk dediğin laftır" derler, sakın kanma onlara
Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara
Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra
"Aşk dediğin laftır" diyen, güler karşında
***
Güzelliğin, gençliğin henüz bitmeden
Etrafını saranların hepsi gitmeden
Sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana
Haydi, ne duruyorsun? Koşsana aşka
***
"Aşk dediğin laftır" derler, sakın kanma onlara
Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara
Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra
"Aşk dediğin laftır" diyen, güler karşında
***
Güzelliğin, gençliğin henüz bitmeden
Etrafını saranların hepsi gitmeden
Sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana
Haydi, ne duruyorsun? Koşsana aşka
***
"Aşk dediğin laftır" derler, sakın kanma onlara
Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara
Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra
"Aşk dediğin laftır" diyen, güler karşında
***
"Aşk dediğin laftır" derler, sakın kanma onlara
Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara
Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra
"Aşk dediğin laftır" diyen, güler karşında
***
"Aşk dediğin laftır" derler, sakın kanma onlara
Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara
Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra
"Aşk dediğin laftır" diyen, güler karşında