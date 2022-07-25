Aşk Fırtınası Şarkı Sözleri
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Zeynep Dizdar
Aşk Fırtınası
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Bu aşk fırtınası diner mi?
Uçup gitsem tozu siner mi?
Kara bulutlar sardı her yanımı
Dönsem mi, dönmesem mi?
***
Kamaştı gözlerim, uyku yok
Çabalasam bana hayrı yok
Deliye döndürdü o güzel gözleri
Sevsem mi, sevmesem mi?
***
Kandırmak istemiyorum kendimi
Bu yol tuzak bana, çok belli
Uzak dur benden, senin değilim ki
O tatlı dillerin beni yener mi?
***
Çıktın bak yine karşıma
Kafamı karıştırdın
Seni içime gömmüştüm
Nasıl unutacağım?
***
Çıktın bak yine karşıma
Kafamı karıştırdın
Seni içime gömmüştüm
Nasıl unutacağım? (Unutacağım, unutacağım)
***
Bu aşk fırtınası diner mi?
Uçup gitsem tozu siner mi?
Kara bulutlar sardı her yanımı
Dönsem mi, dönmesem mi?
***
Kamaştı gözlerim, uyku yok
Çabalasam bana hayrı yok
Deliye döndürdü o güzel gözleri
Sevsem mi, sevmesem mi?
***
Kandırmak istemiyorum kendimi
Bu yol tuzak bana, çok belli
Uzak dur benden, senin değilim ki
O tatlı dillerin beni yener mi?
***
Çıktın bak yine karşıma
Kafamı karıştırdın
Seni içime gömmüştüm
Nasıl unutacağım?
***
Çıktın bak yine karşıma
Kafamı karıştırdın
Seni içime gömmüştüm
Nasıl unutacağım?
***
Çıktın bak yine karşıma
Kafamı karıştırdın
Seni içime gömmüştüm
Nasıl unutacağım?
***
Çıktın bak yine karşıma
Kafamı karıştırdın
Seni içime gömmüştüm
Nasıl unutacağım? (Unutacağım, unutacağım)