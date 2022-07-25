Zeynep Dizdar

Bu aşk fırtınası diner mi? Uçup gitsem tozu siner mi? Kara bulutlar sardı her yanımı Dönsem mi, dönmesem mi? *** Kamaştı gözlerim, uyku yok Çabalasam bana hayrı yok Deliye döndürdü o güzel gözleri Sevsem mi, sevmesem mi? *** Kandırmak istemiyorum kendimi Bu yol tuzak bana, çok belli Uzak dur benden, senin değilim ki O tatlı dillerin beni yener mi? *** Çıktın bak yine karşıma Kafamı karıştırdın Seni içime gömmüştüm Nasıl unutacağım? *** Çıktın bak yine karşıma Kafamı karıştırdın Seni içime gömmüştüm Nasıl unutacağım? (Unutacağım, unutacağım) *** Bu aşk fırtınası diner mi? Uçup gitsem tozu siner mi? Kara bulutlar sardı her yanımı Dönsem mi, dönmesem mi? *** Kamaştı gözlerim, uyku yok Çabalasam bana hayrı yok Deliye döndürdü o güzel gözleri Sevsem mi, sevmesem mi? *** Kandırmak istemiyorum kendimi Bu yol tuzak bana, çok belli Uzak dur benden, senin değilim ki O tatlı dillerin beni yener mi? *** Çıktın bak yine karşıma Kafamı karıştırdın Seni içime gömmüştüm Nasıl unutacağım? *** Çıktın bak yine karşıma Kafamı karıştırdın Seni içime gömmüştüm Nasıl unutacağım? *** Çıktın bak yine karşıma Kafamı karıştırdın Seni içime gömmüştüm Nasıl unutacağım? *** Çıktın bak yine karşıma Kafamı karıştırdın Seni içime gömmüştüm Nasıl unutacağım? (Unutacağım, unutacağım)