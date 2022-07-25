Zeynep Dizdar

-
Bugün üzerimde bir hâller var
Canım dışarıya çıkmak istemiyor
Biri bana söylesin bu hâlimi
İçimden hiçbir şey gelmiyor
***
Sebebi neydi bunun?
Anlayamadım ben niye
Düşünüyorum bazen
"Âşık mıyım ben?", diye
***
Sen istersen eğer
Ben istersem eğer
Bütün dünya bizim için
Seferber olur
***
Sen istersen eğer
Ben istersem eğer
Bütün dünya aşkımız için
Seferber olur
***
Bugün üzerimde bir hâller var
Canım dışarıya çıkmak istemiyor
Biri bana söylesin bu hâlimi
İçimden hiçbir şey gelmiyor
***
Sebebi neydi bunun?
Anlayamadım ben niye
Düşünüyorum bazen
"Âşık mıyım ben?", diye
***
Sen istersen eğer
Ben istersem eğer
Bütün dünya bizim için
Seferber olur
***
Sen istersen eğer
Ben istersem eğer
Bütün dünya aşkımız için
Seferber olur
-
Yıldızlar kadar uzak sanıyordum
Düşlenmekten yorulmuş hayallerimi
Haykırsam duymazsın sanıyordum
Seni her şeyden daha çok sevdiğimi
***
Kaybetmişken ümidimi
Kapılar açıldı hayallerimdeki gibi
Serin bir rüzgârla
Hoş geldin, sevgilim, kalbime
Hoş geldin, merhaba
***
Affet, affet
Affet, sevgilim, bu kadar çok sevdiğim için
Hapset, hapset
Hapset, sevgilim, beni kalbinde hatırım için
***
Yıldızlar kadar uzak sanıyordum
Düşlenmekten yorulmuş hayallerimi
Haykırsam duymazsın sanıyordum
Seni her şeyden daha çok sevdiğimi
***
Kaybetmişken ümidimi
Kapılar açıldı hayallerimdeki gibi
Serin bir rüzgârla
Hoş geldin, sevgilim, kalbime
Hoş geldin, merhaba
***
Affet, affet
Affet, sevgilim, bu kadar çok sevdiğim için
Hapset, hapset
Hapset, sevgilim, beni kalbinde hatırım için
***
Affet, affet
(Affet, sevgilim, bu kadar çok sevdiğim için)
Hapset, hapset
(Hapset, sevgilim, beni kalbinde hatırım için)
***
Affet, affet
Affet, sevgilim, bu kadar çok sevdiğim için
Hapset, hapset
Hapset, sevgilim, beni kalbinde hatırım için
-
Aşk bu, çalar kalbinin kapısını ansızın
Çok beklemez içeriye alman için onu
Aldırmaz ki zaten ne yanlış, ne doğru
İstediği tek şey sadece biraz tutku
***
Hadi kalk
Aşka hizmet edelim bu gece
Hadi kalk
Aşkla dans edelim bu gece
***
Hadi kalk
Aşka hizmet edelim bu gece
Hadi kalk
Aşkla dans edelim bu gece
***
Aşk bu, alır aklını başından ansızın
Yerden keser ayaklarını, gözüne girmez uyku
Aldırmaz ki zaten kim yanlış, kim doğru
Aşk işte bu, ne başı belli ne de sonu
***
Hadi kalk
Aşka hizmet edelim bu gece
Hadi kalk
Aşkla dans edelim bu gece
***
Hadi kalk
Aşka hizmet edelim bu gece
Hadi kalk
Aşkla dans edelim bu gece
***
Hadi kalk
Aşka hizmet edelim bu gece
Hadi kalk
Aşkla dans edelim bu gece
***
Hadi kalk
Aşka hizmet edelim bu gece
Hadi kalk
Aşkla dans edelim bu gece
-
Yüksek ihtimaller arasına
Koyma beni, belki yanılırsın
Duvarlarını yıktığında
Beni belki tanırsın
***
Ben gelmedim, görmedim
Hiç kimseyi yenmedim
Ne savaştım ne de seviştim
Kendimi hapsetmedim
***
Ben gelmedim, görmedim
Hiç kimseyi yenmedim
Ne savaştım ne de seviştim
Kendimi hapsetmedim
***
Uzun mesafe koşma peşinden
Belki yorulursun
Kayıp ilanlarında ara beni
Belki bulursun
***
Ben gelmedim, görmedim
Hiç kimseyi yenmedim
Ne savaştım ne de seviştim
Kendimi hapsetmedim
***
Ben gelmedim, görmedim
Hiç kimseyi yenmedim
Ne savaştım ne de seviştim
Kendimi hapsetmedim
***
Ben gelmedim, görmedim
Hiç kimseyi yenmedim
Ne savaştım ne de seviştim
Kendimi hapsetmedim
-
Buraya kadarmış, sana nasıl da inanmışım
Koca bir yalanmış aşkın, çocuk gibi aldanmışım
Ben seni kaybettim diye gece gündüz ağlarken
Anladım ki sen beni hiç kazanmamışsın
***
Öylece "Hoşça kal" deyip de gitmek, var mıydı?
Yaşanır mı aynısı, canım, senin için kolay mıydı?
***
Söyle hadi, kimim vardı senden başka?
Söyle şimdi, nasıl inanırım ben artık aşka?
Bakma sakın masummuş gibi gözlerime
İnandıramazsın artık beni yalan sözlerine
***
Söyle hadi, kimim vardı senden başka?
Söyle şimdi, nasıl inanırım ben artık aşka?
Bakma sakın masummuş gibi gözlerime
İnandıramazsın artık beni yalan sözlerine
***
Buraya kadarmış, sana nasıl da inanmışım
Koca bir yalanmış aşkın, çocuk gibi aldanmışım
Ben seni kaybettim diye gece gündüz ağlarken
Anladım ki sen beni hiç kazanmamışsın
***
Öylece "Hoşça kal" deyip de gitmek, var mıydı?
Yaşanır mı aynısı, canım, senin için kolay mıydı?
***
Söyle hadi, kimim vardı senden başka?
Söyle şimdi, nasıl inanırım ben artık aşka?
Bakma sakın masummuş gibi gözlerime
İnandıramazsın artık beni yalan sözlerine
***
Söyle hadi, kimim vardı senden başka?
Söyle şimdi, nasıl inanırım ben artık aşka?
Bakma sakın masummuş gibi gözlerime
İnandıramazsın artık beni yalan sözlerine
-
Uyandığımda yaşadığımda
Yaşadığım hep aynı şey
Gözlerim dalıyor hayalin başucumda
***
Bunun adı yok
Acıyor içim ne yapsam da söküp atamam
Senin yerin bir başka
***
Bir yanım dön diyor unut olanları
Bir yanımsa vazgeç sakın ağlama
***
Nasıl dayanırım ki
Nasıl bir sancı durdurulmuyor dinmiyor
Acısı derinlerde
Geriye dönemem ki geriye dönemem
İstesem de yapamam beni anla
-
Seni affetmem için binlerce özür gerek
Ama ner'de sende o cesur yürek
Ümidim kalmadı benim senden yana
Kapattım kalbimi artık maceraya
***
Bir sen, bir ben kalsak da şu yalancı dünyada
Yeminler ettim, bir daha dönmem sana
Bir sen, bir ben kalsak da şu yalancı dünyada
Yeminler ettim, bir daha dönmem sana
***
Dur duraksız severken seni ner'deydin?
Gece gündüz ismini sayıklarken kiminleydin?
Şimdi suçlu benmişim gibi bakma öyle yüzüme
Gidiyorum, bu sefer şaka değil, gittim bile
***
Bir sen, bir ben kalsak da şu yalancı dünyada
Yeminler ettim, bir daha dönmem sana
Bir sen, bir ben kalsak da şu yalancı dünyada
Yeminler ettim, bir daha dönmem sana
***
Bir sen, bir ben kalsak da şu yalancı dünyada
Yeminler ettim, bir daha dönmem sana
Bir sen, bir ben kalsak da şu yalancı dünyada
Yeminler ettim, bir daha dönmem sana
***
Bir sen, bir ben kalsak da şu yalancı dünyada
Yeminler ettim, bir daha dönmem sana
-
Dur demem
Bundan sonra sana hiç kal demem
Yolunu kesmem asla
Sevmeyi sende öğrendiğimi sanmıştım
Safmışım oysa
***
Artık yok
Beni sevdiğini söylesen de
Kalbim bomboş sana
Bu ihanet benden aldığın
Her şeyi geri verdi sanki bana
***
Artık yok
Beni sevdiğini söylesen de
Kalbim bomboş sana
Bu ihanet benden aldığın
Her şeyi geri verdi sanki bana
***
Sana güvenmiyorum artık anlasana
Oyuncağın değilim
Gözüme perdeler indi senle
Yazık artık aşkta kör değilim
***
Sana güvenmiyorum artık anlasana
Oyuncağın değilim
Gözüme perdeler indi senle
Yazık artık aşkta kör değilim
***
Dur demem
Bundan sonra sana hiç kal demem
Yolunu kesmem asla
Sevmeyi sende öğrendiğimi sanmıştım
Safmışım oysa
***
Artık yok
Beni sevdiğini söylesen de
Kalbim bomboş sana
Bu ihanet benden aldığın
Her şeyi geri verdi sanki bana
***
Sana güvenmiyorum artık anlasana
Oyuncağın değilim
Gözüme perdeler indi senle
Yazık artık aşkta kör değilim
***
Sana güvenmiyorum artık anlasana
Oyuncağın değilim
Gözüme perdeler indi senle
Yazık artık aşkta kör değilim
***
Sana güvenmiyorum artık anlasana
Oyuncağın değilim
Gözüme perdeler indi senle
Yazık artık aşkta kör değilim
***
Sana güvenmiyorum artık anlasana
Oyuncağın değilim
Gözüme perdeler indi senle
Yazık artık aşkta kör değilim
***
Sana güvenmiyorum artık anlasana
Oyuncağın değilim
Gözüme perdeler indi senle
Yazık artık aşkta kör değilim
Sana güvenmiyorum
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