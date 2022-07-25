Zeynep Dizdar

Aşkımız İçin Bugün üzerimde bir hâller var Canım dışarıya çıkmak istemiyor Biri bana söylesin bu hâlimi İçimden hiçbir şey gelmiyor *** Sebebi neydi bunun? Anlayamadım ben niye Düşünüyorum bazen "Âşık mıyım ben?", diye *** Sen istersen eğer Ben istersem eğer Bütün dünya bizim için Seferber olur *** Sen istersen eğer Ben istersem eğer Bütün dünya aşkımız için Seferber olur *** Bugün üzerimde bir hâller var Canım dışarıya çıkmak istemiyor Biri bana söylesin bu hâlimi İçimden hiçbir şey gelmiyor *** Sebebi neydi bunun? Anlayamadım ben niye Düşünüyorum bazen "Âşık mıyım ben?", diye *** Sen istersen eğer Ben istersem eğer Bütün dünya bizim için Seferber olur *** Sen istersen eğer Ben istersem eğer Bütün dünya aşkımız için Seferber olur

Affet Yıldızlar kadar uzak sanıyordum Düşlenmekten yorulmuş hayallerimi Haykırsam duymazsın sanıyordum Seni her şeyden daha çok sevdiğimi *** Kaybetmişken ümidimi Kapılar açıldı hayallerimdeki gibi Serin bir rüzgârla Hoş geldin, sevgilim, kalbime Hoş geldin, merhaba *** Affet, affet Affet, sevgilim, bu kadar çok sevdiğim için Hapset, hapset Hapset, sevgilim, beni kalbinde hatırım için *** Yıldızlar kadar uzak sanıyordum Düşlenmekten yorulmuş hayallerimi Haykırsam duymazsın sanıyordum Seni her şeyden daha çok sevdiğimi *** Kaybetmişken ümidimi Kapılar açıldı hayallerimdeki gibi Serin bir rüzgârla Hoş geldin, sevgilim, kalbime Hoş geldin, merhaba *** Affet, affet Affet, sevgilim, bu kadar çok sevdiğim için Hapset, hapset Hapset, sevgilim, beni kalbinde hatırım için *** Affet, affet (Affet, sevgilim, bu kadar çok sevdiğim için) Hapset, hapset (Hapset, sevgilim, beni kalbinde hatırım için) *** Affet, affet Affet, sevgilim, bu kadar çok sevdiğim için Hapset, hapset Hapset, sevgilim, beni kalbinde hatırım için

Aşk Bu Aşk bu, çalar kalbinin kapısını ansızın Çok beklemez içeriye alman için onu Aldırmaz ki zaten ne yanlış, ne doğru İstediği tek şey sadece biraz tutku *** Hadi kalk Aşka hizmet edelim bu gece Hadi kalk Aşkla dans edelim bu gece *** Hadi kalk Aşka hizmet edelim bu gece Hadi kalk Aşkla dans edelim bu gece *** Aşk bu, alır aklını başından ansızın Yerden keser ayaklarını, gözüne girmez uyku Aldırmaz ki zaten kim yanlış, kim doğru Aşk işte bu, ne başı belli ne de sonu *** Hadi kalk Aşka hizmet edelim bu gece Hadi kalk Aşkla dans edelim bu gece *** Hadi kalk Aşka hizmet edelim bu gece Hadi kalk Aşkla dans edelim bu gece *** Hadi kalk Aşka hizmet edelim bu gece Hadi kalk Aşkla dans edelim bu gece *** Hadi kalk Aşka hizmet edelim bu gece Hadi kalk Aşkla dans edelim bu gece

Belki Yüksek ihtimaller arasına Koyma beni, belki yanılırsın Duvarlarını yıktığında Beni belki tanırsın *** Ben gelmedim, görmedim Hiç kimseyi yenmedim Ne savaştım ne de seviştim Kendimi hapsetmedim *** Ben gelmedim, görmedim Hiç kimseyi yenmedim Ne savaştım ne de seviştim Kendimi hapsetmedim *** Uzun mesafe koşma peşinden Belki yorulursun Kayıp ilanlarında ara beni Belki bulursun *** Ben gelmedim, görmedim Hiç kimseyi yenmedim Ne savaştım ne de seviştim Kendimi hapsetmedim *** Ben gelmedim, görmedim Hiç kimseyi yenmedim Ne savaştım ne de seviştim Kendimi hapsetmedim *** Ben gelmedim, görmedim Hiç kimseyi yenmedim Ne savaştım ne de seviştim Kendimi hapsetmedim

Masum Değilsin Buraya kadarmış, sana nasıl da inanmışım Koca bir yalanmış aşkın, çocuk gibi aldanmışım Ben seni kaybettim diye gece gündüz ağlarken Anladım ki sen beni hiç kazanmamışsın *** Öylece "Hoşça kal" deyip de gitmek, var mıydı? Yaşanır mı aynısı, canım, senin için kolay mıydı? *** Söyle hadi, kimim vardı senden başka? Söyle şimdi, nasıl inanırım ben artık aşka? Bakma sakın masummuş gibi gözlerime İnandıramazsın artık beni yalan sözlerine *** Söyle hadi, kimim vardı senden başka? Söyle şimdi, nasıl inanırım ben artık aşka? Bakma sakın masummuş gibi gözlerime İnandıramazsın artık beni yalan sözlerine *** Buraya kadarmış, sana nasıl da inanmışım Koca bir yalanmış aşkın, çocuk gibi aldanmışım Ben seni kaybettim diye gece gündüz ağlarken Anladım ki sen beni hiç kazanmamışsın *** Öylece "Hoşça kal" deyip de gitmek, var mıydı? Yaşanır mı aynısı, canım, senin için kolay mıydı? *** Söyle hadi, kimim vardı senden başka? Söyle şimdi, nasıl inanırım ben artık aşka? Bakma sakın masummuş gibi gözlerime İnandıramazsın artık beni yalan sözlerine *** Söyle hadi, kimim vardı senden başka? Söyle şimdi, nasıl inanırım ben artık aşka? Bakma sakın masummuş gibi gözlerime İnandıramazsın artık beni yalan sözlerine

Nasıl Dayanırım Uyandığımda yaşadığımda Yaşadığım hep aynı şey Gözlerim dalıyor hayalin başucumda *** Bunun adı yok Acıyor içim ne yapsam da söküp atamam Senin yerin bir başka *** Bir yanım dön diyor unut olanları Bir yanımsa vazgeç sakın ağlama *** Nasıl dayanırım ki Nasıl bir sancı durdurulmuyor dinmiyor Acısı derinlerde Geriye dönemem ki geriye dönemem İstesem de yapamam beni anla

Şaka Değil Seni affetmem için binlerce özür gerek Ama ner'de sende o cesur yürek Ümidim kalmadı benim senden yana Kapattım kalbimi artık maceraya *** Bir sen, bir ben kalsak da şu yalancı dünyada Yeminler ettim, bir daha dönmem sana Bir sen, bir ben kalsak da şu yalancı dünyada Yeminler ettim, bir daha dönmem sana *** Dur duraksız severken seni ner'deydin? Gece gündüz ismini sayıklarken kiminleydin? Şimdi suçlu benmişim gibi bakma öyle yüzüme Gidiyorum, bu sefer şaka değil, gittim bile *** Bir sen, bir ben kalsak da şu yalancı dünyada Yeminler ettim, bir daha dönmem sana Bir sen, bir ben kalsak da şu yalancı dünyada Yeminler ettim, bir daha dönmem sana *** Bir sen, bir ben kalsak da şu yalancı dünyada Yeminler ettim, bir daha dönmem sana Bir sen, bir ben kalsak da şu yalancı dünyada Yeminler ettim, bir daha dönmem sana *** Bir sen, bir ben kalsak da şu yalancı dünyada Yeminler ettim, bir daha dönmem sana