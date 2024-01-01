Zeynep Dizdar

-
Bir kere sever insan
Yüz kere değil
Bir kere yanar ama
Bin kere değil
Kalbimin ilacı yok
İçin için yanıyor
Öyle bi' acıdı ki
Hiç teselli olmuyor
Kalbimin ilacı yok
İçin için yanıyor
Öyle bi' acıdı ki
Hiç teselli olmuyor
Bekle bekle bitmez
Günler, günler geçmez
Yorulur küçük kalbim
İsyan ederim
Bekle bekle bitmez
Günler, günler geçmez
Yorulur küçük kalbim
İsyan ederim
Bir kere sever insan
Yüz kere değil
Bir kere yanar ama
Bin kere değil
Kalbimin ilacı yok
İçin için yanıyor
Öyle bir acıdı ki
Hiç teselli olmuyor
Bekle bekle bitmez
Günler, günler geçmez
Yorulur küçük kalbim
İsyan ederim
Bekle bekle bitmez
Günler, günler geçmez
Yorulur küçük kalbim
İsyan ederim
İsyan ederim
Bekle bekle bitmez
Günler, günler geçmez
Yorulur küçük kalbim
İsyan ederim
-
Yıldızlar kadar uzak sanıyordum
Düşlenmekten yorulmuş hayallerimi
Haykırsam duymazsın sanıyordum
Seni her şeyden daha çok sevdiğimi
***
Kaybetmişken ümidimi
Kapılar açıldı hayallerimdeki gibi
Serin bir rüzgârla
Hoş geldin, sevgilim, kalbime
Hoş geldin, merhaba
***
Affet, affet
Affet, sevgilim, bu kadar çok sevdiğim için
Hapset, hapset
Hapset, sevgilim, beni kalbinde hatırım için
***
Yıldızlar kadar uzak sanıyordum
Düşlenmekten yorulmuş hayallerimi
Haykırsam duymazsın sanıyordum
Seni her şeyden daha çok sevdiğimi
***
Kaybetmişken ümidimi
Kapılar açıldı hayallerimdeki gibi
Serin bir rüzgârla
Hoş geldin, sevgilim, kalbime
Hoş geldin, merhaba
***
Affet, affet
Affet, sevgilim, bu kadar çok sevdiğim için
Hapset, hapset
Hapset, sevgilim, beni kalbinde hatırım için
***
Affet, affet
(Affet, sevgilim, bu kadar çok sevdiğim için)
Hapset, hapset
(Hapset, sevgilim, beni kalbinde hatırım için)
***
Affet, affet
Affet, sevgilim, bu kadar çok sevdiğim için
Hapset, hapset
Hapset, sevgilim, beni kalbinde hatırım için
-
Aşk bu, çalar kalbinin kapısını ansızın
Çok beklemez içeriye alman için onu
Aldırmaz ki zaten ne yanlış, ne doğru
İstediği tek şey sadece biraz tutku
***
Hadi kalk
Aşka hizmet edelim bu gece
Hadi kalk
Aşkla dans edelim bu gece
***
Hadi kalk
Aşka hizmet edelim bu gece
Hadi kalk
Aşkla dans edelim bu gece
***
Aşk bu, alır aklını başından ansızın
Yerden keser ayaklarını, gözüne girmez uyku
Aldırmaz ki zaten kim yanlış, kim doğru
Aşk işte bu, ne başı belli ne de sonu
***
Hadi kalk
Aşka hizmet edelim bu gece
Hadi kalk
Aşkla dans edelim bu gece
***
Hadi kalk
Aşka hizmet edelim bu gece
Hadi kalk
Aşkla dans edelim bu gece
***
Hadi kalk
Aşka hizmet edelim bu gece
Hadi kalk
Aşkla dans edelim bu gece
***
Hadi kalk
Aşka hizmet edelim bu gece
Hadi kalk
Aşkla dans edelim bu gece
-
Bugün üzerimde bir hâller var
Canım dışarıya çıkmak istemiyor
Biri bana söylesin bu hâlimi
İçimden hiçbir şey gelmiyor
***
Sebebi neydi bunun?
Anlayamadım ben niye
Düşünüyorum bazen
"Âşık mıyım ben?", diye
***
Sen istersen eğer
Ben istersem eğer
Bütün dünya bizim için
Seferber olur
***
Sen istersen eğer
Ben istersem eğer
Bütün dünya aşkımız için
Seferber olur
***
Bugün üzerimde bir hâller var
Canım dışarıya çıkmak istemiyor
Biri bana söylesin bu hâlimi
İçimden hiçbir şey gelmiyor
***
Sebebi neydi bunun?
Anlayamadım ben niye
Düşünüyorum bazen
"Âşık mıyım ben?", diye
***
Sen istersen eğer
Ben istersem eğer
Bütün dünya bizim için
Seferber olur
***
Sen istersen eğer
Ben istersem eğer
Bütün dünya aşkımız için
Seferber olur
-
Yüksek ihtimaller arasına
Koyma beni, belki yanılırsın
Duvarlarını yıktığında
Beni belki tanırsın
***
Ben gelmedim, görmedim
Hiç kimseyi yenmedim
Ne savaştım ne de seviştim
Kendimi hapsetmedim
***
Ben gelmedim, görmedim
Hiç kimseyi yenmedim
Ne savaştım ne de seviştim
Kendimi hapsetmedim
***
Uzun mesafe koşma peşinden
Belki yorulursun
Kayıp ilanlarında ara beni
Belki bulursun
***
Ben gelmedim, görmedim
Hiç kimseyi yenmedim
Ne savaştım ne de seviştim
Kendimi hapsetmedim
***
Ben gelmedim, görmedim
Hiç kimseyi yenmedim
Ne savaştım ne de seviştim
Kendimi hapsetmedim
***
Ben gelmedim, görmedim
Hiç kimseyi yenmedim
Ne savaştım ne de seviştim
Kendimi hapsetmedim
-
Buraya kadarmış, sana nasıl da inanmışım
Koca bir yalanmış aşkın, çocuk gibi aldanmışım
Ben seni kaybettim diye gece gündüz ağlarken
Anladım ki sen beni hiç kazanmamışsın
***
Öylece "Hoşça kal" deyip de gitmek, var mıydı?
Yaşanır mı aynısı, canım, senin için kolay mıydı?
***
Söyle hadi, kimim vardı senden başka?
Söyle şimdi, nasıl inanırım ben artık aşka?
Bakma sakın masummuş gibi gözlerime
İnandıramazsın artık beni yalan sözlerine
***
Söyle hadi, kimim vardı senden başka?
Söyle şimdi, nasıl inanırım ben artık aşka?
Bakma sakın masummuş gibi gözlerime
İnandıramazsın artık beni yalan sözlerine
***
Buraya kadarmış, sana nasıl da inanmışım
Koca bir yalanmış aşkın, çocuk gibi aldanmışım
Ben seni kaybettim diye gece gündüz ağlarken
Anladım ki sen beni hiç kazanmamışsın
***
Öylece "Hoşça kal" deyip de gitmek, var mıydı?
Yaşanır mı aynısı, canım, senin için kolay mıydı?
***
Söyle hadi, kimim vardı senden başka?
Söyle şimdi, nasıl inanırım ben artık aşka?
Bakma sakın masummuş gibi gözlerime
İnandıramazsın artık beni yalan sözlerine
***
Söyle hadi, kimim vardı senden başka?
Söyle şimdi, nasıl inanırım ben artık aşka?
Bakma sakın masummuş gibi gözlerime
İnandıramazsın artık beni yalan sözlerine
-
Uyandığımda yaşadığımda
Yaşadığım hep aynı şey
Gözlerim dalıyor hayalin başucumda
***
Bunun adı yok
Acıyor içim ne yapsam da söküp atamam
Senin yerin bir başka
***
Bir yanım dön diyor unut olanları
Bir yanımsa vazgeç sakın ağlama
***
Nasıl dayanırım ki
Nasıl bir sancı durdurulmuyor dinmiyor
Acısı derinlerde
Geriye dönemem ki geriye dönemem
İstesem de yapamam beni anla
-
Seni affetmem için binlerce özür gerek
Ama ner'de sende o cesur yürek
Ümidim kalmadı benim senden yana
Kapattım kalbimi artık maceraya
***
Bir sen, bir ben kalsak da şu yalancı dünyada
Yeminler ettim, bir daha dönmem sana
Bir sen, bir ben kalsak da şu yalancı dünyada
Yeminler ettim, bir daha dönmem sana
***
Dur duraksız severken seni ner'deydin?
Gece gündüz ismini sayıklarken kiminleydin?
Şimdi suçlu benmişim gibi bakma öyle yüzüme
Gidiyorum, bu sefer şaka değil, gittim bile
***
Bir sen, bir ben kalsak da şu yalancı dünyada
Yeminler ettim, bir daha dönmem sana
Bir sen, bir ben kalsak da şu yalancı dünyada
Yeminler ettim, bir daha dönmem sana
***
Bir sen, bir ben kalsak da şu yalancı dünyada
Yeminler ettim, bir daha dönmem sana
Bir sen, bir ben kalsak da şu yalancı dünyada
Yeminler ettim, bir daha dönmem sana
***
Bir sen, bir ben kalsak da şu yalancı dünyada
Yeminler ettim, bir daha dönmem sana
-
Dur demem
Bundan sonra sana hiç kal demem
Yolunu kesmem asla
Sevmeyi sende öğrendiğimi sanmıştım
Safmışım oysa
***
Artık yok
Beni sevdiğini söylesen de
Kalbim bomboş sana
Bu ihanet benden aldığın
Her şeyi geri verdi sanki bana
***
Artık yok
Beni sevdiğini söylesen de
Kalbim bomboş sana
Bu ihanet benden aldığın
Her şeyi geri verdi sanki bana
***
Sana güvenmiyorum artık anlasana
Oyuncağın değilim
Gözüme perdeler indi senle
Yazık artık aşkta kör değilim
***
Sana güvenmiyorum artık anlasana
Oyuncağın değilim
Gözüme perdeler indi senle
Yazık artık aşkta kör değilim
***
Dur demem
Bundan sonra sana hiç kal demem
Yolunu kesmem asla
Sevmeyi sende öğrendiğimi sanmıştım
Safmışım oysa
***
Artık yok
Beni sevdiğini söylesen de
Kalbim bomboş sana
Bu ihanet benden aldığın
Her şeyi geri verdi sanki bana
***
Sana güvenmiyorum artık anlasana
Oyuncağın değilim
Gözüme perdeler indi senle
Yazık artık aşkta kör değilim
***
Sana güvenmiyorum artık anlasana
Oyuncağın değilim
Gözüme perdeler indi senle
Yazık artık aşkta kör değilim
***
Sana güvenmiyorum artık anlasana
Oyuncağın değilim
Gözüme perdeler indi senle
Yazık artık aşkta kör değilim
***
Sana güvenmiyorum artık anlasana
Oyuncağın değilim
Gözüme perdeler indi senle
Yazık artık aşkta kör değilim
***
Sana güvenmiyorum artık anlasana
Oyuncağın değilim
Gözüme perdeler indi senle
Yazık artık aşkta kör değilim
Sana güvenmiyorum
-
-
Yalan değildi, rüya değildi
Seviyorduk ikimiz de
İstiyorduk, çok özlüyorduk
Duramıyorduk yerimizde
Aniden geldi ayrılık
Ne sen istedin bunu ne de ben
Konuşup anlaşmak dururken
Ne sen aradın beni ne de ben
Nazara geldik biz
Nazara geldi bu aşk
Nasıl severdik biz
Yok oluverdi bu aşk
Nazara geldik biz
Nazara geldi bu aşk
Nasıl severdik biz
Yok oluverdi bu aşk
Yalan değildi, rüya değildi
Seviyorduk ikimiz de
İstiyorduk, çok özlüyorduk
Duramıyorduk yerimizde
Aniden geldi ayrılık
Ne sen istedin bunu ne de ben
Konuşup anlaşmak dururken
Ne sen aradın beni ne de ben
Nazara geldik biz
Nazara geldi bu aşk
Nasıl severdik biz
Yok oluverdi bu aşk
Nazara geldik biz
Nazara geldi bu aşk
Nasıl severdik biz
Yok oluverdi bu aşk
Nazara geldik biz
Nazara geldi bu aşk
Nasıl severdik biz
Yok oluverdi bu aşk
Nazara geldik biz
Nazara geldi bu aşk
Nasıl severdik biz
Yok oluverdi bu aşk