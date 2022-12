Zeynep Dizdar

Yıldızlar kadar uzak sanıyordum Düşlenmekten yorulmuş hayallerimi Haykırsam duymazsın sanıyordum Seni her şeyden daha çok sevdiğimi *** Kaybetmişken ümidimi Kapılar açıldı hayallerimdeki gibi Serin bir rüzgârla Hoş geldin, sevgilim, kalbime Hoş geldin, merhaba *** Affet, affet Affet, sevgilim, bu kadar çok sevdiğim için Hapset, hapset Hapset, sevgilim, beni kalbinde hatırım için *** Yıldızlar kadar uzak sanıyordum Düşlenmekten yorulmuş hayallerimi Haykırsam duymazsın sanıyordum Seni her şeyden daha çok sevdiğimi *** Kaybetmişken ümidimi Kapılar açıldı hayallerimdeki gibi Serin bir rüzgârla Hoş geldin, sevgilim, kalbime Hoş geldin, merhaba *** Affet, affet Affet, sevgilim, bu kadar çok sevdiğim için Hapset, hapset Hapset, sevgilim, beni kalbinde hatırım için *** Affet, affet (Affet, sevgilim, bu kadar çok sevdiğim için) Hapset, hapset (Hapset, sevgilim, beni kalbinde hatırım için) *** Affet, affet Affet, sevgilim, bu kadar çok sevdiğim için Hapset, hapset Hapset, sevgilim, beni kalbinde hatırım için

Dur demem Bundan sonra sana hiç kal demem Yolunu kesmem asla Sevmeyi sende öğrendiğimi sanmıştım Safmışım oysa *** Artık yok Beni sevdiğini söylesen de Kalbim bomboş sana Bu ihanet benden aldığın Her şeyi geri verdi sanki bana *** Artık yok Beni sevdiğini söylesen de Kalbim bomboş sana Bu ihanet benden aldığın Her şeyi geri verdi sanki bana *** Sana güvenmiyorum artık anlasana Oyuncağın değilim Gözüme perdeler indi senle Yazık artık aşkta kör değilim *** Sana güvenmiyorum artık anlasana Oyuncağın değilim Gözüme perdeler indi senle Yazık artık aşkta kör değilim *** Dur demem Bundan sonra sana hiç kal demem Yolunu kesmem asla Sevmeyi sende öğrendiğimi sanmıştım Safmışım oysa *** Artık yok Beni sevdiğini söylesen de Kalbim bomboş sana Bu ihanet benden aldığın Her şeyi geri verdi sanki bana *** Sana güvenmiyorum artık anlasana Oyuncağın değilim Gözüme perdeler indi senle Yazık artık aşkta kör değilim *** Sana güvenmiyorum artık anlasana Oyuncağın değilim Gözüme perdeler indi senle Yazık artık aşkta kör değilim *** Sana güvenmiyorum artık anlasana Oyuncağın değilim Gözüme perdeler indi senle Yazık artık aşkta kör değilim *** Sana güvenmiyorum artık anlasana Oyuncağın değilim Gözüme perdeler indi senle Yazık artık aşkta kör değilim *** Sana güvenmiyorum artık anlasana Oyuncağın değilim Gözüme perdeler indi senle Yazık artık aşkta kör değilim Sana güvenmiyorum