Zeynep Dizdar

Gün be gün bitiyorum yollarda Bir de hasret asılı boynumda Ayrılık bir başka, sen bir başka Vuruyorsun beni ah her adımda Bütün herşey bir yana, sen bir yana Tütüyorsun hasret ve kederle baş ucumda Unutma beni, unutma söylediklerimi Unutma beni seni sevdiğimi Unutma beni, unutma söylediklerimi Unutma beni seni sevdiğimi Ve bugün büyüyor acılarla Çaresizlik varıyor son umuda Ayrılık bir başka, sen bir başka Vuruyorsun beni ah her anımda Bütün herşey bir yana, sen bir yana Tütüyorsun hasret ve kederle baş ucumda Unutma beni, unutma söylediklerimi Unutma beni seni sevdiğimi Unutma beni, unutma söylediklerimi Unutma beni seni sevdiğimi Gün yine batıyor hasreti körüklüyor Sevgilim ben sensiz doğuşu neyleyim Ay yine gülmüyor sevinci sarmıyor Sevgilim sebepsiz yarını bekliyor Unutma beni, unutma söylediklerimi Unutma beni seni sevdiğimi Unutma beni, unutma söylediklerimi Unutma beni seni sevdiğimi

Zamanı geldi aralandı kapılar sessizce Eksildi geceler uykulara bölündü Zamanı geldi çevrildi yüzler gizlice Değişti günler zehirlere büründü Savrulduk sonbahar gibi Her Adımda yorulduk Savrulduk sonbahar gibi Her kapıda solduk Sonu yalnızlık, sonu yalnızlık Sonu yalnızlık Zamanı geldi aralandı kapılar sessizce Eksildi geceler uykulara bölündü Zamanı geldi çevrildi yüzler gizlice Değişti günler zehirlere büründü Savrulduk sonbahar gibi Her Adımda yorulduk Savrulduk sonbahar gibi Her kapıda solduk Sonu yalnızlık, sonu yalnızlık Sonu yalnızlık