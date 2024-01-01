Bi Gülüşü Şarkı Sözleri
Zeynep Dizdar Bi Gülüşü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Dizdar Bi Gülüşü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bi Gülüşü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Bi gülüşü bana yetiyor, uzaktan bir bakışı anlatıyor
Zalimin suskunluğuna bakma, fırtınalar koparıyor
Beklemek zor gelir bu evde her gün seni
Görmüyor gözlerim sensiz doğan bu güneşi
Yolla yolla bi selamını yolla tanıdık bi simadan yolla
Kanma kanma başka yerde olma senin yerin benim yanımda
Bi gülüşü bana yetiyor uzaktan bir bakışı anlatıyor
Zalimin suskunluğuna bakma, fırtınalar koparıyor
Bi gülüşü bana yetiyor uzaktan bir bakışı anlatıyor
Zalimin suskunluğuna bakma, fırtınalar koparıyor
Beklemek zor gelir bu evde her gün seni
Görmüyor gözlerim sensiz doğan bu güneşi
Yolla yolla bi selamını yolla tanıdık bi simadan yolla
Kanma kanma başka yerde olma senin yerin benim yanımda
Bi gülüşü bana yetiyor uzaktan bir bakışı anlatıyor
Zalimin suskunluğuna bakma, fırtınalar koparıyor
Bi gülüşü bana yetiyor uzaktan bir bakışı anlatıyor
Zalimin suskunluğuna bakma, fırtınalar koparıyor
Sevdiğin her şeyi sevdim
Sevmediğin her şey saf dışı
Azdı çok azdı bazen varlığın
Ama çoktu her zaman çoktu aşkın
Bi gülüşü bana yetiyor uzaktan bir bakışı anlatıyor
Zalimin suskunluğuna bakma, fırtınalar koparıyor
Bi gülüşü bana yetiyor uzaktan bir bakışı anlatıyor
Zalimin suskunluğuna bakma, fırtınalar koparıyor