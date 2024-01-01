Zeynep Dizdar

Bir çocuk gördüm uzaklarda Gözleri kederli hatta korkulu Her şeye rağmen bir an gülümsedi çocuk Sıcak, sade ama biraz kuşkulu *** Bir çocuk sevdim uzaklarda Sanıyordum ki onun özlemi de buydu O ise bir bakışta beni örtülerimden Yalnızca, yalnızca duygularıyla soydu *** Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi Şimdi çocuk büyümekte günbegün Bütün hüzünleri okşadı birer birer Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün *** Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi Şimdi çocuk büyümekte günbegün Bütün hüzünleri okşadı birer birer Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün *** Bir çocuk gördüm uzaklarda Biraz çocuk, biraz adam, biraz hiçti Ellerinde yaşlı zaman demetleri Daha önce denenmemiş yeni bir yolu seçti *** Bir çocuk sevdim uzaklarda Bir elinde yarın, öbür elinde dün Erken ihtiyarlamaktan sanki biraz üzgün Dünyanın hâline bakıp güldü geçti *** Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi Şimdi çocuk büyümekte günbegün Bütün hüzünleri okşadı birer birer Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün *** Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi Şimdi çocuk büyümekte günbegün Bütün hüzünleri okşadı birer birer Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün *** Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi Şimdi çocuk büyümekte günbegün Bütün hüzünleri okşadı birer birer Gizli bir ümide sarılıp küskün