Tabi Tabi Şarkı Sözleri
Zeynep Dizdar Tabi Tabi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Dizdar Tabi Tabi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tabi Tabi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bir çocuk gördüm uzaklarda
Gözleri kederli hatta korkulu
Her şeye rağmen bir an gülümsedi çocuk
Sıcak, sade ama biraz kuşkulu
***
Bir çocuk sevdim uzaklarda
Sanıyordum ki onun özlemi de buydu
O ise bir bakışta beni örtülerimden
Yalnızca, yalnızca duygularıyla soydu
***
Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi
Şimdi çocuk büyümekte günbegün
Bütün hüzünleri okşadı birer birer
Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün
***
Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi
Şimdi çocuk büyümekte günbegün
Bütün hüzünleri okşadı birer birer
Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün
***
Bir çocuk gördüm uzaklarda
Biraz çocuk, biraz adam, biraz hiçti
Ellerinde yaşlı zaman demetleri
Daha önce denenmemiş yeni bir yolu seçti
***
Bir çocuk sevdim uzaklarda
Bir elinde yarın, öbür elinde dün
Erken ihtiyarlamaktan sanki biraz üzgün
Dünyanın hâline bakıp güldü geçti
***
Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi
Şimdi çocuk büyümekte günbegün
Bütün hüzünleri okşadı birer birer
Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün
***
Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi
Şimdi çocuk büyümekte günbegün
Bütün hüzünleri okşadı birer birer
Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün
***
Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi
Şimdi çocuk büyümekte günbegün
Bütün hüzünleri okşadı birer birer
Gizli bir ümide sarılıp küskün
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Sendeki cesaret bende olsa
Korkmaz mısın aşk bir uçsa
Ölmez misin kalp bir dursa
Bilerek beni kaybettin
***
Dönmüyorum sana her ne olsa
Baştan sona her yarışta
Bir galip olur bir de asla
Kazanamayan birileri
***
Tabi tabi kim seviyor belli
Sana akıl daha yeni mi geldi
Sözlerine koyup attığın o taşlar
Kafama değil bak nereme geldi
***
Tabi tabi kim ölüyor belli
Sana akıl daha yeni mi geldi
Sözlerine koyup attığın o taşlar
Yanıma değil başka yere geldi
***
Sana diyorum ben he yo he yo
Senin bu aşkın uzayıp gidiyor
Ayrılırken lütfen sen de bir şey deme
Kurtulmuş olalım böylelikle
***
Sana yazık da bana değil mi?
Kaçıp giden hiç geri gelir mi?
Duydun işte sen her şeyi
Kalbim sana atmıyor suç benim mi?
***
Tabi tabi kim seviyor belli
Sana akıl daha yeni mi geldi
Sözlerine koyup attığın o taşlar
Kafama değil bak nereme geldi
***
Tabi tabi kim ölüyor belli
Sana akıl daha yeni mi geldi?
Sözlerine koyup attığın o taşlar
Yanıma değil başka yere geldi
***
Yine mi çalıyor daha yeni kapadığım
Senin giremediğin kapı dum dum
Seni duydum kesin oydun
Telefonunu da açmıyorum zor durum
***
Sana yazık da bana değil mi?
Kaçıp giden hiç geri gelir mi?
Duydun işte sen her şeyi
Kalbim sana atmıyor suç benim mi?
***
Tabi tabi kim seviyor belli
Sana akıl daha yeni mi geldi
Sözlerine koyup attığın o taşlar
Kafama değil bak nereme geldi
***
Tabi tabi kim ölüyor belli
Sana akıl daha yeni mi geldi
Sözlerine koyup attığın o taşlar
Yanıma değil başka yere geldi
***
Tabi tabi kim seviyor belli
Sana akıl daha yeni mi geldi
Sözlerine koyup attığın o taşlar
Kafama değil bak nereme geldi
***
Tabi tabi kim ölüyor belli
Sana akıl daha yeni mi geldi
Sözlerine koyup attığın o taşlar
Yanıma değil başka yere geldi
Tabi tabi
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