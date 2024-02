Zeynep Dizdar

Bir çocuk gördüm uzaklarda Gözleri kederli hatta korkulu Her şeye rağmen bir an gülümsedi çocuk Sıcak, sade ama biraz kuşkulu *** Bir çocuk sevdim uzaklarda Sanıyordum ki onun özlemi de buydu O ise bir bakışta beni örtülerimden Yalnızca, yalnızca duygularıyla soydu *** Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi Şimdi çocuk büyümekte günbegün Bütün hüzünleri okşadı birer birer Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün *** Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi Şimdi çocuk büyümekte günbegün Bütün hüzünleri okşadı birer birer Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün *** Bir çocuk gördüm uzaklarda Biraz çocuk, biraz adam, biraz hiçti Ellerinde yaşlı zaman demetleri Daha önce denenmemiş yeni bir yolu seçti *** Bir çocuk sevdim uzaklarda Bir elinde yarın, öbür elinde dün Erken ihtiyarlamaktan sanki biraz üzgün Dünyanın hâline bakıp güldü geçti *** Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi Şimdi çocuk büyümekte günbegün Bütün hüzünleri okşadı birer birer Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün *** Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi Şimdi çocuk büyümekte günbegün Bütün hüzünleri okşadı birer birer Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün *** Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi Şimdi çocuk büyümekte günbegün Bütün hüzünleri okşadı birer birer Gizli bir ümide sarılıp küskün

Sendeki cesaret bende olsa Korkmaz mısın aşk bir uçsa Ölmez misin kalp bir dursa Bilerek beni kaybettin *** Dönmüyorum sana her ne olsa Baştan sona her yarışta Bir galip olur bir de asla Kazanamayan birileri *** Tabi tabi kim seviyor belli Sana akıl daha yeni mi geldi Sözlerine koyup attığın o taşlar Kafama değil bak nereme geldi *** Tabi tabi kim ölüyor belli Sana akıl daha yeni mi geldi Sözlerine koyup attığın o taşlar Yanıma değil başka yere geldi *** Sana diyorum ben he yo he yo Senin bu aşkın uzayıp gidiyor Ayrılırken lütfen sen de bir şey deme Kurtulmuş olalım böylelikle *** Sana yazık da bana değil mi? Kaçıp giden hiç geri gelir mi? Duydun işte sen her şeyi Kalbim sana atmıyor suç benim mi? *** Tabi tabi kim seviyor belli Sana akıl daha yeni mi geldi Sözlerine koyup attığın o taşlar Kafama değil bak nereme geldi *** Tabi tabi kim ölüyor belli Sana akıl daha yeni mi geldi? Sözlerine koyup attığın o taşlar Yanıma değil başka yere geldi *** Yine mi çalıyor daha yeni kapadığım Senin giremediğin kapı dum dum Seni duydum kesin oydun Telefonunu da açmıyorum zor durum *** Sana yazık da bana değil mi? Kaçıp giden hiç geri gelir mi? Duydun işte sen her şeyi Kalbim sana atmıyor suç benim mi? *** Tabi tabi kim seviyor belli Sana akıl daha yeni mi geldi Sözlerine koyup attığın o taşlar Kafama değil bak nereme geldi *** Tabi tabi kim ölüyor belli Sana akıl daha yeni mi geldi Sözlerine koyup attığın o taşlar Yanıma değil başka yere geldi *** Tabi tabi kim seviyor belli Sana akıl daha yeni mi geldi Sözlerine koyup attığın o taşlar Kafama değil bak nereme geldi *** Tabi tabi kim ölüyor belli Sana akıl daha yeni mi geldi Sözlerine koyup attığın o taşlar Yanıma değil başka yere geldi Tabi tabi