Zeynep Dizdar

Yok desem de, git desem de Gönlüm, onu kov, desem de Anlamıyor, dinlemiyor Gönlüm, onu unut, sevme Yak ne varsa, kalmasın bir hatıra Yoruldu kalbim, dayanmıyor ki Bırak beni, beni bana bırak Bırak Zaman yok ki, ölüm yok ki Bir yangındı, söndü gitti Anlamıyor, dinlemiyor Gönlüm seni nasıl sevdi? Yak ne varsa, kalmasın bir hatıra Yoruldu kalbim, dayanmıyor ki Bırak beni, beni bana bırak Bırak Bırak bende kalsın Biraz nefes alsın kalbim Bırak bende kalsın Biraz alev alsın kalbim Bırak Bırak Bırak Bırak Bırak bende kalsın Biraz nefes alsın kalbim Bırak bende kalsın Biraz alev alsın kalbim, kalbim