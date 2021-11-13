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7/24 Dinle Zeynep Dizdar
Zeynep Dizdar

Zeynep Dizdar

En Çok Dinlenen Zeynep Dizdar Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Önsezi

Zeynep Dizdar 02:52
02

Zehir Gibi

Zeynep Dizdar 04:09
03

Viraj

Zeynep Dizdar 06:32
04

Venüs

Zeynep Dizdar 04:03
05

Vazgeç Gönül

Zeynep Dizdar 04:48

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