Zeynep Dizdar

Her günüm, seninle başlıyor Her akşam, kafam bir o kadar karışıyor Her günüm, seninle başlıyor Her akşam, kafam bir o kadar karışıyor Yanılgıya düşmüşüm, yanlızlığa küsmüşüm Senden önce söylediğim Aşk şarkıları, yalan Son bir rica Sen bizi görme macera Her bir adımda harcama Seni sevmekte kolay değil ki Zaten büyük bir macera Her bir adımda harcama Seni sevmekte kolay değil ki Her günüm, seninle başlıyor Her akşam, kafam bir o kadar karışıyor Her günüm, seninle başlıyor Her akşam, kafam bir o kadar karışıyor Yanılgıya düşmüşüm, yanlızlığa küsmüşüm Senden önce söylediğim Aşk şarkıları, yalan Son bir rica Sen bizi görme macera Her bir adımda harcama Seni sevmekte kolay değil ki Zaten büyük bir macera Her bir adımda harcama Seni sevmekte kolay değil ki Sen bizi görme macera Her bir adımda harcama Seni sevmekte kolay değil ki Değil ki Değil ki Değil ki Değil ki Son bir rica Sen bizi görme macera Her bir adımda harcama Seni sevmekte kolay değil ki Zaten büyük bir macera Her bir adımda harcama Seni sevmekte kolay değil ki Son bir rica Sen bizi görme macera Her bir adımda harcama Seni sevmekte kolay değil ki Zaten büyük bir macera Her bir adımda harcama Seni sevmekte kolay değil ki