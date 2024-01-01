Zeynep Dizdar

Evlenelim mi Aşk için her şeyi yapabilirim Belli olmaz, uçabilirim Sarhoş kalbim ne yöne çekse giderim Ha-ah Aşk için her şeyi yapabilirim Patron kalbim, ben değilim Yolu o bilir, bi' saniye durmaz Şaşmaz *** [Köprü] Bana diyorsun ki: "Hayatında biri var mı?" İşte söylüyorum Sensin hayatım Bana soruyorsun: "Kalbinde aşk var mı?" Sensin, o sensin, benim aşkım Ah *** [Nakarat] Sensiz olmaz, nefes alamıyorum Tutuldu dilim, bak konuşamıyorum Boyutları aşıp Venüs'e gidelim mi? Bu sene seninle evlenelim mi? Sensiz olmaz, nefes alamıyorum Tutuldu dilim, ah, konuşamıyorum Boyutları aşıp Venüs'e gidelim mi? Bu sene seninle еvlenelim mi? (Ha?) *** [Köprü] Bana diyorsun ki: "Hayatında biri var mı?" İşte söylüyorum Sеnsin hayatım (Sensin hayatım) Bana soruyorsun: "Kalbinde aşk var mı?" (Var mı?) Sensin, o sensin, benim aşkım (Aşkım) Ah *** [Nakarat] Sensiz olmaz, nefes alamıyorum Tutuldu dilim, bak konuşamıyorum Boyutları aşıp Venüs'e gidelim mi? Bu sene seninle evlenelim mi? Sensiz olmaz, nefes alamıyorum Tutuldu dilim, ah, konuşamıyorum Boyutları aşıp Venüs'e gidelim mi? Bu sene seninle evlenelim mi? (Ha?)

Su Akar Yolunu Bulur Herkes layığıyla yaşarmış dediler İşte ben buna tebessüm ederim Kendi düşen ağlamaz dediler Ağlar yine ağlar yine düşerim *** Direnmekten bilenmekten Kudretli görünmekten Sabır adı altında Tanrı ile sözleşmekten *** Öyle gibi böyle gibi Çarpılıp bölünmekten Büründüğüm örtüleri Ölçüp biçmekten *** Su akar yolunu bulur Eğer inanırsan Tutunur dalına durur Kabule bırakırsan *** Dönerim dururum başa Ahım dağ gibi İçerim bedenim kadar Temiz olsa bari *** Su akar yolunu bulur Eğer inanırsan Tutunur dalına durur Kabule bırakırsan *** Dönerim dururum başa Şekil ele tabi İçerim bedenim kadar Temiz olsa bari *** Direnmekten bilenmekten Kudretli görünmekten Sabır adı altında Tanrı ile sözleşmekten *** Öyle gibi böyle gibi Çarpılıp bölünmekten Büründüğüm örtüleri Ölçüp biçmekten *** Su akar yolunu bulur Eğer inanırsan Tutunur dalına durur Kabule bırakırsan *** Dönerim dururum başa Ahım dağ gibi İçerim bedenim kadar Temiz olsa bari *** Su akar yolunu bulur Eğer inanırsan Tutunur dalına durur Kabule bırakırsan *** Dönerim dururum başa Şekil ele tabi İçerim bedenim kadar Temiz olsa bari

Kendine İyi Bak Bu kadarmış bu aşkın miadı Yaşandı bitti bomboş bir gönül mirası Yolun açık olsun, budur bunun duası Yine bak kim oldu rezili, rüsvası Denenmişim, denemekten geçtim Yanlışların üzerini örttüm Yüksek yüksek duvarları ördüm Son çıkışı kaçırmadım, döndüm (döndüm, döndüm, döndüm) Sen aşktan ne anlarsın, gitgide batarsın Kendine iyi bak, ara sıra yazarsın Hep söyledim az işittin, sonra sonra anlarsın Şimdi nasıl mutluyum görsen inanmazsın Sen aşktan ne anlarsın, tadımı kaçırırsın Kendine iyi bak, ara sıra yazarsın Benim kıymetimi sen sonra sonra anlarsın Şimdi nasıl mutluyum görsen inanmazsın Denenmişim, denemekten geçtim Yanlışların üzerini örttüm Yüksek yüksek duvarları ördüm Son çıkışı kaçırmadım, döndüm (döndüm, döndüm, döndüm) Sen aşktan ne anlarsın, gitgide batarsın Kendine iyi bak, ara sıra yazarsın Hep söyledim az işittin, sonra sonra anlarsın Şimdi nasıl mutluyum görsen inanmazsın Sen aşktan ne anlarsın, tadımı kaçırırsın Kendine iyi bak, ara sıra yazarsın Benim kıymetimi sen sonra sonra anlarsın Şimdi nasıl mutluyum görsen inanmazsın Sen aşktan ne anlarsın, gitgide batarsın Kendine iyi bak, ara sıra yazarsın Hep söyledim az işittin, sonra sonra anlarsın Şimdi nasıl mutluyum görsen inanmazsın Sen aşktan ne anlarsın, tadımı kaçırırsın Kendine iyi bak, ara sıra yazarsın Benim kıymetimi sen sonra sonra anlarsın Şimdi nasıl mutluyum görsen inanmazsın

Aşk Dediğin "Aşk dediğin laftır" derler, sakın kanma onlara Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra "Aşk dediğin laftır" diyen, güler karşında *** Güzelliğin, gençliğin henüz bitmeden Etrafını saranların hepsi gitmeden Sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana Haydi, ne duruyorsun? Koşsana aşka *** "Aşk dediğin laftır" derler, sakın kanma onlara Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra "Aşk dediğin laftır" diyen, güler karşında *** Güzelliğin, gençliğin henüz bitmeden Etrafını saranların hepsi gitmeden Sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana Haydi, ne duruyorsun? Koşsana aşka *** "Aşk dediğin laftır" derler, sakın kanma onlara Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra "Aşk dediğin laftır" diyen, güler karşında *** Güzelliğin, gençliğin henüz bitmeden Etrafını saranların hepsi gitmeden Sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana Haydi, ne duruyorsun? Koşsana aşka *** "Aşk dediğin laftır" derler, sakın kanma onlara Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra "Aşk dediğin laftır" diyen, güler karşında *** "Aşk dediğin laftır" derler, sakın kanma onlara Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra "Aşk dediğin laftır" diyen, güler karşında *** "Aşk dediğin laftır" derler, sakın kanma onlara Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra "Aşk dediğin laftır" diyen, güler karşında

Doğum Günü Bundan böyle doğum gününü Kutlarsın tek başına Hayat ne garip, alıyor elindekileri Birer, birer Zaman ne garip, siliyor her şeyi Teker, teker Ne eski gücüm kaldı Ne de aşka inancım Unut yaşananları Kalmasın bende aklın Gerçeği geç anladım Değmeyen biri için Neler neler harcadım Aldırmam gözyaşına Ne kaldı ki aşk adına Bundan böyle doğum gününü Kutlarsın tek başına Aldırmam gözyaşına Ne kaldı ki aşk adına Bundan böyle doğum gününü Kutlarsın tek başına Hayat ne garip, alıyor elindekileri Birer, birer Zaman ne garip, siliyor her şeyi Teker, teker Ne eski gücüm kaldı Ne de aşka inancım Unut yaşananları Kalmasın bende aklın Gerçeği geç anladım Değmeyen biri için Neler neler harcadım Aldırmam gözyaşına Ne kaldı ki aşk adına Bundan böyle doğum gününü Kutlarsın tek başına Aldırmam gözyaşına Ne kaldı ki aşk adına Bundan böyle doğum gününü Kutlarsın tek başına Aldırmam gözyaşına Aldırmam gözyaşına Ne kaldı ki aşk adına Bundan böyle doğum gününü Kutlarsın tek başına

Gönül Oyunu (Parti) Karardı benim dünyam (benim dünyam, benim dünyam) Bir yüzüme baktın, bir boyun büktün Sevginin zehrini gönlüme attın, kalbime taktın Madem ki sonunda ayrılık vardı Neden beni buldun, beni ağlattın, beni sızlattın? Karardı benim dünyam, feryadımı duysana Kayboldum bir meçhulde, ellerimden tutsana Karardı benim dünyam, feryadımı duysana Kayboldum bir meçhulde, ellerimden tutsana Seninki sevgi değil, seninki aşk değil Seninki gönül oyunu, şu halime baksana Seninki sevgi değil, seninki aşk değil Seninki gönül oyunu, şu halime baksana Sen değil misin beni terk eden? Sen değil misin hasret çektiren? Boynumu büken Nedir bu hırçınlık? Nedir ettiğin? Gel de, bitsin dertlerim Yeter çektiğim of, benim çektiğim Karardı benim dünyam, feryadımı duysana Kayboldum bir meçhulde, ellerimden tutsana Karardı benim dünyam, feryadımı duysana Kayboldum bir meçhulde, ellerimden tutsana Seninki sevgi değil, seninki aşk değil Seninki gönül oyunu, şu halime baksana Seninki sevgi değil, seninki aşk değil Seninki gönül oyunu, şu halime baksana Seninki sevgi değil, seninki aşk değil Seninki gönül oyunu, şu halime baksana Seninki sevgi değil, seninki aşk değil Seninki gönül oyunu, şu halime baksana

Gönül Oyunu (Sahtekar) Karardı benim dünyam (benim dünyam, benim dünyam) Bir yüzüme baktın, bir boyun büktün Sevginin zehrini gönlüme attın, kalbime taktın Madem ki sonunda ayrılık vardı Neden beni buldun, beni ağlattın, beni sızlattın? Karardı benim dünyam, feryadımı duysana Kayboldum bir meçhulde, ellerimden tutsana Karardı benim dünyam, feryadımı duysana Kayboldum bir meçhulde, ellerimden tutsana Seninki sevgi değil, seninki aşk değil Seninki gönül oyunu, şu halime baksana Seninki sevgi değil, seninki aşk değil Seninki gönül oyunu, şu halime baksana Sen değil misin beni terk eden? Sen değil misin hasret çektiren? Boynumu büken Nedir bu hırçınlık? Nedir ettiğin? Gel de, bitsin dertlerim Yeter çektiğim of, benim çektiğim Karardı benim dünyam, feryadımı duysana Kayboldum bir meçhulde, ellerimden tutsana Karardı benim dünyam, feryadımı duysana Kayboldum bir meçhulde, ellerimden tutsana Seninki sevgi değil, seninki aşk değil Seninki gönül oyunu, şu halime baksana Seninki sevgi değil, seninki aşk değil Seninki gönül oyunu, şu halime baksana Seninki sevgi değil, seninki aşk değil Seninki gönül oyunu, şu halime baksana Seninki sevgi değil, seninki aşk değil Seninki gönül oyunu, şu halime baksana

Gönül Oyunu Karardı benim dünyam (benim dünyam, benim dünyam) Bir yüzüme baktın, bir boyun büktün Sevginin zehrini gönlüme attın, kalbime taktın Madem ki sonunda ayrılık vardı Neden beni buldun, beni ağlattın, beni sızlattın? Karardı benim dünyam, feryadımı duysana Kayboldum bir meçhulde, ellerimden tutsana Karardı benim dünyam, feryadımı duysana Kayboldum bir meçhulde, ellerimden tutsana Seninki sevgi değil, seninki aşk değil Seninki gönül oyunu, şu halime baksana Seninki sevgi değil, seninki aşk değil Seninki gönül oyunu, şu halime baksana Sen değil misin beni terk eden? Sen değil misin hasret çektiren? Boynumu büken Nedir bu hırçınlık? Nedir ettiğin? Gel de, bitsin dertlerim Yeter çektiğim of, benim çektiğim Karardı benim dünyam, feryadımı duysana Kayboldum bir meçhulde, ellerimden tutsana Karardı benim dünyam, feryadımı duysana Kayboldum bir meçhulde, ellerimden tutsana Seninki sevgi değil, seninki aşk değil Seninki gönül oyunu, şu halime baksana Seninki sevgi değil, seninki aşk değil Seninki gönül oyunu, şu halime baksana Seninki sevgi değil, seninki aşk değil Seninki gönül oyunu, şu halime baksana Seninki sevgi değil, seninki aşk değil Seninki gönül oyunu, şu halime baksana