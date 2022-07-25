Zeynep Dizdar

Beni dinlemeye hazır mısın? *** Sorma sakın neden diye Acılarım yüreğimde Ben bilmezsem kim bilecek hâlimi *** Duygularım darmadağın Yorar beni gönül bağlarım Ben bilmezsem kim bilecek hâlimi *** Sen yine yaraladın beni Aşk ile oyaladın beni Kusura bakma, eskisi gibi olamam *** Takmıyorum peşime dertleri İtiyorum beni üzenleri Yolumu çizdim, eskisi gibi olamam Bak nasıl değiştim? *** Hazır mısın? (Hazır mısın?) *** Durmam artık ben yerimde Keşfettim, hayat benim elimde Tüm acılarım, yaşadıklarım Kaldı inan hepsi geride *** Durmam artık ben yerimde Keşfettim, hayat benim elimde Tüm acılarım, yaşadıklarım Kaldı inan hepsi geride *** Sorma sakın neden diye Acılarım yüreğimde Ben bilmezsem kim bilecek hâlimi? *** Duygularım darmadağın Yorar beni gönül bağlarım Ben bilmezsem kim bilecek hâlimi? *** Sen yine yaraladın beni Aşk ile oyaladın beni Kusura bakma, eskisi gibi olamam *** Takmıyorum peşime dertleri İtiyorum beni üzenleri Yolumu çizdim, eskisi gibi olamam Bak nasıl değiştim? *** Hazır mısın? (Hazır mısın?) *** Durmam artık ben yerimde Keşfettim, hayat benim elimde Tüm acılarım, yaşadıklarım Kaldı inan hepsi geride *** Durmam artık ben yerimde Keşfettim, hayat benim elimde Tüm acılarım, yaşadıklarım Kaldı inan hepsi geride *** Durmam artık ben yerimde Keşfettim, hayat benim elimde Tüm acılarım, yaşadıklarım Kaldı inan hepsi geride (hepsi geride, hepsi geride)