Hayat Benim Elimde Şarkı Sözleri
Zeynep Dizdar Hayat Benim Elimde şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Dizdar Hayat Benim Elimde şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hayat Benim Elimde sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zeynep Dizdar
Hayat Benim Elimde
Tüm Şarkıları
-
Beni dinlemeye hazır mısın?
***
Sorma sakın neden diye
Acılarım yüreğimde
Ben bilmezsem kim bilecek hâlimi
***
Duygularım darmadağın
Yorar beni gönül bağlarım
Ben bilmezsem kim bilecek hâlimi
***
Sen yine yaraladın beni
Aşk ile oyaladın beni
Kusura bakma, eskisi gibi olamam
***
Takmıyorum peşime dertleri
İtiyorum beni üzenleri
Yolumu çizdim, eskisi gibi olamam
Bak nasıl değiştim?
***
Hazır mısın? (Hazır mısın?)
***
Durmam artık ben yerimde
Keşfettim, hayat benim elimde
Tüm acılarım, yaşadıklarım
Kaldı inan hepsi geride
***
Durmam artık ben yerimde
Keşfettim, hayat benim elimde
Tüm acılarım, yaşadıklarım
Kaldı inan hepsi geride
***
Sorma sakın neden diye
Acılarım yüreğimde
Ben bilmezsem kim bilecek hâlimi?
***
Duygularım darmadağın
Yorar beni gönül bağlarım
Ben bilmezsem kim bilecek hâlimi?
***
Sen yine yaraladın beni
Aşk ile oyaladın beni
Kusura bakma, eskisi gibi olamam
***
Takmıyorum peşime dertleri
İtiyorum beni üzenleri
Yolumu çizdim, eskisi gibi olamam
Bak nasıl değiştim?
***
Hazır mısın? (Hazır mısın?)
***
Durmam artık ben yerimde
Keşfettim, hayat benim elimde
Tüm acılarım, yaşadıklarım
Kaldı inan hepsi geride
***
Durmam artık ben yerimde
Keşfettim, hayat benim elimde
Tüm acılarım, yaşadıklarım
Kaldı inan hepsi geride
***
Durmam artık ben yerimde
Keşfettim, hayat benim elimde
Tüm acılarım, yaşadıklarım
Kaldı inan hepsi geride (hepsi geride, hepsi geride)