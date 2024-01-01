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Yolun Açık Ola Şarkı Sözleri

Zeynep Dizdar Yolun Açık Ola şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Dizdar Yolun Açık Ola şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yolun Açık Ola sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zeynep Dizdar

Zeynep Dizdar

Yolun Açık Ola

  • Hicaz

  • Vazgeç Gönül

  • Yolun Açık Ola

  • Unutma Beni

  • Savrulduk

  • Nerede Olursan Ol

  • Ben Senin Gölgenim

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