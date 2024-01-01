İlle de Sen Şarkı Sözleri
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Zeynep Dizdar
İlle de Sen
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Şimdi bir ateş böceği gibi
Yanıyorum arzularınla
Bak titriyor bedenim
Alışkın değilim sensiz uykulara
Gece olsa sana koşsam
Yıldızlar gibi parlak
Alev olsam öyle yaksam ki
Beni hiç unutmasan
İlle de sen, sen, sen
İlle de sen
Senden başka hiç kimseyi
Sevemem ki ben, ben, ben
İlle de sen, sen, sen
İlle de sen
Senden başka hiç kimseyi
İstemem ki ben, ben, ben
Şimdi bir ateş böceği gibi
Yanıyorum arzularınla
Bak titriyor bedenim
Alışkın değilim sensiz uykulara
Gece olsa sana koşsam
Yıldızlar gibi parlak
Alev olsam öyle yaksam ki
Beni hiç unutmasan
İlle de sen, sen, sen
İlle de sen
Senden başka hiç kimseyi
Sevemem ki ben, ben, ben
İlle de sen, sen, sen
İlle de sen
Senden başka hiç kimseyi
İstemem ki ben, ben, ben
İlle de sen, sen, sen
İlle de sen
Senden başka hiç kimseyi
Sevemem ki ben, ben, ben
İlle de sen, sen, sen
İlle de sen
Senden başka hiç kimseyi
İstemem ki ben, ben, ben