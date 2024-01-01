Zeynep Dizdar

Şimdi bir ateş böceği gibi Yanıyorum arzularınla Bak titriyor bedenim Alışkın değilim sensiz uykulara Gece olsa sana koşsam Yıldızlar gibi parlak Alev olsam öyle yaksam ki Beni hiç unutmasan İlle de sen, sen, sen İlle de sen Senden başka hiç kimseyi Sevemem ki ben, ben, ben İlle de sen, sen, sen İlle de sen Senden başka hiç kimseyi İstemem ki ben, ben, ben Şimdi bir ateş böceği gibi Yanıyorum arzularınla Bak titriyor bedenim Alışkın değilim sensiz uykulara Gece olsa sana koşsam Yıldızlar gibi parlak Alev olsam öyle yaksam ki Beni hiç unutmasan İlle de sen, sen, sen İlle de sen Senden başka hiç kimseyi Sevemem ki ben, ben, ben İlle de sen, sen, sen İlle de sen Senden başka hiç kimseyi İstemem ki ben, ben, ben İlle de sen, sen, sen İlle de sen Senden başka hiç kimseyi Sevemem ki ben, ben, ben İlle de sen, sen, sen İlle de sen Senden başka hiç kimseyi İstemem ki ben, ben, ben