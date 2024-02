Zeynep Dizdar

İçinden geleni yap Bu zor olsa da bunu yap Kendini mutsuz etme Dedim kendi kendime Aklından geçeni söyle Gitme peşinden seni üzenin Dedim ki kendi kendime "Kalbinin sesini dinle" Olması gereken olur bi' yerde Sanırım aşkın doğası böyle Dinlediğin en güzel hikâyede bile Bi' yanlış yok mu? Söyle Olması gereken olur bi' yerde Sanırım aşkın doğası böyle Dinlediğin en güzel hikâyede bile Bi' yanlış yok mu? Söyle Dağıtabilirim her an Dans edebilirim şu an İstanbul'u bi' baştan bi' başa Yürüyebilirim durmadan Düşünebilirim her an Dans edebilirim şu an İstanbul'u bi' baştan bi' başa Yürüyebilirim durmadan İçinden geleni yap Bu zor olsa da bunu yap Kendini mutsuz etme Dedim kendi kendime Aklından geçeni söyle Gitme peşinden seni üzenin Dedim ki kendi kendime "Kalbinin sesini dinle" Olması gereken olur bi' yerde Sanırım aşkın doğası böyle Dinlediğin en güzel hikâyede bile Bi' yanlış yok mu? Söyle Olması gereken olur bi' yerde Sanırım aşkın doğası böyle Dinlediğin en güzel hikâyede bile Bi' yanlış yok mu? Söyle Dağıtabilirim her an Dans edebilirim şu an İstanbul'u bi' baştan bi' başa Yürüyebilirim durmadan Düşünebilirim her an Dans edebilirim şu an İstanbul'u bi' baştan bi' başa Yürüyebilirim durmadan