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7/24 Dinle Gücüm Yetene Kadar

Gücüm Yetene Kadar Şarkı Sözleri

Zeynep Dizdar Gücüm Yetene Kadar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Dizdar Gücüm Yetene Kadar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gücüm Yetene Kadar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zeynep Dizdar

Zeynep Dizdar

Gücüm Yetene Kadar

  • Nazar

  • Sarı Monolin

  • Uyan Sunam Uyan

  • Uykuda mısın Sevgili Yarim

  • Gücüm yetene kadar

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