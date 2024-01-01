Zeynep Dizdar

Nazar Yalan değildi, rüya değildi Seviyorduk ikimiz de İstiyorduk, çok özlüyorduk Duramıyorduk yerimizde Aniden geldi ayrılık Ne sen istedin bunu ne de ben Konuşup anlaşmak dururken Ne sen aradın beni ne de ben Nazara geldik biz Nazara geldi bu aşk Nasıl severdik biz Yok oluverdi bu aşk Nazara geldik biz Nazara geldi bu aşk Nasıl severdik biz Yok oluverdi bu aşk Yalan değildi, rüya değildi Seviyorduk ikimiz de İstiyorduk, çok özlüyorduk Duramıyorduk yerimizde Aniden geldi ayrılık Ne sen istedin bunu ne de ben Konuşup anlaşmak dururken Ne sen aradın beni ne de ben Nazara geldik biz Nazara geldi bu aşk Nasıl severdik biz Yok oluverdi bu aşk Nazara geldik biz Nazara geldi bu aşk Nasıl severdik biz Yok oluverdi bu aşk Nazara geldik biz Nazara geldi bu aşk Nasıl severdik biz Yok oluverdi bu aşk Nazara geldik biz Nazara geldi bu aşk Nasıl severdik biz Yok oluverdi bu aşk

Sarı Monolin Kervanım geçer Tuna'dan sarı manolim Kılavuzum Atina'dan sarıl ben öliim Arnavut kaldırımında çalım satarım Gezme ceylanvari gezme alır kaçarım * Sari manolim, sarı manolim Sarıl ben ölim eleni sarıl ben ölim * Meriç'ten Gülmülcice'ye varılır sanma Yaban gülü kolayına derilir sanma Kandilli'den esen yere yelken açarım Bakma ceylanvari bakma alır kaçarım

Uyan Sunam Uyan Şafak söktü yine sunam uyanmaz Hasret çeken gönül derde dayanmaz Şafak söktü yine sunam uyanmaz Hasret çeken gönül derde dayanmaz * Çağırırım sunam sesim duyulmaz Uyan sunam uyan derin uykudan Çağırırım sunam sesim duyulmaz Uyan sunam uyan derin uykudan * Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan sunam derin uykudan * Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan sunam derin uykudan * Bunca diyar gezdim gözlerin için Niye küstün bana el sözü için Bunca diyar gezdim gözlerin için Niye küstün bana el sözü için * Dilerim Allah'tan sızlasın için Uyan sunam uyan derin derin uykudan Dilerim Allah'tan sızlasın için Uyan sunam uyan derin derin uykudan * Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan sunam derin uykudan * Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan sunam derin uykudan

Uykuda mısın Sevgili Yarim Uykuda mısın sevgili yarim uyan, uyan Aç pencereni göreyim yüzünü uyan, uyan Aç pencereni göreyim yüzünü uyan, uyan * Aman yar, canım yar Sabah olmadan aman uyan, uyan * Aman yar, canım yar Sabah olmadan aman uyan, uyan * Horozlar ötmeden, gün ışımadan uyan, uyan Aç pencereni göreyim gül yüzünü uyan, uyan Eller duymadan usul usul bana gel, bana gel * Aman yar, canım yar Sabah olmadan aman uyan, uyan Aman yar, canım yar Sabah olmadan aman uyan, uyan