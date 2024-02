Zeynep Dizdar

Bir özür dileyince her şey başa döner mi sandın, yok be canım Aklın başına yeni gelmiş ama bayağı bi' geç kaldın be canım Telefonu artık kapatıyorum ve beni bir daha sakın arama İzin verirsen güneşleniyorum, lütfen gölge yapma (yeppa) Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim) Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim (partideyim) Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim) Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim (partideyim) Bir özür dileyince her şey başa döner mi sandın, yok be canım Aklın başına yeni gelmiş ama bayağı bi' geç kaldın be canım Telefonu artık kapatıyorum ve beni bir daha sakın arama İzin verirsen güneşleniyorum, lütfen gölge yapma (yeppa) Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim) Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim) Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim Bu yaz uzun bi' tatilde (tatilde, tatilde, tatilde) Partideyim (partideyim, partideyim, partideyim, partideyim, partideyim) Evet sensiz gayet iyiyim (yeppa) Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim) Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim (partideyim) Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim) Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim (partideyim)