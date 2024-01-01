Zeynep Dizdar

Party Bir özür dileyince her şey başa döner mi sandın, yok be canım Aklın başına yeni gelmiş ama bayağı bi' geç kaldın be canım Telefonu artık kapatıyorum ve beni bir daha sakın arama İzin verirsen güneşleniyorum, lütfen gölge yapma (yeppa) Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim) Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim (partideyim) Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim) Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim (partideyim) Bir özür dileyince her şey başa döner mi sandın, yok be canım Aklın başına yeni gelmiş ama bayağı bi' geç kaldın be canım Telefonu artık kapatıyorum ve beni bir daha sakın arama İzin verirsen güneşleniyorum, lütfen gölge yapma (yeppa) Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim) Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim) Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim Bu yaz uzun bi' tatilde (tatilde, tatilde, tatilde) Partideyim (partideyim, partideyim, partideyim, partideyim, partideyim) Evet sensiz gayet iyiyim (yeppa) Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim) Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim (partideyim) Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim) Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim (partideyim)

Beni Çıldırttın Beni çıldırttın (beni çıldırttın) Canımı acıttın (canımı acıttın) Bugün bende hızlı bir değişim Bugün benim bu seni son görüşüm Aşkın bende ahım sende yaşasın Aklın bende gözlerimde kanısın Bugün sende hızlı bir değişim Bugün senin bu beni son görüşün Hakkım sende umudun bende kalsın Beni çıldırttın Canımı acıttın Senin adın batsın emi Cehennemde kalasın Cayır cayır yanasın Senle artık işim bitti Beni çıldırttın Canımı acıttın Senin adın batsın emi Dönüp de gelirsen seni rezil edеrim İnan bana çok gülerim Bugün bende hızlı bir dеğişim Bugün benim bu seni son görüşüm Aşkın bende ahım sende yaşasın Aklın bende gözlerimde kanısın Bugün sende hızlı bir değişim Bugün senin bu beni son görüşün Hakkım sende umudun bende kalsın Beni çıldırttın Canımı acıttın Senin adın batsın emi Cehennemde kalasın Cayır, cayır yanasın Senle artık işim bitti Beni çıldırttın Canımı acıttın Senin adın batsın emi Dönüp de gelirsen seni rezil ederim İnan bana çok gülerim Beni çıldırttın Canımı acıttın Senin adın batsın emi Cehennemde kalasın Cayır, cayır yanasın Senle artık işim bitti Beni çıldırttın Canımı acıttın Senin adın batsın emi Dönüp de gelirsen seni rezil ederim İnan bana çok gülerim

Party ( Club Remix ) Bir özür dileyince her şey başa döner mi sandın, yok be canım Aklın başına yeni gelmiş ama bayağı bi' geç kaldın be canım Telefonu artık kapatıyorum ve beni bir daha sakın arama İzin verirsen güneşleniyorum, lütfen gölge yapma (yeppa) Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim) Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim (partideyim) Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim) Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim (partideyim) Bir özür dileyince her şey başa döner mi sandın, yok be canım Aklın başına yeni gelmiş ama bayağı bi' geç kaldın be canım Telefonu artık kapatıyorum ve beni bir daha sakın arama İzin verirsen güneşleniyorum, lütfen gölge yapma (yeppa) Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim) Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim) Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim Bu yaz uzun bi' tatilde (tatilde, tatilde, tatilde) Partideyim (partideyim, partideyim, partideyim, partideyim, partideyim) Evet sensiz gayet iyiyim (yeppa) Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim) Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim (partideyim) Bu yaz uzun bi' tatilde, gündüz sahil gece partideyim (partideyim) Merak ettiğin buysa eğer evet sensiz gayet iyiyim (partideyim)