Dur demem Bundan sonra sana hiç kal demem Yolunu kesmem asla Sevmeyi sende öğrendiğimi sanmıştım Safmışım oysa *** Artık yok Beni sevdiğini söylesen de Kalbim bomboş sana Bu ihanet benden aldığın Her şeyi geri verdi sanki bana *** Artık yok Beni sevdiğini söylesen de Kalbim bomboş sana Bu ihanet benden aldığın Her şeyi geri verdi sanki bana *** Sana güvenmiyorum artık anlasana Oyuncağın değilim Gözüme perdeler indi senle Yazık artık aşkta kör değilim *** Sana güvenmiyorum artık anlasana Oyuncağın değilim Gözüme perdeler indi senle Yazık artık aşkta kör değilim *** Dur demem Bundan sonra sana hiç kal demem Yolunu kesmem asla Sevmeyi sende öğrendiğimi sanmıştım Safmışım oysa *** Artık yok Beni sevdiğini söylesen de Kalbim bomboş sana Bu ihanet benden aldığın Her şeyi geri verdi sanki bana *** Sana güvenmiyorum artık anlasana Oyuncağın değilim Gözüme perdeler indi senle Yazık artık aşkta kör değilim *** Sana güvenmiyorum artık anlasana Oyuncağın değilim Gözüme perdeler indi senle Yazık artık aşkta kör değilim *** Sana güvenmiyorum artık anlasana Oyuncağın değilim Gözüme perdeler indi senle Yazık artık aşkta kör değilim *** Sana güvenmiyorum artık anlasana Oyuncağın değilim Gözüme perdeler indi senle Yazık artık aşkta kör değilim *** Sana güvenmiyorum artık anlasana Oyuncağın değilim Gözüme perdeler indi senle Yazık artık aşkta kör değilim Sana güvenmiyorum