Zeynep Dizdar

Zamanı geldi aralandı kapılar sessizce Eksildi geceler uykulara bölündü Zamanı geldi çevrildi yüzler gizlice Değişti günler zehirlere büründü Savrulduk sonbahar gibi Her Adımda yorulduk Savrulduk sonbahar gibi Her kapıda solduk Sonu yalnızlık, sonu yalnızlık Sonu yalnızlık Zamanı geldi aralandı kapılar sessizce Eksildi geceler uykulara bölündü Zamanı geldi çevrildi yüzler gizlice Değişti günler zehirlere büründü Savrulduk sonbahar gibi Her Adımda yorulduk Savrulduk sonbahar gibi Her kapıda solduk Sonu yalnızlık, sonu yalnızlık Sonu yalnızlık