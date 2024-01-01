Yorma Şarkı Sözleri
Zeynep Dizdar Yorma şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Dizdar Yorma şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yorma sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Aşk, oralarda hava nasıl?
Tozpembe mi?
Bende işler yolunda değil
Gönülde yağmur taneleri
Bazen bırakmak gerekir her şeyi oluruna
Çünkü her şey girer zamanla yoluna
Bu gönül şahit olmadı mı hiç yalnızlığa?
İnsan kendini bulur bazen uzaklaşınca
Uçsam da döneceğim bir gün kollarına
Sen oralarda düşünüyor musun beni?
Dalıyor mu gözlerin arada bir uzaklara?
Sen oralarda özlüyor musun beni?
Arıyor mu ellerin beni yatağında geceleri?
Aşk, oralarda hava nasıl?
Tozpembe mi?
Bende işler yolunda değil
Gönülde yağmur taneleri
Bazen bırakmak gеrekir her şeyi oluruna
Çünkü hеr şey girer zamanla yoluna
Bu gönül şahit olmadı mı hiç yalnızlığa?
İnsan kendini bulur bazen uzaklaşınca
Uçsam da döneceğim bir gün kollarına
Sen oralarda düşünüyor musun beni?
Dalıyor mu gözlerin arada bir uzaklara?
Sen oralarda özlüyor musun beni?
Arıyor mu ellerin beni yatağında geceleri?
Sen oralarda (ben buralarda)
Yanıyorum geceleri yatağımda
Ah, sen oralarda
-
Bu gereksiz ayrılıkta
Ne bi kurtaran ne de kaybeden olamadım
Bi güvensen aslında
Gece bitmeden gün doğmadan yanındayım
***
Yapma n’olursun
Gün olur devran döner unutulursun
Hala susuyorsun bi adım atmıyorsun
Beni seviyorsun bunu biliyorsun hiç yorma
***
Yorma, beni har vurup harman savurup durma
Beni olmadığım bir adam yerine koyma, yapma
Derdim büyük dermanın yok hiç sorma
***
Farkına vardığında çok geç olacak
Geri dönülmez bi yoldayız
Bi düşünsen aslında karar vermeden
Düşmanın değil yanındayım
***
Yapma n’olursun
Gün olur devran döner unutulursun
Hala susuyorsun bi adım atmıyorsun
Beni seviyorsun bunu biliyorsun hiç yorma
***
Yorma, beni har vurup harman savurup durma
Beni olmadığım bir adam yerine koyma, yapma
Derdim büyük dermanın yok hiç sorma