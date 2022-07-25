Zeynep Dizdar

Uyandırma, uyandırma Sakın beni uyandırma Bu gördüğüm belki de en güzel rüya Ve adı da aşk güya *** O huzur dolu aşk kokan kucağında Rüyalara dalmak varken Hiç içimden gelmiyor Savaşmak bu dünyayla *** Sakin ve sıcak kıyılarına Kalbimi demirlemek varken Hiç içimden gelmiyor Savrulmak fırtınalarla *** Uyandırma, uyandırma Sakın beni uyandırma Bu gördüğüm belki de en güzel rüya Ve adı da aşk güya *** Uyandırma, uyandırma Sakın beni uyandırma Bu gördüğüm belki de en güzel rüya Ve adı da aşk güya *** O huzur dolu aşk kokan kucağında Rüyalara dalmak varken Hiç içimden gelmiyor Savaşmak bu dünyayla *** Sakin ve sıcak kıyılarına Kalbimi demirlemek varken Hiç içimden gelmiyor Savrulmak fırtınalarla *** Uyandırma, uyandırma Sakın beni uyandırma Bu gördüğüm belki de en güzel rüya Ve adı da aşk güya *** Uyandırma, uyandırma Sakın beni uyandırma Bu gördüğüm belki de en güzel rüya Ve adı da aşk güya