Zeynep Dizdar

Uyandırma Şarkı Sözleri
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Uyandırma, uyandırma
Sakın beni uyandırma
Bu gördüğüm belki de en güzel rüya
Ve adı da aşk güya
***
O huzur dolu aşk kokan kucağında
Rüyalara dalmak varken
Hiç içimden gelmiyor
Savaşmak bu dünyayla
***
Sakin ve sıcak kıyılarına
Kalbimi demirlemek varken
Hiç içimden gelmiyor
Savrulmak fırtınalarla
***
Uyandırma, uyandırma
Sakın beni uyandırma
Bu gördüğüm belki de en güzel rüya
Ve adı da aşk güya
***
Uyandırma, uyandırma
Sakın beni uyandırma
Bu gördüğüm belki de en güzel rüya
Ve adı da aşk güya
***
O huzur dolu aşk kokan kucağında
Rüyalara dalmak varken
Hiç içimden gelmiyor
Savaşmak bu dünyayla
***
Sakin ve sıcak kıyılarına
Kalbimi demirlemek varken
Hiç içimden gelmiyor
Savrulmak fırtınalarla
***
Uyandırma, uyandırma
Sakın beni uyandırma
Bu gördüğüm belki de en güzel rüya
Ve adı da aşk güya
***
Uyandırma, uyandırma
Sakın beni uyandırma
Bu gördüğüm belki de en güzel rüya
Ve adı da aşk güya