Vazgeç Gönül (Remix) Şarkı Sözleri
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Zeynep Dizdar
Vazgeç Gönül (Remix)
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Neyleyim doğan günü? neyleyim sensiz günü?
Geceler çoğalırken, aydınlık kar getirmez ki
***
Sevda bahçesinde, kurutulmuş bir gül idim
Beni sakla bir ömür sev, diye diye ölendim aah
Sevda bahçesinde, kurutulmuş bir gül idim
Beni sakla bir ömür sev, diye diye ölendim
***
Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok
Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali
Bir yanıp, bir söndün
***
Vazgeç gönül, vazgeç seni anlayan yok
Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali
Bir yanıp, bir söndün
***
Neyleyim doğan günü? neyleyim sensiz günü?
Geceler çoğalırken, aydınlık kar getirmez ki
Sevda bahçesinde, kurutulmuş bir gül idim
Beni sakla bir ömür sev, diye diye ölendim
***
Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok
Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali
Bir yanıp, bir söndün
***
Vazgeç gönül, vazgeç seni anlayan yok
Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali
Bir yanıp, bir söndün
***
Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok
Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali
Bir yanıp, bir söndün