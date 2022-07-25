Zeynep Dizdar

Neyleyim doğan günü? neyleyim sensiz günü? Geceler çoğalırken, aydınlık kar getirmez ki *** Sevda bahçesinde, kurutulmuş bir gül idim Beni sakla bir ömür sev, diye diye ölendim aah Sevda bahçesinde, kurutulmuş bir gül idim Beni sakla bir ömür sev, diye diye ölendim *** Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali Bir yanıp, bir söndün *** Vazgeç gönül, vazgeç seni anlayan yok Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali Bir yanıp, bir söndün *** Neyleyim doğan günü? neyleyim sensiz günü? Geceler çoğalırken, aydınlık kar getirmez ki Sevda bahçesinde, kurutulmuş bir gül idim Beni sakla bir ömür sev, diye diye ölendim *** Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali Bir yanıp, bir söndün *** Vazgeç gönül, vazgeç seni anlayan yok Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali Bir yanıp, bir söndün *** Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali Bir yanıp, bir söndün