Zeynep Dizdar

Sensiz olmaz, nefes alamıyorum Tutuldu dilim, ah, konuşamıyorum Boyutları aşıp Venüs'e gidelim mi? 2012'de evlenelim mi? (Ha?) *** Aşk için her şeyi yapabilirim Belli olmaz, uçabilirim Sarhoş kalbim ne yöne çekse giderim Ha-ah *** Aşk için her şeyi yapabilirim Patron kalbim, ben değilim Yolu o bilir, bir saniye durmaz Şaşmaz *** Bana diyorsun ki "Hayatında biri var mı?" İşte söylüyorum Sensin hayatım *** Bana soruyorsun "Kalbinde aşk var mı?" Sensin, o sensin, benim aşkım Ah *** Sensiz olmaz, nefes alamıyorum Tutuldu dilim, bak konuşamıyorum Boyutları aşıp Venüs'e gidelim mi? 2012'de evlenelim mi? *** Sensiz olmaz, nefes alamıyorum Tutuldu dilim, ah, konuşamıyorum Boyutları aşıp Venüs'e gidelim mi? 2012'de evlenelim mi? (Ne dersin?) 2012'de evlenelim mi? (Ha?) *** Bana diyorsun ki "Hayatında biri var mı?" İşte söylüyorum Sensin hayatım *** Bana soruyorsun "Kalbinde aşk var mı?" Sensin, o sensin, benim aşkım Ah *** Sensiz olmaz, nefes alamıyorum Tutuldu dilim, bak konuşamıyorum Boyutları aşıp Venüs'e gidelim mi? 2012'de evlenelim mi? *** Sensiz olmaz, nefes alamıyorum Tutuldu dilim, ah, konuşamıyorum Boyutları aşıp Venüs'e gidelim mi? 2012'de evlenelim mi? (Ne dersin?) 2012'de evlenelim mi? (Ha?)