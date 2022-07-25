2012 Şarkı Sözleri
Zeynep Dizdar 2012 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Dizdar 2012 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 2012 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
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Sensiz olmaz, nefes alamıyorum
Tutuldu dilim, ah, konuşamıyorum
Boyutları aşıp Venüs'e gidelim mi?
2012'de evlenelim mi? (Ha?)
***
Aşk için her şeyi yapabilirim
Belli olmaz, uçabilirim
Sarhoş kalbim ne yöne çekse giderim
Ha-ah
***
Aşk için her şeyi yapabilirim
Patron kalbim, ben değilim
Yolu o bilir, bir saniye durmaz
Şaşmaz
***
Bana diyorsun ki
"Hayatında biri var mı?"
İşte söylüyorum
Sensin hayatım
***
Bana soruyorsun
"Kalbinde aşk var mı?"
Sensin, o sensin, benim aşkım
Ah
***
Sensiz olmaz, nefes alamıyorum
Tutuldu dilim, bak konuşamıyorum
Boyutları aşıp Venüs'e gidelim mi?
2012'de evlenelim mi?
***
Sensiz olmaz, nefes alamıyorum
Tutuldu dilim, ah, konuşamıyorum
Boyutları aşıp Venüs'e gidelim mi?
2012'de evlenelim mi? (Ne dersin?)
2012'de evlenelim mi? (Ha?)
***
Bana diyorsun ki
"Hayatında biri var mı?"
İşte söylüyorum
Sensin hayatım
***
Bana soruyorsun
"Kalbinde aşk var mı?"
Sensin, o sensin, benim aşkım
Ah
***
Sensiz olmaz, nefes alamıyorum
Tutuldu dilim, bak konuşamıyorum
Boyutları aşıp Venüs'e gidelim mi?
2012'de evlenelim mi?
***
Sensiz olmaz, nefes alamıyorum
Tutuldu dilim, ah, konuşamıyorum
Boyutları aşıp Venüs'e gidelim mi?
2012'de evlenelim mi? (Ne dersin?)
2012'de evlenelim mi? (Ha?)