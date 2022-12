Zeynep Dizdar

Her ne varsa sana dair kalbimde Öldürdün bak yavaş yavaş Farkında mısın bilmiyorum ama canım benim Bu döndüğün son keskin viraj *** Suçlusun yeterince, sus artık konuşma Lütfen daha fazla kendini kandırma Suçlusun yeterince, sus artık konuşma Lütfen daha fazla kendini kandırma *** Nasıl bir renk seçtin ki sen yarına-a-a? Bence görünen tek bir renk var, o da siyah Yıkanır mı sandın sen gözyaşıyla pişmanlık? Bugünden sonra senin hak ettiğin yalnızlık *** Her ne varsa sana dair kalbimde Öldürdün bak yavaş yavaş (yavaş) Farkında mısın bilmiyorum ama canım benim Bu döndüğün son keskin viraj (viraj) *** Her ne varsa sana dair kalbimde Öldürdün bak yavaş yavaş (yavaş) Ah, farkında mısın bilmiyorum ama canım benim Bu döndüğün son keskin viraj (viraj) *** Suçlusun yeterince, sus artık konuşma Lütfen daha fazla kendini kandırma Suçlusun yeterince, sus artık konuşma Lütfen daha fazla kendini kandırma *** Nasıl bir renk seçtin ki sen yarına-a-a? Bence görünen tek bir renk var, o da siyah Yıkanır mı sandın sen gözyaşıyla pişmanlık? Bugünden sonra senin hak ettiğin yalnızlık *** Her ne varsa sana dair kalbimde Öldürdün bak yavaş yavaş (yavaş) Farkında mısın bilmiyorum ama canım benim Bu döndüğün son keskin viraj (viraj) *** Her ne varsa sana dair kalbimde Öldürdün bak yavaş yavaş (yavaş) Ah, farkında mısın bilmiyorum ama canım benim Bu döndüğün son keskin viraj (viraj) *** Her ne varsa sana dair kalbimde Öldürdün bak yavaş yavaş (yavaş) Ah, farkında mısın bilmiyorum ama canım benim Bu döndüğün son keskin viraj (viraj)