Zeynep Dizdar

Viraj Şarkı Sözleri
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Her ne varsa sana dair kalbimde
Öldürdün bak yavaş yavaş
Farkında mısın bilmiyorum ama canım benim
Bu döndüğün son keskin viraj
***
Suçlusun yeterince, sus artık konuşma
Lütfen daha fazla kendini kandırma
Suçlusun yeterince, sus artık konuşma
Lütfen daha fazla kendini kandırma
***
Nasıl bir renk seçtin ki sen yarına-a-a?
Bence görünen tek bir renk var, o da siyah
Yıkanır mı sandın sen gözyaşıyla pişmanlık?
Bugünden sonra senin hak ettiğin yalnızlık
***
Her ne varsa sana dair kalbimde
Öldürdün bak yavaş yavaş (yavaş)
Farkında mısın bilmiyorum ama canım benim
Bu döndüğün son keskin viraj (viraj)
***
Her ne varsa sana dair kalbimde
Öldürdün bak yavaş yavaş (yavaş)
Ah, farkında mısın bilmiyorum ama canım benim
Bu döndüğün son keskin viraj (viraj)
***
Suçlusun yeterince, sus artık konuşma
Lütfen daha fazla kendini kandırma
Suçlusun yeterince, sus artık konuşma
Lütfen daha fazla kendini kandırma
***
Nasıl bir renk seçtin ki sen yarına-a-a?
Bence görünen tek bir renk var, o da siyah
Yıkanır mı sandın sen gözyaşıyla pişmanlık?
Bugünden sonra senin hak ettiğin yalnızlık
***
Her ne varsa sana dair kalbimde
Öldürdün bak yavaş yavaş (yavaş)
Farkında mısın bilmiyorum ama canım benim
Bu döndüğün son keskin viraj (viraj)
***
Her ne varsa sana dair kalbimde
Öldürdün bak yavaş yavaş (yavaş)
Ah, farkında mısın bilmiyorum ama canım benim
Bu döndüğün son keskin viraj (viraj)
***
Her ne varsa sana dair kalbimde
Öldürdün bak yavaş yavaş (yavaş)
Ah, farkında mısın bilmiyorum ama canım benim
Bu döndüğün son keskin viraj (viraj)