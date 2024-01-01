Zeynep Dizdar

Yolun Açık Ola Kül olup savruldum ben aşkına Gün olup yol verdim ben yıllara Yine de sevilmedim, değerim bilinmedi Sana ben diyemedim, yolunu bilemedim Gün değmemiş sana verdiğim sevdama Bir geçit vermiyorsa kalbin, ah, aşkıma Yolun açık ola Karar vermişsen buna Uğurlar ola ama Bil ki seviyorum seni ben hâlâ Yolun açık ola Karar vermişsen buna Uğurlar ola ama Bil ki seviyorum seni ben hâlâ Kül olup savruldum ben aşkına Gün olup yol verdim ben yıllara Yine de sevilmedim, değerim bilinmedi Sana ben diyemedim, yolunu bilemedim Gün değmemiş sana verdiğim sevdama Bir geçit vermiyorsa kalbin, ah, aşkıma Yolun açık ola Karar vermişsen buna Uğurlar ola ama Bil ki seviyorum seni ben hâlâ Yolun açık ola Karar vermişsen buna Uğurlar ola ama Bil ki seviyorum seni ben hâlâ Yolun açık ola Karar vermişsen buna Uğurlar ola ama Bil ki seviyorum seni ben hâlâ

Vazgeç Gönül Neyleyim doğan günü? neyleyim sensiz günü? Geceler çoğalırken, aydınlık kar getirmez ki *** Sevda bahçesinde, kurutulmuş bir gül idim Beni sakla bir ömür sev, diye diye ölendim aah Sevda bahçesinde, kurutulmuş bir gül idim Beni sakla bir ömür sev, diye diye ölendim *** Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali Bir yanıp, bir söndün *** Vazgeç gönül, vazgeç seni anlayan yok Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali Bir yanıp, bir söndün *** Neyleyim doğan günü? neyleyim sensiz günü? Geceler çoğalırken, aydınlık kar getirmez ki Sevda bahçesinde, kurutulmuş bir gül idim Beni sakla bir ömür sev, diye diye ölendim *** Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali Bir yanıp, bir söndün *** Vazgeç gönül, vazgeç seni anlayan yok Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali Bir yanıp, bir söndün *** Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali Bir yanıp, bir söndün

Unutma Beni Gün be gün bitiyorum yollarda Bir de hasret asılı boynumda Ayrılık bir başka, sen bir başka Vuruyorsun beni ah her adımda Bütün herşey bir yana, sen bir yana Tütüyorsun hasret ve kederle baş ucumda Unutma beni, unutma söylediklerimi Unutma beni seni sevdiğimi Unutma beni, unutma söylediklerimi Unutma beni seni sevdiğimi Ve bugün büyüyor acılarla Çaresizlik varıyor son umuda Ayrılık bir başka, sen bir başka Vuruyorsun beni ah her anımda Bütün herşey bir yana, sen bir yana Tütüyorsun hasret ve kederle baş ucumda Unutma beni, unutma söylediklerimi Unutma beni seni sevdiğimi Unutma beni, unutma söylediklerimi Unutma beni seni sevdiğimi Gün yine batıyor hasreti körüklüyor Sevgilim ben sensiz doğuşu neyleyim Ay yine gülmüyor sevinci sarmıyor Sevgilim sebepsiz yarını bekliyor Unutma beni, unutma söylediklerimi Unutma beni seni sevdiğimi Unutma beni, unutma söylediklerimi Unutma beni seni sevdiğimi

Savrulduk Zamanı geldi aralandı kapılar sessizce Eksildi geceler uykulara bölündü Zamanı geldi çevrildi yüzler gizlice Değişti günler zehirlere büründü Savrulduk sonbahar gibi Her Adımda yorulduk Savrulduk sonbahar gibi Her kapıda solduk Sonu yalnızlık, sonu yalnızlık Sonu yalnızlık Zamanı geldi aralandı kapılar sessizce Eksildi geceler uykulara bölündü Zamanı geldi çevrildi yüzler gizlice Değişti günler zehirlere büründü Savrulduk sonbahar gibi Her Adımda yorulduk Savrulduk sonbahar gibi Her kapıda solduk Sonu yalnızlık, sonu yalnızlık Sonu yalnızlık

Nerede Olursan Ol Ne varlığın belli ne de yokluğun Seni sevsem bir türlü, sevmesem ölürüm Kaç zaman dayanırım bu sevdana senin Çektiğim çile yetmez mi Ya bugünler, ya bugünler, sensiz nasıl geçecek Ya bugünler, uykusuz geceler, sensiz zor geçecek Ya bugünler, ya bugünler, sensiz nasıl geçecek Ya bugünler, uykusuz geceler, sensiz Nerede olursan ol Ne farkeder kalbim seninle İstersen düşün beni İstemezsen bu dert değil ki Nerede olursan ol Ne farkeder kalbim seninle İstersen düşün beni İstemezsen bu dert değil ki Ya bugünler, ya bugünler, sensiz nasıl geçecek Ya bugünler, uykusuz geceler, sensiz zor geçecek Ya bugünler, ya bugünler, sensiz nasıl geçecek Ya bugünler, uykusuz geceler, sensiz Nerede olursan ol Ne farkeder kalbim seninle İstersen düşün beni İstemezsen bu dert değil ki Nerede olursan ol Ne farkeder kalbim seninle İstersen düşün beni İstemezsen bu dert değil ki Nerede olursan ol Ne farkeder kalbim seninle İstersen düşün beni İstemezsen bu dert değil ki Nerede olursan ol Ne farkeder kalbim seninle İstersen düşün beni İstemezsen bu dert değil ki

Hicaz Ne bir günüm var elimde Ne de yarınım Ne bir beklentim var artık Ne de sevincim Korksam senden gelmem yanına, sevmem seni Sevgilim hüzünler bırakıp yüreğimde Eskittin beni Bahar oldun, çiçek verdin kiraz dalıma Yağmur oldun, nehir oldun sen gönül aşıma Bahar oldun, çiçek verdin kiraz dalıma Yağmur oldun, nehir oldun sen gönül aşıma Korksam senden gelmem yanına, sevmem seni Sevgilim hüzünler bırakıp yüreğimde Eskittin beni Gül dalında güzel Ben senin yanında Gönlümü koparıp Atma uzağına Korksam senden gelmem yanına, sevmem seni Sevgilim, hüzünler bırakıp yüreğimde Eskittin beni Bahar oldun, çiçek verdin kiraz dalıma Yağmur oldun, nehir oldun sen gönül aşıma Bahar oldun, çiçek verdin kiraz dalıma Yağmur oldun, nehir oldun sen gönül aşıma Korksam senden gelmem yanına, sevmem seni Sevgilim, hüzünler bırakıp yüreğimde Eskittin beni