Zeynep Dizdar

-
Kül olup savruldum ben aşkına
Gün olup yol verdim ben yıllara
Yine de sevilmedim, değerim bilinmedi
Sana ben diyemedim, yolunu bilemedim
Gün değmemiş sana verdiğim sevdama
Bir geçit vermiyorsa kalbin, ah, aşkıma
Yolun açık ola
Karar vermişsen buna
Uğurlar ola ama
Bil ki seviyorum seni ben hâlâ
Yolun açık ola
Karar vermişsen buna
Uğurlar ola ama
Bil ki seviyorum seni ben hâlâ
Kül olup savruldum ben aşkına
Gün olup yol verdim ben yıllara
Yine de sevilmedim, değerim bilinmedi
Sana ben diyemedim, yolunu bilemedim
Gün değmemiş sana verdiğim sevdama
Bir geçit vermiyorsa kalbin, ah, aşkıma
Yolun açık ola
Karar vermişsen buna
Uğurlar ola ama
Bil ki seviyorum seni ben hâlâ
Yolun açık ola
Karar vermişsen buna
Uğurlar ola ama
Bil ki seviyorum seni ben hâlâ
Yolun açık ola
Karar vermişsen buna
Uğurlar ola ama
Bil ki seviyorum seni ben hâlâ
-
Neyleyim doğan günü? neyleyim sensiz günü?
Geceler çoğalırken, aydınlık kar getirmez ki
***
Sevda bahçesinde, kurutulmuş bir gül idim
Beni sakla bir ömür sev, diye diye ölendim aah
Sevda bahçesinde, kurutulmuş bir gül idim
Beni sakla bir ömür sev, diye diye ölendim
***
Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok
Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali
Bir yanıp, bir söndün
***
Vazgeç gönül, vazgeç seni anlayan yok
Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali
Bir yanıp, bir söndün
***
Neyleyim doğan günü? neyleyim sensiz günü?
Geceler çoğalırken, aydınlık kar getirmez ki
Sevda bahçesinde, kurutulmuş bir gül idim
Beni sakla bir ömür sev, diye diye ölendim
***
Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok
Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali
Bir yanıp, bir söndün
***
Vazgeç gönül, vazgeç seni anlayan yok
Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali
Bir yanıp, bir söndün
***
Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok
Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali
Bir yanıp, bir söndün
-
Gün be gün bitiyorum yollarda
Bir de hasret asılı boynumda
Ayrılık bir başka, sen bir başka
Vuruyorsun beni ah her adımda
Bütün herşey bir yana, sen bir yana
Tütüyorsun hasret ve kederle baş ucumda
Unutma beni, unutma söylediklerimi
Unutma beni seni sevdiğimi
Unutma beni, unutma söylediklerimi
Unutma beni seni sevdiğimi
Ve bugün büyüyor acılarla
Çaresizlik varıyor son umuda
Ayrılık bir başka, sen bir başka
Vuruyorsun beni ah her anımda
Bütün herşey bir yana, sen bir yana
Tütüyorsun hasret ve kederle baş ucumda
Unutma beni, unutma söylediklerimi
Unutma beni seni sevdiğimi
Unutma beni, unutma söylediklerimi
Unutma beni seni sevdiğimi
Gün yine batıyor hasreti körüklüyor
Sevgilim ben sensiz doğuşu neyleyim
Ay yine gülmüyor sevinci sarmıyor
Sevgilim sebepsiz yarını bekliyor
Unutma beni, unutma söylediklerimi
Unutma beni seni sevdiğimi
Unutma beni, unutma söylediklerimi
Unutma beni seni sevdiğimi
-
Zamanı geldi aralandı kapılar sessizce
Eksildi geceler uykulara bölündü
Zamanı geldi çevrildi yüzler gizlice
Değişti günler zehirlere büründü
Savrulduk sonbahar gibi
Her Adımda yorulduk
Savrulduk sonbahar gibi
Her kapıda solduk
Sonu yalnızlık, sonu yalnızlık
Sonu yalnızlık
Zamanı geldi aralandı kapılar sessizce
Eksildi geceler uykulara bölündü
Zamanı geldi çevrildi yüzler gizlice
Değişti günler zehirlere büründü
Savrulduk sonbahar gibi
Her Adımda yorulduk
Savrulduk sonbahar gibi
Her kapıda solduk
Sonu yalnızlık, sonu yalnızlık
Sonu yalnızlık
-
Ne varlığın belli ne de yokluğun
Seni sevsem bir türlü, sevmesem ölürüm
Kaç zaman dayanırım bu sevdana senin
Çektiğim çile yetmez mi
Ya bugünler, ya bugünler, sensiz nasıl geçecek
Ya bugünler, uykusuz geceler, sensiz zor geçecek
Ya bugünler, ya bugünler, sensiz nasıl geçecek
Ya bugünler, uykusuz geceler, sensiz
Nerede olursan ol
Ne farkeder kalbim seninle
İstersen düşün beni
İstemezsen bu dert değil ki
Nerede olursan ol
Ne farkeder kalbim seninle
İstersen düşün beni
İstemezsen bu dert değil ki
Ya bugünler, ya bugünler, sensiz nasıl geçecek
Ya bugünler, uykusuz geceler, sensiz zor geçecek
Ya bugünler, ya bugünler, sensiz nasıl geçecek
Ya bugünler, uykusuz geceler, sensiz
Nerede olursan ol
Ne farkeder kalbim seninle
İstersen düşün beni
İstemezsen bu dert değil ki
Nerede olursan ol
Ne farkeder kalbim seninle
İstersen düşün beni
İstemezsen bu dert değil ki
Nerede olursan ol
Ne farkeder kalbim seninle
İstersen düşün beni
İstemezsen bu dert değil ki
Nerede olursan ol
Ne farkeder kalbim seninle
İstersen düşün beni
İstemezsen bu dert değil ki
-
Ne bir günüm var elimde
Ne de yarınım
Ne bir beklentim var artık
Ne de sevincim
Korksam senden gelmem yanına, sevmem seni
Sevgilim hüzünler bırakıp yüreğimde
Eskittin beni
Bahar oldun, çiçek verdin kiraz dalıma
Yağmur oldun, nehir oldun sen gönül aşıma
Bahar oldun, çiçek verdin kiraz dalıma
Yağmur oldun, nehir oldun sen gönül aşıma
Korksam senden gelmem yanına, sevmem seni
Sevgilim hüzünler bırakıp yüreğimde
Eskittin beni
Gül dalında güzel
Ben senin yanında
Gönlümü koparıp
Atma uzağına
Korksam senden gelmem yanına, sevmem seni
Sevgilim, hüzünler bırakıp yüreğimde
Eskittin beni
Bahar oldun, çiçek verdin kiraz dalıma
Yağmur oldun, nehir oldun sen gönül aşıma
Bahar oldun, çiçek verdin kiraz dalıma
Yağmur oldun, nehir oldun sen gönül aşıma
Korksam senden gelmem yanına, sevmem seni
Sevgilim, hüzünler bırakıp yüreğimde
Eskittin beni
-
Geceler içinde bir ay yanıyor
Gündüzler içinde niye bir güneş koşuyor
Bir ay güneşe yanar güneş tanrıya koşar
Ben sana yanarım canım cana derman koşarım
Ben senin gölgenim nereye gitsen peşindeyim
Gündüzüm gül yüzüm geceler seyrindeyim
Ben senin gölgenim nereye gitsen peşindeyim
Gündüzüm gül yüzüm geceler seyrindeyim
Bu hayat böyle mi geçecek
Sevdalar içinde yana yana
Bu rüya böylemi bitecek
Son adımda ışık
Bu hayat böyle mi geçecek
Sevdalar içinde yana yana
Bu rüya böylemi bitecek
Son adımda ışık
Geceler içinde bir ay yanıyor
Gündüzler içinde niye bir güneş koşuyor
Bir ay güneşe yanar güneş tanrıya koşar
Ben sana yanarım canım cana derman koşarım
Ben senin gölgenim nereye gitsen peşindeyim
Gündüzüm gül yüzüm geceler seyrindeyim
Ben senin gölgenim nereye gitsen peşindeyim
Gündüzüm gül yüzüm geceler seyrindeyim
Bu hayat böyle mi geçecek
Sevdalar içinde yana yana
Bu rüya böylemi bitecek
Son adımda ışık
Bu hayat böyle mi geçecek
Sevdalar içinde yana yana
Bu rüya böylemi bitecek
Son adımda ışık
Bu hayat böyle mi geçecek
Sevdalar içinde yana yana
Bu rüya böylemi bitecek
Son adımda ışık
Bu hayat böyle mi geçecek
Sevdalar içinde yana yana
Bu rüya böylemi bitecek
Son adımda ışık